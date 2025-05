La despedida de Nueva York de Marina Perezagua

En su ineludible ‘Tesis sobre el cuento’, Ricardo Piglia sostiene que todo cuento relata dos historias. Si en la versión clásica –la forma cuyas bases sentó Edgar Allan Poe– la segunda historia se oculta hasta que aparece bruscamente en el final sorpresivo, el cuento moderno «trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca». Esta teoría fundamenta la narrativa de Ernest Hemingway, la cual expondrá en su teoría del iceberg. Por expresarlo sintéticamente, en el cuento moderno lo más importante nunca se cuenta, de la misma manera que lo sumergido en el agua es lo que da estabilidad al iceberg. Lo que sostiene el relato es lo escondido. «Uno puede eliminar cualquier cosa que sepa, y eso solo fortalecerá el iceberg. Si un escritor omite algo porque no lo sabe, habrá un agujero en el relato», dijo Hemingway.

Valga este primer párrafo para tratar de llegar a ‘Luna Park’, el último libro de relatos de la escritora Marina Perezagua. Hay siempre un algo inquietante en esta escritora, un tono que desata una cierta inquietud en el lector, quien intuye un trasfondo al que no alcanza del todo, pero que le seduce. Es ese relato secreto, ese texto escondido y fascinante, el que pone en marcha lo verdaderamente literario, lo atractivo de esta autora, en la que lo insinuado es tremendamente más sugestivo que lo narrado.

En ‘Luna Park’ encontramos, como es habitual en Perezagua, una interesante mezcla de realidad y ficción, de historias verdaderas mezcladas con literatura. El lector tiene a veces la sensación de estar ante un relato autobiográfico, o tal vez en una suerte de autoficción, duda que la autora no despejará en ningún momento, mientras salpica cada pieza con datos que pertenecen a su biografía (su ciudad natal, sus estudios, su estancia en Nueva York…) con la ficción que sostiene el relato.

Será sobre todo esa parte de su biografía que transcurre en los Estados Unidos la que, mezclada con ficción, conforme el escenario de los diez cuentos que componen el volumen. Fundamentalmente será Nueva York, una ciudad a veces amenazante, siempre inesperada, violenta, con un cierto grado de deshumanización, el escenario de los relatos, que funcionan, como la propia autora ha explicado, como una forma de despedida.

La autora parece reflexionar en que ese mundo en el que el vecino puede ser un pederasta, en el que es difícil confiar en alguien o sentirse seguro, no es el más adecuado para criar a un hijo. Todos los relatos tienen un eje en la maternidad (asunto que Marina Perezagua había abordado ya en su novela ‘La playa’, publicada en 2024) en el que los niños tienen un papel fundamental tanto en la vida de los personajes como en la toma de decisiones sobre el presente y el futuro.

Como es frecuente en Marina Perezagua, sus relatos abordan la situación social. Al tratarse, como se ha dicho, de un libro «despedida» de Nueva York, en los relatos se plantean asuntos de la actualidad que viven la ciudad y el país, como la pérdida de las libertades públicas, el adoctrinamiento político, la censura en la universidad y la necesidad de una educación mucho más integradora y abierta.

‘Luna Park’ es un libro sólido que no dejará indiferente al lector. Aunque, como se ha dicho, el volumen se compone de una decena de relatos, en conjunto vienen a constituir también una suerte, si no de narración, si de sentido. Hay una reflexión transversal en torno a asuntos de vital importancia, como el miedo, la soledad, la necesidad de la familia, el dolor que produce cuando esta es deficitaria. De ese modo, el libro se transforma en una especie de mapa de las emociones que no resulta complaciente, pero que pone los ojos en la realidad de la sociedad actual, al menos de una gran parte de la sociedad actual, de la que la autora quiere distanciarse. Si cada relato, como decía al principio, esconde otro que es el interesante, el «relato» que forma el conjunto de los que componen este libro sería la despedida de una ciudad, Nueva York, que, ha confesado la autora, «es invivible, no me compensa. No es que Nueva York sea decadente, es que es el tercer mundo, por no decir el cuarto». De esta forma, Nueva York se transforma en la metáfora de la decadencia de un mundo que era ficticio, que era solo un escenario y cuya terrible realidad ha aflorado definitivamente.