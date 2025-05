Óscar Rosa desentraña el misterio de los detectives

Pocos personajes más literarios y, acaso por eso, más estereotipados, que los detectives. Como es sabido, fue Edgar Allan Poe el inventor del relato policíaco. ‘Los asesinatos de la calle Morgue’ fue el primer relato de detectives (y Auguste Dupin el primer detective), entendido este por un personaje que resuelve un misterio sosteniéndose sobre el racionalismo. En la novela o el relato clásico, el investigador es generalmente un detective aficionado que adopta la actitud de un esteta ante el crimen. Para este tipo, inteligente, observador, de enorme capacidad deductiva, algunos crímenes son bellos; y es que el cadáver es más bien un objeto, y el detective olvida voluntariamente que se trataba de una persona. El detective tiene una identidad definida y, en los casos más famosos, incluso excéntrica. En medio de la sociedad discreta en la que se desenvuelve, él sobresale por su originalidad. Sin duda es el más intenso de los personajes. Así llegamos a Sherlock Holmes, el padre Brown o Hércules Poirot. Al mismo tiempo, el criminal es siempre digno del detective: su inteligencia es igualmente deductiva y anda siempre a la búsqueda del crimen perfecto.

Esto fue al principio. Como decía, luego vendrá una evolución hacia la novela negra. Al filo de la Segunda Guerra Mundial la novela de detectives se hallaba agonizando. La máquina de la novela policíaca se hizo tan complicada y rocambolesca que el mecanismo acabó estallando, lleno de argumentos imposibles y, además, el mundo que habitaba el gran detective, de mansiones con su legión de sirvientes y su mayordomo a la cabeza, se había acabado, y surge en Estados Unidos un nuevo detective que vive los penosos años de la depresión económica, con su violencia social, un investigador de que utiliza el instinto, la acción y, a menudo, su inseparable pistola…

… Pues ni lo uno ni lo otro. Todo es pura ficción, literatura de más o menos calidad, cine, series de televisión, pero nada que ver con la realidad, con el día a día de una profesión acaso estigmatizada por los clichés, pero que está muy, muy lejos del estereotipo. Y para desmitificar todo eso, pero al mismo tiempo para poner en valor una profesión que se demuestra necesaria en la sociedad, pero muy alejada de la imagen que de ella se tiene, el sello Ariel acaba de publicar ‘De Baker Street al Paseo de la Castellana’, del detective y escritor malagueño Óscar Rosa.

Rosa, que es consciente de que la imagen tópica del detective de gabardina y lupa está muy arraigada en el imaginario colectivo, inicia el libro haciendo un profundo repaso a los detectives de ficción en todos los ámbitos para desmontar la iconografía: «La percepción que la mayoría tiene de la profesión se encuentra profundamente influenciada por la larga tradición de ficción detectivesca. Mientras que muchos de los inspectores privados más célebres en la ficción operan en los márgenes de la ley, en el mundo real los detectives son profesionales cuyo trabajo está estrictamente regulado por la legislación. Lejos del glamur y las intrigas que envuelven a sus contrapartes ficticias, la vida de los detectives de carne y hueso es mucho más sobria, dedicada a tareas más mundanas, pero igualmente importantes». (página 62).

Este es un libro divertido, fácil de leer, ágilmente escrito, una obra que viene a desentrañar la verdadera práctica del detective privado. En él encontrará el lector todo aquello que siempre quiso saber sobre la profesión de detective y no es que no se atreviera a preguntar, sino que tal vez no encontraba dónde ni a quién. Óscar Rosa, seguramente tras años de enfrentarse al topicazo cada vez que decía a alguien cuál era su profesión, aborda todas las cuestiones en capítulos que van desde ‘historia mínima (y verdadera) de la profesión’ (en la que aparecen los pioneros del oficio), a ‘preguntas frecuentes’. Una parte importante del libro se dedica a las particularidades de la profesión de detective en España, uno de los países con mayor regulación. Mención aparte merece el capítulo dedicado a ‘noticias y casos reales’, rico en anécdotas. También es destacable la puesta en valor, a lo largo de todo el libro, de la mujer detective, en un ámbito en el que podría parecer que nunca tuvo la menor relevancia, demostrando que desde los comienzos ha tenido un papel esencial.