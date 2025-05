Carmen Palomo Pinel La poesía que eterniza el instante

Dijo Caballero Bonald en su discurso de concesión del Premio Cervantes, allá por el año 2012: "Afirmaba Pavese que la poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida y ese es para mí un veredicto inapelable. Siempre hay que defenderse con la palabra de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa palabra contra los desahucios de la razón".

Subrayo: es la palabra de Caballero Bonald un legado diamantino, pura luz en plena oscuridad del tiempo que nos ha tocado vivir, una puerta que se abre al mundo en defensa de la esencialidad de la poesía. Y es con él, con su palabra, que se revaloriza el concepto de la poesía, de las poéticas que han seguido en el tiempo a su generación, una generación que hizo de la escritura el único sentido de su existencia, y de la palabra, el mayor de los tesoros posibles. Vivir cada instante y eternizarlo a través del lenguaje poético es un don poco frecuente, sólo alcanzado por algunos y algunas poetas alejados, en su mayoría, de los círculos de poder mediático. Carmen Palomo Pinel (Madrid, 1980) es una de esas poetas alejadas de esos saraos perniciosos para la poesía, que no obedece a moda alguna y que sabe bien que escribir es algo más que encadenar una palabra tras otra, que el hecho poético deviene en claridad y pureza cuanto más se ahonda en los silencios y el alma misma de todas las cosas del mundo. Cierto que no es la primera vez que me acerco a la poesía de Pinel Palomo -espero, sinceramente, que no sea la última-, porque cada una de sus entregas desprende un aroma de versos tan auténtico que, difícilmente puede uno resistirse a obviar su comentario. En esta ocasión, su libro ‘Ramas de mirto en la ciudad eterna’, accésit del XXXIV Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma, ha merecido mi atención e interés.

Con anterioridad a este premio Palomo Pinel ha obtenido otros de relevancia, como el Nacional de Poesía José Hierro (2021), Leonor de Poesía (2023) o el Ciutat de Valencia (2024), lo que nos lleva a afirmar de forma contundente que Carmen Palomo tiene la virtud de procurarnos siempre un viaje, un vuelo hacia el centro mismo de la auténtica poesía. Desgrana siempre el lenguaje de manera magistral, profundiza y desciende, bucea en los significados, atrapa vivazmente símbolos e imágenes para cantar luego el himno de los dioses, del hombre en sus derrotas y victorias, su verdadera condición humana: "De lo que mi ojo no ve / De lo que mi oído no oye / De lo que mi corazón no abarca / De lo que la realidad no sostiene/ De esta casa quemada / De tanto que no existe / Hago yo mi poema". Podríamos decir que su poética nace del propio conflicto interior, que va de afuera adentro, donde el mestizaje del lenguaje y la búsqueda de una nueva realidad procuran al lector un creciente estado de ebriedad emocional. Palomo Pinel vive no de la poesía, sino en la poesía, penetra en la oscura claridad del silencio y crea un universo propio, abraza su luz y nos contagia con su esencialidad la vida. Como Machado (se ama lo que se pierde), Carmen Palomo reivindica las pérdidas: "Lo que perdí es lo único / que ya para siempre será mío"; nos deja el testamento de su inagotable fuente poética: "Este es mi testamento: / he creído, he creado / un sólido cimiento / en la hendidura"; nos lega su encendida palabra: "Porque amo las palabras, sobre todo, / por aquello que no pueden decir. / Pues lo que no se nombra es lo que más existe".

Sabemos, además, que en su condición de profesora de Derecho Romano la eterna ciudad de Roma, su extraordinario patrimonio cultural, permanece unido mediante el cordón umbilical de la palabra y la belleza que un día despertó sobre ella la poesía. Desde entonces la poeta vive y se desvive en el fuego interno de los días para proclamar la libertad por encima de todas las cosas: "Ahora gozo la libertad de los caídos / la audacia de quienes no tienen ya nada que perder / Condenada sin ti salgo a la calle / Quizás pueda encontrar una vestal (…) Todo puede salvar / y ser salvado / Todo irradia / Condenada sin ti salgo a la calle / Quizás pueda encontrarme una vestal / o serla". ‘Ramas de mirto en la ciudad eterna’ nos devuelve la fe en la poesía, la que se escribe desde adentro hacia afuera, de hondo calado, reflexiva y luminosa, la que Carmen Palomo representa con suma honestidad. Es tal la fuerza expresiva de Palomo Pinel, su pausado yo poético que, nadie que se acerque a su obra, quedará indiferente. Su estar en el mundo bebe de todas las causas y todos los miedos ("Más terrible que el miedo a perder lo que tenemos / es el miedo a perder / lo que nunca tuvimos"), del dolor y el olvido, del amor ("Mas, sobre todo, pido / que tú jamás conozcas la verdadera muerte, / la de no ser amado"), de la vida al fin ("allí donde la vida nos espera / en el centro más dentro y resumido / del corazón / del caz / de la plegaria / en el yo que es más tú / tan solo allí podemos / tocar / lo ilimitado"), también de la muerte en su desnuda realidad: ¿Cuánto vale mi muerte / que nace de la cópula / entre la atrocidad y la belleza? (…) Necesito poder morir diciendo, en un hilo de voz, / está bien hecho el corazón humano.

Carmen Palomo Pinel ocupa, por derecho propio, un lugar destacado en el panorama actual de la poesía española y así es porque su obra crece y crece bajo el prisma de la más pura esencialidad, de la auténtica poesía.