Urgando en la estirpe familiar de Torrente Ballester

Marcos Giralt Torrente, se enfrenta en ‘Los ilusionistas’ su nueva novela, a la recreación de su familia materna. Su abuelo, el gran Gonzalo Torrente Ballester, los cuatro primeros hijos de este (los tíos del autor) y entre ellos su madre. Ellos son los ilusionistas. Es una radiografía de cada uno de los cuatro hijos que tuvo Gonzalo Torrente Ballester con su primera mujer, Josefina, la abuela del autor.

"La familia es el territorio de la memoria. Memoria de sí misma y del mundo que la contiene. Memoria en construcción y no siempre fiable, donde el amor y el conflicto confluyen", señala con acierto Marcos Giralt al inicio del libro.

Todo comienza con sus abuelos. Él Gonzalo Torrente Ballester, el escritor, ella Josefina Malvido.

El se convertirá años después en una celebridad literaria, pero será tras una larga trayectoria que les obligó a estar separados muchos años en los que él se traslada a Madrid persiguiendo el éxito. Durante veinte años las cartas entre ambos iban y venían. El la llamaba Pichusa o Fifina y ella a él Pichús o Chalo.

Ella era asmática.

Las cartas dan prueba del amor que se tenían, la mayoría tienen una explícita sexualidad, una ardorosa pasión, recreando los juegos amorosos de la pareja, la excitación con sus recuerdos sexuales. El amor entre ellos era intenso y necesitaba continuos desfogue. En una ocasión, ella en Galicia y él en Madrid, a sugerencia de él deciden encontrarse a mitad de camino, en León. Encerrados en un hostal, hicieron el amor varias veces y no salieron hasta que tuvieron que marcharse.

Cuando finalmente consigue toda la familia reunirse en Madrid, en 1953, la felicidad durará poco. El asma acabara con Josefina cinco años después.

Aunque Marcos Giralt Torrente indaga con ojo penetrante en la genealogía de la rama materna de su familia, se detiene con especial atención en la figura del abuelo, Gonzalo Torrente Ballester y de manera extraordinaria en la de su madre, dejando patente una veneración especial de hijo único.

Sobre el abuelo recuerda que era un narrador oral portentoso, de los que explicaban la realidad a través de historias. Y sentencia: "como abuelo no pudo ser mejor". Su retrato lo dibuja el propio Marcos. "Se que era liberal, progresista y católico pragmático observante de los ritos. Que era escritor y persiguió la fama desde joven y que sufrió por no conseguirla hasta tardíamente. Que hizo la guerra civil en el bando equivocado por confusas razones entre las que lo ideológico pesó menos que los cálculos personales. Que era inteligente, socarrón y un agudo conversador, pero muy poco resolutivo, perezoso y nada práctico. Que el reconocimiento literario, cuando le llegó, socavó la arrogancia intelectual en la que su despecho se había embozado (…). Que era cariñoso, sentimental y fantasioso y que era tan irresponsable como para haber tenido once hijos de dos mujeres, cuatro de la primera y siete de la segunda".

Su madre es la única que aún vive de los cuatro primeros hijos de Torrente Ballester. Relata la vida dura de su madre, con un matrimonio roto y su permanente búsqueda de soluciones para mantenerse a flote . "Es optimista y generosa, nunca duda de que saldrá pronto el sol, ni aunque los días de tormenta se acumulen" . Admira su fortaleza, su seguridad en cada momento, heredados de sus ancestros gallegos. Ella es la que ilustra la portada del libro con unas fotos de 1965 en Sao Paulo .

Su referente más querido fue el tío G. Tan pronto lo veían a diario como desaparecía sin saber más, con ausencias ligadas al cumplimiento de alguna condena por alguna estafa. El sobrino relata como se entregó a una carrera delictiva en la que alternó periodos de bonanza con largas temporadas en prisión. Pero antes, cuando apenas tenía treinta años, había ganado importantes premios literarios, traducía del francés y colaboraba de articulista en la prensa diaria. Quiso simultanear ambas carreras, la de escritor y delincuente, pero esta terminó por ganarle el terreno a la primera.

El otro varón, su tío Javier, era distinto al resto, el que menos rasgos compartía con sus hermanos, el más desvalido. Fue el favorito de su madre y su muerte le dejo a la intemperie. El que afrontó con menos recursos imaginativos la construcción de su personalidad llevando una vida de puesta en marcha de continuos proyectos que morían en el fracaso uno tras otro.

Su tía M. De todas las formas posibles de amor, ella eligió la más incondicional, la entrega absoluta, tras casarse con un pintor panameño. Era tímida y se había creado, para guarecerse, un personaje de hosca intelectual inconmovible. Era la sobriedad como disciplina y necesidad. Ejercía de traductora literaria del francés. Tenía un criterio propio sobre la mayoría de los asuntos, disfrutaba en sociedad, era alegre y divertida, simpatizaba con los heterodoxos, pero en ella el inmovilismo, incluso la rigidez, eran casi una estrategia de vida.

Marcos Giralt profundiza en ‘Los ilusionistas’ en el pasado su propia estirpe con la clara voluntad de rendirles tributo, en especial a su madre. Hay una clara intención de objetividad en el retrato de la familia, aunque no elude que él mismo es un eslabón más de esa cadena familiar.