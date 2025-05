Elias Canetti: apuntes al natural de toda una vida

Buena parte de la energía vital y literaria de Elias Canetti (1905-1994), judio sefardí búlgaro que huyo pronto a Austria y luego a ciudades como Zurich o Londres, se le fue en redactar ‘Masa y poder’, su obra más conocida y comprometida, que le ocupó durante cuarenta años. Infatigable. En ella indaga sobre el poder y acerca de, entre otras cuestiones, cómo la población obedece al poderoso. Interesante cuestión si se aplica al caso de Hitler y el nazismo, claro. Un nazismo que casi acaba con él y con su familia.

Pero entretanto, Canetti, premio Nobel, que de pequeño hablaba el ladino pero que adoptó de adolescente el alemán, fue tejiendo a lo largo de su vida este libro que nos ocupa, ‘La provincia del hombre’. Es una suerte de dietario o diario y también un conjunto de breves máximas que abarcan de los años cuarenta a 1972. Cada capítulo, un año. Canetti puso mucho empeño en no llamar a estos textos ni diario ni aforismos. Quiso llamarlos apuntes. Se publicaron originalmente en Munich en el año 1973. La primera edición en español fue en 1982, un año después de que le dieran el Nobel. Ya antes, Mario Muchnik, mítico editor, había publicado en nuestro país obras de Canetti cuando este no era nada conocido. Ahora se reeditan de la mano de Taurus.

Como estos apuntes, a veces una frase, en ocasiones un párrafo pero también varias páginas fueron escritos a lo largo de tanto tiempo, la evolución es clara. En asuntos, preocupaciones, dudas. En longitud también. Cuanto más modernos, más breves. Canetti va condensando su pensamiento, perfeccionando la manera -breve- en la que expresarlo. Como dice Ignacio Echevarría en la introducción, «se resiste a la inflación retórica, a la elocuencia y a la palabrería imperante». «Los buenos aforistas se acaban leyendo unos a otros como si se conocieran», asevera un Canetti ya maduro. En los años cuarenta, el autor habla mucho de la Guerra, de los alemanes, de los judíos. Lógico: «Que Hitler siguiera viviendo. Pero como judío». Luego sus preocupaciones son muchas más, sin que falten los temas universales: la muerte, el amor, la vida, las pasiones. «Tengo solo cuarenta años , pero apenas pasa un día sin que me entere de la muerte de alguien a quien he conocido. Con los años serán cada vez más. La muerte se irá deslizando hasta cada una de las horas ¿cómo no sucumbir finalmente a ella?», escribe en una ocasión.

Otro apunte que condensa la madurez: «Sentimiento de culpa ante mi padre: ya tengo nueve años más de los que él llegó a tener». Los textos son fogonazos, relámpagos. ‘Ocurrencias’ filosóficas o mini ensayos, epigramas, punzantes párrafos. Todo lo observa. La vida va pasando ante sí.

«Algunos acceden al grado máximo de su maldad callando». Él nunca calló. Fue polígrafo, activista, escritor, comprometido. Armó todo un sistema filosófico vital. No solo con Masa y Poder; también con este ‘La provincia del hombre’. Sin desdeñar la ironía o la reflexión sobre la escritura: «No dice nada, pero ¡cómo lo explica’!», con ese toque de pesimismo marca de la casa: «Tengo muertos por todo el mundo, así que el mundo es mi patria». Canetti fue un hombre muy influido por su nomadismo, por la fuerte personalidad de su madre, por la temprana desaparición de su padre, por su cambio de lenguas, por la influencia de los griegos, que comenzó a leer con diez años cuando ya se adaptó al alemán. Pudo ser un hombre sin lengua, un hombre sin patria, un hombre sin ideología. Finalmente acabó alumbrando al mundo, a parte de él, sobre la violencia, la psicología colectiva, la identidad. Canetti dijo una vez: «Hay momentos en la vida en los que la única opción es perderse para encontrarse a uno mismo». Hoy esto podría ser una frase de autoayuda publicitada por un influencer en las redes sociales. Cuando él la dijo tuvo la valía que tiene lo original, lo primigenio, lo auténtico. Muy conocido también en ambientes literarios por su novela ‘Auto de fe’ (1935), acuñó aforismos (él, ya lo hemos dicho, lo llamaría apuntes) como «El verdadero valor de una persona se refleja no solo en cómo trata a los demás, sino en cómo trata a los que no pueden hacer nada por ella». Es una de esas máximas que circulan y circulan alterada o en su literalidad que ya, salvo los miembros de la ‘cofradía Canetti’ sabe de dónde procede o quién la dijo. Eso, o se la atribuyen a Oscar Wilde, Churchill o Shakespeare.

‘La provincia del hombre’ es un agudo ejercicio de observancia de los hechos y de sus semejantes. No exento de pesimismo o fatalismo que a veces pudieran confundirse con la ironía: «La vida de la mayoría de los hombres en definitiva consiste sólo en instrucciones que, sin sentido alguno, se dan a sí mismos o dan otros», nos dice. En ese apunte se concentra su preocupación por el poder, la libertad individual, la obediencia y los mecanismos psicológicos que la alimentan.

Que nadie piense que estos tan graves y trascendentes son los únicos registros de Canneti. Ahí están sus tomos de memorias, especialmente, ‘Fiesta bajo las bombas’, su vida en el Londres bombardeado por los nazis. Por decirlo de alguna manera, son ‘apuntes’ más divertidos, si es que el adjetivo se permite en tal tesitura histórica. Ahí no faltan apuntes malévolos y jugosos contra esto, lo otro y escritores de su tiempo. Un escritor total. No un testigo de su época: más bien un descriptor de ella poco prescindible.