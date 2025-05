‘Huríes’, la historia de una superviviente

En el último año se han publicado en España dos novelas sobre dos guerras civiles que ocurrieron en el Mediterráneo occidental. Ambas obras han provocado un gran interés literario, por un lado la celebrada ‘La península de las casas vacías’ del escritor David Uclés, donde el autor combina la tragedia de la Guerra Civil española con la perspectiva del realismo mágico, y por otro, la novela ‘Huríes’ del escritor franco-argelino Kamel Daoud (Mesra, Argelia, 1970), que trata sobre la guerra civil en el país de origen de este autor, y que transcurre entre los años 1992 y 2002, la llamada década negra. Esta última obra, que viene envuelta por el galardón literario más prestigioso de Francia, el Premio Goncourt, además, trae consigo una doble polémica, la ley sobre la reconciliación nacional que castiga con penas de prisión que se pueda escribir de forma crítica sobre este conflicto en ese país norteafricano, y, por otro lado, la denuncia de una ciudadana argelina que acusa al autor de haberse inspirado en su vida para escribir esta novela sin su consentimiento, pues entonces fue paciente de la doctora que es esposa del escritor.

Considerando esta obra desde el punto de vista literario hay algunos elementos que pueden llamar la atención del lector desde sus primeras páginas, en primer lugar que la narradora, Aube, es quien cuenta la historia, pero a su vez es muda, tiene una brutal cicatriz de diecisiete centímetros en la garganta. Es una superviviente de la guerra civil en este país del Magreb, víctima de un intento de degollamiento cuando era una niña, por lo que ha de respirar mediante una cánula en la tráquea; otra cuestión es cómo habla la narradora protagonista, es decir, en segunda persona, una técnica poco habitual, y que Aube utiliza en su embarazo para dirigirse de modo introspectivo a una niña que imagina que la escucha en su vientre, y enfrentando de este modo la dura experiencia del aborto. En esta novela se cruzan dos profundos y potentes conflictos humanos, el horror de la guerra y la decisión de abortar en un mundo donde Aube siente que las mujeres no son queridas. El autor centra de manera audaz el punto de vista narrativo en la mujer, mientras que utiliza un lenguaje que se caracteriza por una destacada habilidad en el ritmo narrativo, y también por un lenguaje, en algunos momentos, con evocación poética a través de imágenes, a pesar de la dureza de esta historia en otros pasajes cuando, mediante flashbacks, se recuerda la violencia de la guerra. El llamado pacto con el lector se establece a través de la narradora cuando, con el argumento de hablar a su hija, que se encuentra en estado de gestación, cuenta su propia vida y el mundo que le rodea, digamos que es la manera con la que decirle al lector de modo implícito, te voy a contar toda la verdad de lo que me ha pasado.

«Somos como las historias de ‘Las mil y una noches’, pero aquí son noches de mentira», dice la narradora. La novela, que comienza con un discurso introspectivo, se sitúa durante una noche en la ciudad de Orán, que la narradora describe como una ciudad que «brilla en la oscuridad como un collar roto», y que, con una voz poderosa, irá enganchando al lector para introducirle en la realidad dura del mundo que vivió Aube, quien, a su vez, mediante flashbacks, recuerda la vida de su madre, Jadiya, cuando es adoptada siendo recién nacida al finalizar otra guerra, la de independencia de este país. Hay un episodio de esta historia, en la primera parte del libro, donde Aube nos cuenta, en el contexto de esta novela, la transformación personal de un famoso ginecólogo al que la protagonista visita, y quien, a pesar de su profesión sanitaria, no la palpa ni le habla directamente, sino que todo lo hace a través de su mujer. También nos cuenta que el aborto está prohibido con pena de prisión. Esta figura del ginecólogo se puede considerar como una de las puntas narrativas del iceberg con la que poco a poco se desarrolla una novela en la que las convicciones personales y religiosas afectan a que ejerza su labor como médico de un modo imposible, pero lo que subyace es una intolerancia que se traduce en violencia como muestra la cicatriz de Aube en su cuello. En esta novela encontramos dos tramas, la violencia de la guerra, y la situación de enfrentar el aborto en un país donde, según nos cuenta la narradora, está prohibido. La deshumanización y ciertos toques orwellianos impregnan esta historia.

Que la literatura no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, es un dicho manido, pero cierto. El típico ejemplo de comparar un informe policial sobre unos hechos, respecto a esos mismos hechos contados en una novela, da claridad a este mismo ejemplo, donde el informe policial no es literatura, sin embargo, la novela, además de serlo por el talento y la técnica del autor, también puede llegar a convertirse en una forma de denuncia pública. Una lectura de esta novela de Daoud, donde se entienda como una literatura alineada con la denuncia de abusos sobre la mujer, no niega la polémica que acompaña al libro, de la que, a su vez, se puede percibir una colisión de derechos entre la privacidad y el anhelo de una sociedad más justa mediante la denuncia.