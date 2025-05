Brodsky y la poesía universal de Brodsky

La poesía no siempre trasciende, pero a menudo desafía a la lógica. Hasta el punto de que en un siglo tan dado a las zancadillas y los dramones como el pasado se dieron algunos ejemplares de poeta aquejados de un extrañísimo mal que consistía en no morir a las primeras de cambio y en otra cuestión aún más desconcertante en tanto que fenómeno: que su poesía, lejos de quedar en el ostracismo, fuera, contra pronóstico, encumbrada. En sus poco más de seis décadas de vida, Josef Brodsky, pareció intentarlo todo para dejar de tener éxito o, como mínimo, pasar a la historia como la gran promesa de la literatura rusa menos leída del orbe. Y lo hizo con tanto celo y compromiso con la tragedia que al final, justo cuando perfeccionaba su gesto de meditado desdén y lo dirigía hacia las futuras generaciones, no hubo más remedio que envainarse su más que presumible desgracia y concederle el premio Nobel.

A veces, la literatura, la publicidad y hasta la salud mental tienen esas cosas. Se puede nacer ruso, ser condenado por parasitismo a trabajos forzados, salir del país con sólo una maleta y un libro de John Donne y aun así acabar triunfando. Actuando, además, y pese a sus deslumbrantes amistades, por libre, o, al menos, de un modo tan libre y comercialmente suicida como para ejercer sin demasiada convicción el rol de poeta maltratado por la URSS que le hubiera llevado a comer caliente todos los días en la Casa Blanca. Tampoco su poesía contribuía a ponerlo fácil, ni en su primera juventud en la ya morigerada San Petersburgo, donde casi todo levantaba ampollas, ni en el Estados Unidos de su exilio, más propenso a aceptar el dolor tangible de la lengua desterrada que las inclinaciones metafísicas de un autor al que, por otra parte, era casi imposible traducir sin incurrir no ya en la consabida traición, sino directamente en el Versace de poliéster de cantimpalo y en el invento. Y eso a pesar de contar para la causa con colaboradores tan excelsos como el también Nobel Derek Walcott, frustrado como él, con todo su bilingüismo, a la hora de volcar a la cacharrería del inglés el ruso de su poesía, que era un ruso rompedor y personalísimo en el que la compleja métrica y eufonía de la tradición eslava se mezclaba con expresiones alejadas hasta ese momento del espectro culto del idioma y de la lírica.

Una circunstancia que, lejos de precipitar su aislamiento, coincidió con un interés por su obra que no paraba de crecer, incluso bajo el lugar común de que la poesía que comenzaba a publicarse en inglés no era nada comparada con el verdadero espectáculo: el de poder escuchar a Brodsky recitando a Brodsky en su lengua original, aun sin tener ni puñetera idea de lo que estuviera diciendo. El asunto, de haberse detenido ahí, y teniendo en cuenta la inmensa popularidad adquirida por el autor, habría sido de un refinamiento espantoso: nadie, ni siquiera en la poesía ni entre los seguidores de Schwitters, es tan poético y poco tomasiano como para adorar a un autor sin reparar en los posibles significados de lo que escribe. Y Brodsky contaba con argumentos para los escépticos que no son muy distintos a los que estaban a disposición del lector en español hasta hace apenas unas semanas: la edición de sus ensayos y textos híbridos, entre ellos ‘Marca de agua’ -hay libros volumétricamente abreviados que justificarían cualquier premio- y las laboriosas aproximaciones a su poesía, que si bien no daban para transmitir toda la riqueza de la que provenían, dejaban bastante claro que estábamos frente a un autor que era mucho más que una cima musical desde el país de Pushkin.

En España ese último y esforzado privilegio, el de la traducción de su poesía, recaía en la más que meritoria edición de Ricardo San Vicente para Galaxia, que con sus más que comprensibles limitaciones mostraban una voz poética sorprendente y extrañamente dúctil a la hora de ensamblar los temas de la miseria existencial con el mito y con la experiencia.

Precisamente, uno de los colaboradores de ese trabajo, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto, ha sido ahora el encargado de ir un paso más allá y traernos junto a Siruela la encarnadura de la que es ya la gran edición canónica de la poesía de Brodsky en castellano: ‘Poemas escogidos (1962-1996)’, libro en el que su responsable salta con el cuchillo y de liana en liana para trasegar directamente con el ruso y que se acompaña además de una introducción y unas interesantísimas notas en las que nos hace partícipes de sus soluciones ricas en alejandrinos y en atrevidos trasvases. No sólo, claro está, para satisfacer nuestras inquietudes filológicas, sino para poder calibrar con más y mejores herramientas un resultado que esta vez no necesita de suposiciones para rendir como acontecimiento: la antología de Siruela se queda felizmente huérfana de matices y de letra pequeña y nos muestra verso a verso a un poeta -Brodsky- que es también mayúsculo y sonoro en nuestra lengua, con un arrullo casi de plegaria y una polifonía saltarina en la que relucen asombrosas imágenes e ideas.

Un poeta dotado de un gran olfato y sentido de la ironía, capaz de convertir en material poético y revelador todo lo que le rodea, desde el hormigón a los mitos grecorromanos, profundo, locuaz y con la facultad de devolvernos la realidad como una creación animada de la palabra y de la mente. El ‘colosal acelerador de la conciencia’ que era para Brodsky el poema. Y que ya en los poemas de este libro da la sensación insepulta de que no se puede disimular ni a través de las corrientes ennegrecidas que codifican el olvido y las diferencias a menudo infranqueables entre los idiomas. Es triste vivir en un mundo en el que un poeta como Brodsky podría no haber sido leído más allá de su barrio. Pero también un consuelo que, hasta con poderosas experiencias en contra, recorra el mundo tres décadas prácticamente después de su muerte en sugerentes ediciones. No se equivoquen, el buen traductor, además de escritor, no es un traidor, sino también un santo.