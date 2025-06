Cuentos de Mavis Gallant, la grandeza del género

Mavis Gallat, pese a sus excepcionales relatos y su maestría en el uso del lenguaje y su incomparable capacidad narrativa que la convirtiero en una de las mejores escritoras de ficción del mundo, en una de las voces literarias más brillantes es, sin embargo, una figura poco conocida para muchos lectores españoles, algo que resulta desalentador sabiendo de la asombrosa maestría de su escritura.

Aunque escribió dos novelas, ‘Una vida aceptable’ y ‘Agua verde, cielo verde’, la gloria literaria la debe a sus cuentos que debido a su extraordinaria capacidad de observación, convierte en pequeñas joyas perdurables en el tiempo, una clase magistral de escritura, amplia y viva, siendo además por su temática y su frescura una obra más relevante que nunca.

Es con esa seguridad que editorial Lumen recupera ‘Los cuentos’, una colección de treinta y cinco relatos en los que la escritora canadiense reunió lo más querido de sus más de cien cuentos, seleccionados personalmente por ella y que dan una idea del enorme y abrumador talento de Gallant.

Las 35 historias están expuestas en un orden cronológico que se inicia en los años treinta y cuarenta y culmina con relatos de los ochenta y noventa. Desde el primero de ellos ‘La mujer del moro’, su prosa y su historia nos atrapa. Con su mirada aguda, le permite una profunda indagación psicológica de los personajes, incluso también de los escenarios. Con frases brillantes y cortas, Gallant nos habla -de ahí su relevancia- de los problemas del nacionalismo exacerbado, la xenofobia, el racismo y la transfobia... conflictos que hoy día vuelven a la luz con fuerza.

La exposición de estos problemas confiere a la obra de Gallant un cierto carácter sombrío que ella sabe trufar por la combinación de una lucidez aguda y una riqueza estilística superior. Gallant -decíamos antes- es una observadora excepcional, lo que unido a su maestría en el uso del lenguaje y a su incomparable capacidad narrativa la convierten en una escritora que, una vez conocida en profundidad, impone una huella imborrable.

Todo ello tiene aún más mérito sabiendo que Mavis Gallant nunca asistió a la universidad ni tuvo estudios superiores, siendo así una de esas escritoras autodidactas que aprendieron su oficio leyendo.

Los relatos de Gallant no son simples piezas de divertimento literario; su pretensión va mucho mas allá, teniendo la idea de agitar y remover las conciencias, no dejarlo todo en un retrato. Es quizá por ello que sus historias son difíciles de describir o limitar a una sinopsis, no por su variedad u oscuridad sino por su economía y precisión y la forma sublime en que encaja e integra todos los elementos de manera de hacerlos inseparables .

En la introducción de este volumen la propia Gallant reflexiona sobre su vida y el origen de sus relatos y señala que sus ideas para historias surgen de destellos imaginarios. Es evidente que la propia historia de Gallant como expatriada ha determinado sus inquietudes ficticias, con personajes que parecen deambular por sus historias. Honra a memoria del editor William Maxwell: «A él se lo debo todo» y por último aconseja cómo leer sus relatos: «No se deberían leer uno tras otros, como si fueran correlativos . Hay que leer uno. Luego cerrar el libro. Leer otra cosa. Volver más tarde. Los relatos pueden esperar».

Mavis Gallant / L.O.

En la historia que abre este volumen de cuentos, ‘La mujer del moro’, el título no se refiere a un entorno norteafricano ni a la religión islámica. Se refiere al papel de las mujeres musulmanas, quienes tradicionalmente se someten a la dominación de sus padres y esposos. Sin embargo, tienen una gran responsabilidad en la gestión de sus hogares y el bienestar de sus familias. La mayoría tiene un contacto limitado con el mundo exterior.

Gallant compara el estilo de vida de la esposa musulmana con el de Netta Asher, una joven inglesa inexperta. El padre, para asegurar su futuro, la casa con Jack, un primo mujeriego y libertino. Ella llevará entonces una vida confinada, mientras que Jack disfruta de mucha libertad. En vísperas de la conquista europea de Adolf Hitler, Jack se va de vacaciones a Inglaterra y no regresa hasta el final de la guerra. Mientras tanto Netta se queda al cuidado de la madre de Jack. Triste y sola anhela escapar de su «prisión». Sin embargo, cuando Jack, el eterno adolescente, regresa, Netta, aún dependiente de su encanto masculino, permanece encerrada en su papel de ‘La mujer del moro’.

‘Las cuatro estaciones’, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, está narrada desde el punto de vista de Carmela, una sirvienta italiana pobre de la familia Unwin, expatriados británicos que viven en un pueblo de la costa de Liguria. Gallant es especialmente hábil para inducir inquietud en el lector al usar puntos de vista «outsiders» como el de Carmela: La historia da giros inesperados: la señora Unwin hace comentarios desagradables y Carmela finge no entender inglés para no verse obligada a reaccionar ante las amargas tonterías que salen de la boca de la señora Unwin. El marido es insulso, pero bienintencionado, tienen dos pobres gemelos, enfermos de raquitismo, que pasan mucho tiempo sentados en el regazo de Carmela. Cuando los judíos nacidos en el extranjero empiezan a ser expulsados de su pueblo y los Unwin se asombran al saber quiénes eran algunos de ellos, la complacencia británica se ve perjudicada considerablemente . Nos alegramos cuando la señora Unwin y su familia se ven obligados a huir a Inglaterra en un barco carbonero, pero solo hasta que nos damos cuenta de que Carmela tendrá que quedarse, regresar con su familia desamparada y sobrevivir a la guerra como pueda.

Un tercer ejemplo: ‘Cruzar el puente’. Tras largas negociaciones, los padres de la adolescente Sylvie Castelli concertaron su matrimonio con Arnaud Pons. Los Castelli poseían una modesta fortuna, los Pons, en cambio, tenían un apellido antiguo y respetado y eran ricos. Cuando están preparando la boda Sylvie le confiesa a su madre que está enamorada de otro hombre, Bruno. Sus padres rompen entonces el compromiso para permitir que su hija sea feliz . Pero los padres de Bruno desprecian con arrogancia a los Castelli. Es entonces cuando la joven Sylvie decide tomar en sus manos su futuro, cruzar el puente del realismo y unirse a Arnaud, dejando a un lado las consideraciones románticas.