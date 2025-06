Griffiths: el lenguaje como resistencia

Esta obra es un ensayo periodístico y político en el que James Griffiths, reconocido periodista especializado en Asia y derechos humanos, analiza el lenguaje como herramienta de poder, opresión y resistencia. Lejos de ser una distopía de ficción, se trata de una investigación rigurosa que explora cómo los imperios, pasados y presentes, han impuesto sus lenguas y reprimido otras para dominar cultural y políticamente a los pueblos conquistados.

Griffiths examina casos concretos, diversos, entre ellos la represión del galés en el Reino Unido; la casi desaparición del hawaiano tras la anexión estadounidense o la lucha por preservar el cantonés en Hong Kong frente a la presión del mandarín bajo el régimen chino. A través de estas historias, el autor demuestra cómo el lenguaje puede ser un instrumento de sumisión o de resistencia, según quién lo controle.

En esta obra combina testimonios personales de hablantes que vivieron la represión lingüística, fragmentos de entrevistas, a veces en forma de diálogo real entre el autor y sus fuentes, y citas históricas, documentos legales y discursos que ilustran cómo el poder controla las lenguas.

Aunque hay pasajes con formato de diálogo, estos no son ficticios, sino parte del trabajo de campo y documentación del autor. Esto aporta viveza y humanidad al relato sin abandonar su base documental.

Uno de los aciertos del ensayo es su capacidad para conectar la historia con la actualidad: desde la colonización lingüística hasta la censura digital, pasando por las políticas educativas que desalientan el uso de lenguas originarias. Griffiths no solo documenta los hechos, sino que lanza una advertencia: la pérdida de una lengua es también la pérdida de una memoria colectiva, de una visión del mundo.

‘No hablarás’ es una obra necesaria en un momento en que la diversidad lingüística mundial está en peligro. Su tono es firme pero accesible, y aunque se basa en datos duros, su lectura es ágil gracias a la inclusión de voces reales. No es solo un libro para lingüistas o historiadores, sino para cualquiera interesado en los derechos humanos, la identidad cultural y la justicia social. Un ensayo lúcido, comprometido y profundamente humano. James Griffiths demuestra que hablar, y hacerlo en tu lengua, puede ser un acto de rebeldía, de memoria y de dignidad.

La traducción de Cristina Macía en esta obra desempeña un papel crucial al mantener la atmósfera opresiva y el estilo minimalista que caracterizan la prosa de James Griffiths. Macía logra trasladar al español no solo las palabras, sino también el peso del silencio impuesto en la novela. Su manejo de los diálogos fragmentados y los giros lingüísticos propios del original refuerza la sensación de alienación, respetando al mismo tiempo la voz única del autor. Uno de los mayores aciertos de Macía es cómo resuelve los juegos de palabras y los términos inventados por Griffiths, adaptándolos sin perder su carga conceptual. En una obra donde el lenguaje es, en sí mismo, un personaje, la traducción evita caer en explicaciones forzadas, optando por soluciones creativas que mantienen la ambigüedad controlada del texto original. Esto es especialmente notable en los pasajes donde los personajes se comunican mediante códigos no verbales, ya que la traductora consigue transmitir la misma tensión y ambivalencia que en el inglés. El resultado es una versión en español que no solo es fiel, sino que también respira con identidad propia.

Como hemos dicho, ‘No hablarás’ se apoya en el estudio de varios casos concretos de represión lingüística. El autor recorre distintas geografías y momentos históricos para mostrar cómo el idioma puede ser una herramienta de dominación… o de resistencia.

Tal es el caso del galés. En el Reino Unido, especialmente durante los siglos XIX y XX, se impuso el inglés como lengua única en la administración y la educación. Tuvo su episodio clave con el infame Welsh Not, un tablón que se colgaba a los niños que hablaban galés en la escuela como castigo y humillación. Pese a todo, el galés ha sobrevivido gracias a movimientos de recuperación cultural y educación bilingüe. Griffiths lo presenta como un caso de represión, pero también de resiliencia lingüística.

Hay otros ejemplos, como el hawaiano (Ōlelo Hawaiʻi). Tras la anexión de Hawái por parte de EE. UU. en 1898, el idioma hawaiano fue marginado. En las escuelas se prohibió y se reemplazó por el inglés. El idioma estuvo al borde de la extinción en el siglo XX, pero desde los años 80 hay un renacimiento cultural, con escuelas de inmersión y esfuerzos de revitalización. Para Griffiths es un ejemplo de cómo el colonialismo puede sofocar una lengua y cómo las comunidades pueden luchar por revivirla.

Caso distinto es el del cantonés, en Hong Kong. Era la lengua dominante hasta la devolución a China en 1997. A partir de ahí, las autoridades chinas han intentado imponer el mandarín como lengua única, especialmente en el sistema educativo. Aunque no está prohibido, el cantonés sufre una presión institucional que amenaza su transmisión a nuevas generaciones. Griffiths lo usa como símbolo de la lucha por la identidad en un contexto de autoritarismo creciente.

Griffiths selecciona estos y otros idiomas no solo por su diversidad geográfica, sino porque todos han sido blanco de políticas lingüísticas represivas desde el poder estatal. Pero también muestra que las lenguas no desaparecen sin lucha: cada capítulo es un homenaje a quienes se resisten, enseñan, cantan y hablan su lengua como un acto de afirmación cultural.