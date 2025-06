Thomas Mann habla de sí mismo

Se diría, en una primera mirada, una mirada todavía superficial, que ‘Resumen de mi vida’ es un cuaderno de notas, el avance de una obra que, con el tiempo, el escritor pretende retomar, ampliar, ahondando en las historias que a veces solo pergeña. Sin embargo, una mirada un tanto más reposada, más analítica, nos demostrará que no es eso y que tampoco es una obra menor, ni un boceto, y que a pesar de su brevedad (apenas ochenta y cinco páginas) consigue tener entidad propia. Seguramente porque la talla de su autor, Thomas Mann (uno de los grandes intelectuales europeos del siglo XX), es tan inmensa que no se permite escribir mal ni escribir en esbozo. Es una obra completa, interesante y significativa en el conjunto de su magnífica producción literaria, que ahora reedita Nórdica Libros.

Escrito en 1929, recién recibido el premio Nobel de Literatura, Thomas Mann hace repaso de su vida y de su obra en un interesante paralelismo entre ambas. Este libro se muestra como un intento de Mann de acercarse a sí mismo a través de volver la mirada hacia la memoria, hacia su vida y, especialmente, hacia el proceso a través del cual ha construido su obra, encontrando, y explicando con una claridad que no dejará dudas, que desde sus inicios sus libros han contenido siempre un halo de autobiografía, más evidente en unos, más sutil en otros, pero siempre presente y, por tanto, identificable.

Así, a modo de biografía a vuela pluma, sin entrar en demasiados detalles, pero dando rienda suelta al pensamiento, va desgranando su historia, que al mismo tiempo es la historia de su producción literaria. Se nota que no es una autobiografía, que sin embargo ya pretende escribir, como señala en la página 49 a propósito del suicidio de su hermana mayor: «Me resisto a hablar aquí del final de la mayor, que llegó diecisiete años después de la catástrofe de Polling (su hermana más pequeña). Su tumba está demasiado fresca, y quiero guardarme este relato para una biografía posterior en un marco más amplio». Nunca lo hará, como señala Isabel Hernández en el muy interesante epílogo del libro: «Al contrario de lo que suele suceder con un buen número de autores que han llegado a conocer la fama en vida, Thomas Mann no nos ha legado una autobiografía en el sentido literal de la palabra (…) Y todo ello a pesar de que durante largo tiempo Mann jugó con la idea de hacerlo (…) Pero la idea quedó en un mero propósito, porque el libro en sí nunca llegó a escribirse» (página 89).

Como ha quedado dicho, Mann traza un paralelismo entre los personajes y los argumentos de su obra y su propia vida. El libro, por tanto, se convierte, más que en un mero «resumen de su vida», en un balcón desde donde asomarse y ver una parte importante, esencial, del proceso de trabajo del escritor. Así, en la página 54 aparecerán datos muy interesantes sobre el germen de ‘La montaña mágica’ (obra maestra que el autor llamó «documento de la psicología moderna y de los problemas espirituales de los primeros decenios del siglo XX»), que probablemente sea su obra más emblemática, al menos así lo es para mí: «En 1912 mi mujer enfermó de una afección pulmonar y en dos ocasiones, una ese mismo año y de nuevo dos años después, tuvo que pasar una serie de meses en las montañas suizas. Entre mayo y junio de 1912 pasé tres semanas con ella en el sanatorio de Davos recogiendo las maravillosas impresiones de aquel entorno, a partir de las cuales la idea del Hörselberg fue convirtiéndose en una novela». Luego, algunas páginas más adelante, hablará de la posibilidad de que la obra no hubiera tenido éxito de no ser por la oportunidad de su publicación en un momento histórico determinado: «Lo cierto es que solo diez años antes aquellos dos volúmenes ni siquiera habrían podido ser escritos ni haber tenido lectores. Para ello habían sido necesarias unas vivencias que el autor tenía en común con su nación, y que durante un tiempo habían tenido que madurar artísticamente en su interior para presentarse con su audaz producto en el momento más favorable».

Es sabido que a los lectores les interesa especialmente el proceso de trabajo de los escritores, a lo que Mann dedica mucho tiempo en esta obra. Así, en la página 78 hablará de ello: «Yo pensaba que no podía trabajar al aire libre. Tengo que tener un techo sobre mi cabeza para que las ideas no se evaporen en ensueños (…) Me dejé convencer para trasladar mi escritorio a la playa (…) Rodeado de niños desnudos que echaban mano a mis lápices, sucedió que de la anécdota fue saliéndome el relato (…) mientras me sentía pleno de una feliz perplejidad por el hecho de que el mar, en efecto, es capaz de absorber todas las perturbaciones humanas y diluirlas en su preciada inmensidad». Mucho se ha hablado de la capacidad narrativa de Thomas Mann, tan precisa, tan profunda, capaz de alcanzar en el idioma alemán modulaciones que antes no se había visto. Es probable, y así se expresa en el epílogo de Isabel Hernández, que la influencia de su madre fuese determinante (página 91 y siguientes). Mann es hijo de madre extranjera (Julia da Silva-Bruhns) y es necesario reconocer la duplicidad de su herencia. Su padre es alemán y su madre una criolla brasileña de origen portugués. El escritor reconoce haber recibido de su padre la conducta seria de la vida y de su madre la sensibilidad artística y la alegría de narrar.

No dedica Thomas Mann en esta obra demasiado espacio a los escritos políticos, autobiográficos críticos que, en paralelo con su narrativa, también forman parte de su monumental obra, acaso porque para el propio autor solamente eran significativos de su evolución personal. Sea como fuere, ‘Resumen de mi vida’ es una obra interesante para quienes conozcan la obra de este premio Nobel, que encontrarán en sus páginas algunas claves importantes de sus libros más significativos. Pero también lo será para quienes no conozcan aún sus novelas y tengan la intención de adentrarse en ellas para descubrir uno de los mayores talentos literarios.