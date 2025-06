Albert Torés: Todo está en el poema

¡Salvar la palabra, ahora que el mundo ya no es mundo, sino atroz cruzada, desconsolado grito! ¡Sembrar la semilla de la palabra ahora más que nunca! La palabra como el más preciado tesoro. Esto me recuerda al gran poeta Ángel Guinda cuando dijo: «Herimos la palabra a malos tratos, traficamos con ella impunemente, la envilecemos, la descalabramos hasta dejarla inane de sentido. ¿Y ahora qué? ¡Salvemos la palabra! ¿O está muerta? ¡Hagamos el silencio! El silencio es la lengua del espíritu. Los espíritus hablan en silencio. Volquémonos en ser, no en parecer. ¡Ser! ¡Ser ser hasta desaparecer! Bien supo Guinda de la palabra, hasta su muerte, que no es muerte sino vida al dejarnos una obra poética imprescindible. Mas junto a este salvar la palabra en estos tiempos debemos añadir otras palabras que añaden valor a la condición humana: resistencia, libertad, solidaridad y vanguardia, esta última como motor para transformar, mediante la imaginación y el ingenio, una sociedad cada vez más inhumana. En este sentido, cabe destacar la labor de algunos poetas que vienen demostrando, con una trayectoria intachable, su capacidad para hacer de la palabra, emoción y subversión, instrumentos propicios para adentrarse hasta la médula de todas las cosas y seres que habitan el planeta.

La poesía siempre marca un camino, un horizonte, un lugar donde vivir y ser, y consecuencia de este devenir hallamos la palabra poética de Albert Torés (París, 1959), residente en tierras malagueñas y un vivo ejemplo de todo lo dicho. Él es faro que, desde Málaga y para el mundo, alumbra las múltiples sendas de la auténtica poesía, y en el caso que nos ocupa, con su libro ‘33 años de inconsciente poético. Antología poética (1990-2023)’. Dice en su detallado y extraordinario prólogo, el también poeta Rafael Ávila: «Torés es poeta no sólo cuando escribe versos, sino cuando ejerce la crítica o cuando vive, por ello no nos encontramos ante un poeta de oficio (antiguamente se les llamaba poetas de oficina) sino ante un poeta donde la creación poéticas es algo sustancial a su vida y viceversa, un hombre y un poeta que no abandona en ningún momento su mirada poética sobre la realidad del mundo, tanto exterior como interior y cuyas vivencias y observaciones generadas por esa mirada, constituyen la base de su quehacer poético». Por otra parte, hay que incidir en dos aspectos que sustentan toda la poesía de Albert Torés: libertad y creatividad, como así lo recoge la poeta Paloma Fernández Gomá en un artículo referente a esta misma antología: «Poeta que enarbola libertad y creatividad, dos cuestiones inherentes al desempeño de la actividad literaria y señaladas como el más alto concepto ligado a la misma. Pues sin la libertad no somos nada y la creatividad es una decisión íntima ligada al ego más profundo que nos diferencia de los demás. Nuestro poeta también es solidario, por la preocupación que muestra hacia los temas concernientes al concepto hombre».

No cabe duda que en este recorrido por la obra poética de Albert Torés, estos 33 años reportan al lector una muy agradable sensación de plenitud, por cuanto el poeta ahonda en la realidad que le rodea para así hallar su propio universo. La poesía de Torés no es en ningún momento superficial o plana, todo lo contrario, quizá todo lo contrario, que a veces puede ser considerada compleja, también innovadora y en muchas ocasiones reveladora de una rebeldía existencial muy evidente, que denota su compromiso no solo con la palabra poética sino con la sociedad, si bien y por encima de todo Albert Torés siempre quiso ser poeta, como así lo declara en el poema que da título también al libro ‘Las aventuras de mis siete vidas’: «Estaba feliz en el vientre de mi / madre. / No conocía ni vientos ni nevadas ásperas / y todos los conflictos reducíanse a verme / crecer. // Entonces fue cuando quise ser poeta. // Tal vez por ello nací con bautismo doble, / lágrimas del sacerdote y de las enfermeras / y, a pesar de todo, contra todo dictado / de la ciencia de posguerra, decidí llorar / o vivir, que para el caso es lo mismo». Torés es un viajero incansable, no solo de lugares físicos, sino también de los interiores, de los que reportan alma a las cosas, y por ello escribe y escribe, y su voz es el lenguaje de lo que acontece fuera y dentro, en el mundo y en sí mismo; vive el presente, rememora el pasado y edifica sueños para el futuro, aunque este no sea nada halagüeño. Al poeta le preocupa el hombre y así su mirada se concentra en su actitud ante el mundo, con o sin conflictos, y hasta él camina cada día para saber y saberse hombre y poeta a la vez, pues entiende Torés que «todo está en el poema», y, además, porque es la libertad el valor más noble y principal: «Ningún barrote pudo sostener al aire; no hay aduana para la libertad».

Esta antología que nos presenta Albert Torés bajo el título ‘33 años de inconsciente poético’ (¿del inconsciente?) tiene la virtud de procurar al lector instantes inolvidables, en los que la palabra toma el vuelo para llegar hasta lugares tan desconocidos como mágicos, que componen un paisaje de sonidos y colores, luces y sombras que se complementan hasta alcanzar la luz, esa que nos ciega y redime al mismo tiempo y se nos ofrece desnuda y libre: «Para los silencios que se hacen / de sacrificios / te ofrezco una lluvia de gritos / intransitables. (…) Para el ritual de cada instante / te propongo no perder / punto alguno del espacio». Torés concluye estos ‘33 años de inconsciente poético’ con un canto a la amistad, la que mantuvo de principio a fin con el impresor y también poeta Paco Peralto, a quien dedica ‘Por ángelas y suertes’ (2023): «En lo más ingrato de la miseria, fijas / entusiasmo, proyectos totales, un tango / de literatura universal con tu lado / más malacitano. La imprenta nos viva».

Como bien dice Rafael Ávila en su prólogo: «Tienen en esta antología que presentamos de la poesía de Albert Torés una oportunidad única de acercarse a un autor sugerente, original y hondo, en otras palabras, un auténtico poeta. No la desaprovechen. ¡Léanla!».