Caitlin Moran enciende la ira del feminismo

Tras sus dos libros feministas sobre la vida de una mujer : ‘Cómo ser mujer’ y ‘Más que una mujer’, que le han supuesto éxito y popularidad, la escritora británica Caitlin Moran cambia de tercio en su último libro ‘¿Y los hombres qué?’, donde analiza y destripa la vida de los hombres, con el mismo descaro que antes abordaba el feminismo , aunque defendiendo ahora a esas personas de las que antes se burlaba. Moran es una de las voces más acreditadas en la pelea ideológica de los últimos años en defensa de la mujer y la igualdad de derechos. Con su voz distintiva y su agudo ingenio, se ha convertido en una figura clave en el debate popular sobre la igualdad de género, los problemas sociales y la feminidad moderna.

En el libro, ante un escenario de 1.200 personas a la narradora, que se crea capaz de contestar cualquier cosa sobre la mujer, le hacen una pregunta que no sabe responder. ¿Y tiene algún consejo para los hombres? Le acaban de preguntar. La pregunta le ha molestado, no quiere hablar de hombres, no se ocupa de ellos y contesta con una broma para salir del paso. Pero dos días después se encuentra con otra preguntar similar. Le molesta y le preocupa que las dos veces hayan sido mujeres las que han preguntado. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Se trata de un problema de los hombres, que lo resuelvan ellos

Caitlin deja claro desde el principio que no comulga con ese feminismo que está enfadado con los hombres o que los odian por sistema. Cree que la mayoría de hombres son buenos, encantadores, decentes e increíbles, pero que se las apañen solos

Pero ha cambiado pues ahora es a sus hijas adolescentes a quienes les preguntan por los hombres y es así que aborda este nuevo libro, con una visión y un objetivo distinto a los otros libros. En ‘¿Y los hombres qué?’ ofrece un enfoque refrescante y perspicaz sobre los hombres que la rodean y cómo abordan sus cuerpos, la capacidad de ser «hombres», la sexualidad y sus expectativas.

Quienes esperen una indagación sociológica sobre los hombres y la masculinidad se sentirán decepcionados. Su fortaleza reside en escribir lo que sabe, sin pretensiones ideológicas, de forma inteligente y divertida.

Cada capítulo está dedicado a un aspecto de la masculinidad: ‘Las conversaciones de los hombres’, ‘los hombres y la ropa’, ‘Los hombres y la pornografía’, ‘Pollas y huevos’, ‘Los hombres y la vejez’, ‘Los hombres y el sexo’, etc. Interesante, todo, y el ingenio de Moran lo mantiene entretenido.

En un último capítulo señala todo lo que los hombres hacen bien o es apreciable como el no tener prejuicio, ser protectores, leales, valientes, trabajadores, aunque en su histrionismo habitual añade que esto serviría también para describir a un buen perro.

En un examen final de los géneros, y de nuevo con su descaro burlón muy suyo, enumera las razones por las que en el siglo XXI sigue siendo mas fácil ser mujer que ser hombre. Varios ejemplos: las mujeres no tienen erecciones y pueden ocultar por completo su excitación sexual, algo imposible para los hombre; pueden crear nuevos seres humanos y perpetuar la raza; sus tetas sirven de alimento; las mujeres pueden mentir descaradamente; pueden hablar sin parar de lo estupendas que son; puede usar el «Uf, hombres» para descalificarlos sin más, o la regla, que puede ser dolorosa y sucia pero también una excusa infalible para cualquier metedura de pata. Es un as en la manga que la mujer siempre tiene.

Las muy feministas han arremetido contra este libro y su mensaje desalentador para la causa feminista. Lo acusan de falto de investigación, hechos, estadísticas y datos que utiliza este libro; de estar lleno de generalizaciones y estereotipos, descaradamente sexistas; del uso de un lenguaje antifeminista; de que solo hable de hombres blancos de clase media y alta.

Finalmente y esto quizá es lo más irritante para las feministas es su convicción de que «todos somos personas» y ha llegado el momento, tras décadas de atención a las mujeres, «de empezar a plantear y responder a la pregunta: ¿Y los hombres qué?».