Ir tan contento con Snoopy bajo el brazo

Va más allá de la nostalgia, o eso quiero creer. Hablo de la ilusión que me llevo cada dos semanas junto con el tomo de la colección ‘Todo Snoopy’ que recojo de la papelería de mi barrio, suerte de Aldea Gala de Astérix en la que aún puedes encontrar prensa, revistas, tebeos y libros -esto en Málaga ya es digno de aparecer en Google Maps, porque nuestra red de papelerías se ha convertido en uno de nuestros últimos rasgos de civilización-. Ni tan siquiero pienso completar la colección que publica Salvat, más bien parcheo una anterior de Planeta que dejé sin terminar. Pero cada vez que salgo a la calle con uno de esos tomitos en la mano, porque los exhibo orgulloso a la manera de trofeos, como ha sucedido esta misma semana de camino al trabajo, casi me siento como un héroe. Si es difícil cruzarte por la calle con un periódico, hacerlo con un libro o un tebeo, equivale a montarse a lomos de un unicornio. Por cierto, donde sí se han visto muchos libros ha sido en el Parque del Retiro, donde se han vendido más de 450.000 ejemplares en la edición de este año de la Feria del Libro -pese a que el calor asfixiante de la capital obligó a echar la persiana durante dos días-. Y han anunciado que el Humor será el tema principal de la próxima edición, algo que nunca está de más. «La 85 Feria del Libro de Madrid intentará revelar los matices de algo tan complejo como es el humor. Algo tan subjetivo y a la vez colectivo», indicaron en un comunicado. Buena suerte en el empeño, que no quede todo en un mal chiste.