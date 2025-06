Miranda July te pega un sopapo en el ego

Miranda July parece una mujer empeñada en romper con todas las convenciones, y que ha convertido el ser raro en el motor de toda su carrera artística. Esta cineasta, artista y escritora estadounidense goza de un culto considerable y creciente en su país, de manera que su novela ‘A cuatro patas’ (Random House, 2025) nos llega con el fuerte eco de los aplausos recibidos, lo que la aupó como uno de los fenómenos de crítica y público el pasado año. Y aunque sus películas y libros siempre han tenido su pequeño hueco entre nosotros, lo cierto es que aquí su indagación en los márgenes de las convenciones sociales no parecen encontrar un gran respaldo ¿Será el viaje que propone ‘A cuatro patas’ la obra con la que por fin choque con su público español? Podría ser, porque esta segunda novela de la autora de ‘El primer hombre malo’ (2015) sí está a la altura de su fama.

‘A cuatro patas’ es una novela de exploración interior, aunque aquí el camino hacia el conocimiento sea la lujuria. Afortunadamente, July suele ser más cómica que tórrida, por lo que la lectura de estas 375 páginas consigue más sonrisas que sudores. «Una artista medio famosa anuncia su intención de cruzar el país en coche, de Los Ángeles a Nueva York. Afrontar un largo viaje por carretera parece un buen modo de repensarse a sí misma en el ecuador de su vida. Media hora después de despedirse de su marido y su hija, sin saber muy bien por qué decide salir de la autopista, echarse en la cama de un motel anodino y sumergirse en un apasionado replanteamiento vital que resulta ser el comienzo de un viaje totalmente diferente al planeado», nos cuenta Random House sobre el libro. Pero que ningún lector llegue confundido, ‘A cuatro patas’ no quiere ser ni amable ni dulce ni complaciente. Aquí se plantean preguntas incómodas, y se insinúan respuestas desagradables.

Una gran ironía inunda las aventuras de la protagonista sin nombre de ‘A cuatro patas’ -sí, el título es una referencia nada velada a una postura sexual, y sí, la autora no se ha molestado en darle un nombre a la mujer que tanto parece interesarle, quizá porque sea un reflejo distorsionado de ella misma-. July aplica su desbordante imaginación al descaro con el que pretende rebuscar en todos los aspectos de la crisis personal que sufre su creación, que quizá tenga tanto de sí misma como de muchos de los lectores de la novela -la crítica estadounidense ve este texto como uno especialmente importante para las mujeres: «Con ‘A cuatro patas’, las lectoras perimenopáusicas tienen por fin su ‘El mal de Portnoy’. Pero ni siquiera esa comparación capta la inmediatez de la prosa de July, su ritmo infalible y su capacidad para transmitir emociones muy vívidas», dijo The Washington Post-. Por supuesto, la búsqueda de nuevas formas de libertad, unas que pasen por ser personales y sin que importe lo improbables que sean, no resulta una ambición desconocida en casi ninguna sociedad occidental contemporánea. ¿Se ríe entonces July de nuestra ansía de individuación? Puede ser. Pero si lo hace, que parece que sí, lo consigue con ternura, aunque lo que te haya soltado es un buen sopapo en pleno ego.

El curriculum de Miranda July (1974) como artista es impecable, con obra expuesta en el museo Guggenheim, el MoMA, el Whitney o la Fondazione Prada Osservatorio de Milán. Como cineasta, ya su debut como directora, ‘Tú, yo y todos los demás’ (2005), recibió un premio especial del jurado en Sundance y la Caméra d’Or en el Festival de Cannes. Y ahora, con esta segunda novela ya no es una artista y cineasta que escribe, sino una escritora finalista del National Book Award. Sin duda, ‘A cuatro patas’ es el libro que se esperaba de una mujer que siempre sorprende -¿una paradoja?-.

Miranda July escribe bien, de una manera espartana, sencilla y también magnética: «Mientras andaba a gigantescas zancadas me maravillé (casi me reí) de haber tenido finalmente sexo con alguien -¡el baile había funcionado!- y nada menos que con la mujer del almacén de antigüedades, ¡que ni siquiera era mi tipo! Avancé contoneándome por la calle. La luna era casi una pelota allá en lo alto. Me puse a mirar las ventanas iluminadas con la esperanza de que alguien pudiera verme en toda mi solitaria libertad. Doblé la esquina y divisé a una mujer que salía de un coche. Ahora estaba rebuscando en el maletero. ¿Levantaría la vista? Así fue -tipo secretaria y con el pelo gris, rizado-, pero apenas un momento; estaba concentrada en lo del maletero. Quizá eran unos cinturones de piel, un amasijo de serpientes negras. Tal vez, como Audra, venía de tener una experiencia sexual poco común. O de otra cosa, algo que yo no podía ni imaginar. No me parecía probable que mi opinión general sobre las mujeres mayores fuera a cambiar por lo de Audra. Pero, por otro lado, siempre se oía hablar de la figura, el individuo -el profesor gay, el activista proderechos de los animales- que lo cambió todo. ¿No era esta acaso la gran esperanza y el gran disparate de los seres humanos? ¿Que fuéramos todos tan influenciables?». No es F. Scott Fitzgerald, ni lo pretende. Lo suyo es la inmediatez, y también unos diálogos naturales aunque chocantes, virtudes acumuladas por sus años de guionista.

Lo de Miranda July, convertida en icono de cierta rebeldía e iconoclastia, es un fenómeno local que aquí no ha cuajado aún, y quizá nunca lo haga. Al menos, con ‘A cuatro patas’ ya tiene ese libro que sí se puede entender también desde fuera, que se defiende por sí mismo, como una obra que se planta bien cerca del lector, invadiendo su espacio personal para poner en cuestión algunas de las certezas a las que nos agarramos los que no somos jóvenes pero querríamos seguir siéndolo.