Un trío insólito: él misógino, ella ardiente y la amante una gata

En uno de sus trabajos más apreciados, Colette supo plasmar en su pequeña novela ‘La gata’ todo el poder y la tensión dramática que toda historia necesita para convertirse en un novela trascendente e importante. La gata de Colette no es sólo la tercera en un triángulo amoroso insólito y perverso, es el caballo ganador, es la favorita y su fuerza silenciosa frente a su rival, la mujer, acabará venciendo.

‘La gata’ una de las mejores novelas de Colette que ahora recupera Acantilado, cuenta, en apariencia una historia simple: Alain, joven mimado, caprichoso y misógeno se casa con Camille, joven y voluptuosa . Alain debe abandonar a su querida gata Saha por un tiempo. La joven pareja vive temporalmente en un apartamento mientras preparan su futuro hogar, en el jardín donde creció el novio. Pero el animal se consume y Alain decide llevárselo con ellos. En los 25 metros cuadrados de la casa, la relación a tres bandas se deteriora rápidamente. Hasta el punto de que un día, la exasperada joven esposa arroja a la gata desde el noveno piso. Esta sobrevive, pero Alain descubre el crimen, abandona a Camille y se marcha con su gata.

Colette se recrea con magistral lenguaje en los detalles, allí donde su lupa pone el encanto, la picardía y la gracia de su doble sentido. Saha era una gata cartujana, de pura raza, que le procesaba a su amo un amor leal y exclusivo; Alain, su dueño,un joven rubio y bello de 24 años estaba en la cuenta atrás para su boda con Camille, «una mujer joven enamorada y por domar». Él, hijo único, mimado y caprichoso, seguía atrapado en la red de una dulce adolescencia.

Tras la boda, a la mañana siguiente él no duda en acudir a la casa paterna a ver «a mi rival», como Camille, mujer intuitiva, llamó a la gata. Saha no llevaba nada bien el no tener a su dueño junto a él. Adelgazaba y lo miraba con desesperanza. Entonces él se la llevó a casa. El animal cambió el extenso jardín paterno por una reclusión en veinticinco metros; pero la gata se adaptó bien al nuevo escenario.

Las primeras semanas después de la boda transcurrieron bastante bien con Alain y Camille viviendo en paz, tranquilos y somnolientos por el calor y el placer.

Ella era una mujer voluptuosa, llevada por el deseo, un deseo que su marido reprimía. Ella usaba la diversión que arrastra a alcanzar fácilmente el placer del amor. Él quedaba agotado.

Él echaba de menos el estremecimiento ligero que le inspiraba su gata amiga, cuando se tumbaba por las noches en su pecho en su dormitorio de soltero; ella notaba que algunas de las caricias que recibía iban dirigidas en realidad a un pelaje más suave que el suyo.

Pero entonces se reveló la irreconciliabilidad. Con la llegada de la gata Saha se desata el drama. Para Alain, Saha se convierte en la quimera sublime que domina su vida, mientras que para Camille, la gata es la odiada rival contra la que ningún método es demasiado brutal.

Todo se precipita cuando Camille, en ausencia de Alain, empuja a la gata al vacío de los siete pisos. La gata conservaba intactas sus siete vida, esto y el toldo de varios pisos la salvó. Alain la encontró casi sin un rasguño. Ella calló pero el aullido del animal cuando Camille quiso acariciarla la delató delante de Alain. El triángulo amoroso que él había formado amenazaba con romperse y Alain reaccionó como el niño que era y se aferró a su quimera, su sueño imposible .

Es una tragedia que Colette concluye despiadadamente en ocho capítulos deslumbrantes. O mejor dicho, tres actos. El primero: el amor de los dos jóvenes, su matrimonio, una vida juntos que comienza. El segundo: la silenciosa alienación de su unión, los celos de la joven novia, que culminan en el crimen que comete contra su gato favorito. La tercera: la separación fatal de los dos esposos y el regreso del joven al jardín de su infancia, al reino de las madres amorosas y del gato exclusivo y silencioso.