La poética fabuladora de Álvaro Pombo

Escribe el poeta y crítico Gerardo Diego: «Los caminos de la poesía son diversos. Y es temerario negar o rebajar a alguno porque el que habla, lee o poetiza se encuentra más a gusto andando por el otro. Si reducimos la diversidad a dos polos solamente, el abstracto y el concreto, ¿cuál será el mejor camino de la poesía? ¿El término, el tema, el vocablo concreto? ¿O la sublimada y pura abstracción? A esta pregunta contestaremos que ambos. Sí, los dos». Cada realidad concreta es a la vez una abstracción, ese lugar que permite al poeta ascender o abismarse en el silencio o considerar que el vacío es parte de otra realidad. En esa búsqueda de la verdad que es al fin y al cabo la poesía, se circunscribe Álvaro Pombo (Santander, 1939), más conocido y admirado por sus obras narrativas que por su poesía, si bien él mismo afirma: «Mi vocación de poeta es ciertamente muy anterior a la de narrador». Álvaro Pombo ha publicado contados libros de poesía: ‘Protocolos’, ‘Variaciones’, ‘Hacia una constitución poética del año en curso’, ‘Protocolos para la rehabilitación del firmamento’ y ‘Los enunciados protocolarios’, mientras que novelas más de veinte, de las que destaco: Los delitos insignificantes (Anagrama), Donde las mujeres (Destino), Santander, 1936 (Planeta) o El exclaustrado (Anagrama). Además, Pombo ha cultivado el relato, ensayo y artículo. Es miembro de la Real Academia de la Lengua (sillón j) y entre sus muchos galardones recibidos destacan el Premio Cervantes, Herralde, Nacional de Narrativa, Nacional de la Crítica, Fastenrath , Nadal, Internacional Menéndez Pelayo, así como Medalla de Oro de Cantabria este mismo año.

Pombo, tras hacerse con el premio Cervantes nos invita a conocer su poesía, para ello la editorial Vitruvio acaba de publicar su ‘Poesía completa (1973-2024)’, que es el libro objeto de este comentario y con el que pretendemos acercar al lector a su poética. Subrayo que, sobre su poesía se ha dicho: «Bajo su apariencia libérrima, los versos de Pombo siguen un riguroso patrón musical que recuerda el ritmo de la prosodia clásica, pero aplicada a la recreación de un universo lírico cuajado de asociaciones insólitas e imágenes sorprendentes, combinación única que da como resultado una poesía brillante, apasionada, rompedora y heterodoxa, rebosante de fuerza y de belleza», cuestión que podemos aseverar desde el principio mismo de su andadura poética, con su libro Protocolos: «Parecían felices / Adolescentes inciertos y felices que juegan / He olvidado todo lo que sobre vosotros me contaron / Aleccionado por la muerte».

El prologuista de este libro, Mario Crespo, escribe: «Pombo concibe el mundo desde una expresión poética que se mueve entre dos poderosas tensiones, la desvinculación y el pesimismo y la exaltación y la alabanza. (…) El poema es así el resultado de un proceso de autoconocimiento; en su subjetividad, una condensación de la emoción o de la experiencia». Parece lógico considerar que Pombo escribe desde el exilio interior, el aislamiento y la soledad, porque el exterior es para él una amenaza, de ahí que ese estar alerta siempre en esa búsqueda de la verdad, su verdad. Es la suya una poesía del pensamiento, de la abstracción continuada, de la filosofía y su lirismo reflexivo una consecuencia de la propia existencia, que dirime a base del juego de espejos entre lo coloquial y lo filosófico. En ‘Variaciones’, hallamos al Pombo sujeto a su percepción del mundo, sus continuas «variaciones», y así, del olvido y la muerte como experiencia poética y vital expresada en el poema ‘Trigesimoctava variación’: «El alma es un laúd lejano / El cielo es una gaviota imaginada / E imaginado es todo hasta el olvido // No hay más acá que sirva de paréntesis / Ni más allá que sirva de horizonte / Imaginado es todo hasta la muerte // E imaginé tu amor que no existía / E imaginé que imaginé tu amor que no existía / E imaginé que imaginé que imaginé tu amor que no existía // El olvido y la muerte fueron reales sin embargo».

Dice Ernesto Calabuig: «Creo que Álvaro Pombo fue y es, básicamente, un ‘poeta exaltado’ (y exaltador) mucho antes que un novelista». Lo que nos lleva al hilo conductor de su poesía con estos versos del libro ‘Hacia una constitución poética del año en curso’: «Has visto sólo una ciudad por fuera / dentro no hay nadie. / He visto sólo una ciudad por dentro / fuera no hay dentro». Cierto que la poética de Pombo aun en su expresión coloquial deriva a lo filosófico, de ahí su complejidad, pero al mismo tiempo hay que decir que su palabra, su voz, persigue una sublime oralidad, o si se quiere, musicalidad capaz de emocionarnos: «Todo se ha vuelto imagen / A mediodía la niebla se injertaba en el sol como en un tronco / tierno / Todo se ha vuelto fondo / Parece todo en vano / ¿Ha sido todo en vano? (…) Hemos tardado tanto que la muerte parece más grande que la vida / ¿Es demasiado tarde? ¿Fue demasiado pronto?».

Es cierto, como dice Pombo respecto a su último libro ‘Los enunciados protocolarios’, que «Para cualquier lector que lea este libro con detenimiento, se hará muy evidente la importancia que le doy al paisaje exterior, a los sitios y los nombres geográficos que menciono con mucho detalle», pero también lo es que, el texto en sí mismo es como toda una canción de amor, un relato poético amoroso, con explícita sexualidad («Cuántas veces apoyado en la alcancía de la muerte / me acordé de tu pecho juvenil y de tu verga! / Ya no recuerdo nada y me acuerdo de ti en la hora sombría antes / de Dios y después!). Pombo es, sin duda alguna, un poeta singular, que se abrasa en la palabra para seguir vivo, para cantar al mundo una ‘Nana para su propia muerte’: «¿Es ya la hora, Señor? / Hay ya una clara sumisión limonar en todos los senderos que van / de este a oeste / La esperanza se ha sentado esta tarde en el jardín con nosotros y / el buen tiempo del sur (…) Oh Álvaro / nuestra hermana la muerte». Álvaro Pombo o los asombros de su poética fabuladora.