Discusiones políticas mirando tebeos, qué plaga

Es que no hay manera de huir del circo de la política. Su marea negra me alcanzó incluso en una pequeña y escondida tienda de viejos tebeos en el muy madrileño barrio de Lavapiés. Allí estaba disfrutando de mis vacaciones mientras seleccionaba qué ejemplares me llevaba a casa de Tío Vivo, aquella revista de historietas creada en 1957 por artistas cansados del yugo de Bruguera -tiranía a la que acabaron volviendo, cosas de la vida-, cuando una discusión sobre política rompió la paz comiquera de lo que a mí me parecía un refugio -igual que en las películas no se puede entrar en una iglesia armado sin que te lo reproche el sacerdote, en las librerías debemos dejar la política en la puerta, que por desgracia nos va a esperar sin irse-. Por cierto, qué verdadera maravilla fue Tío Vivo, un extraño intento de humor independiente creado con mucho talento pero con muy poca suerte. Lo que intentaron Escobar, Peñarroya, Conti, Cifré y Giner, cinco gigantes de las viñetas, tuvo un enorme mérito y un riesgo gigantesco, y que semejante aventura tuviera lugar en los años más oscuros del franquismo es casi un milagro de empuje y resistencia, y también una buena prueba de que España siempre es mucho más que su versión oficial, que por debajo del BOE y la propaganda suele haber más y mejor fondo. Quizá relea en estos días ‘El invierno del dibujante’ (Astiberri, 2010), la novela gráfica que Paco Roca dedicó a Tío Vivo y los cinco de Bruguera, porque esa historia es digna de ser recordada, y porque el tebeo del valenciano es de los mejores de esta época.