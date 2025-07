Gonzalo Suárez: Las suelas de mis zapatos

Hubo un tiempo en que Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934) no fue Gonzalo Suárez, el cineasta que todos conocemos, dos Goyas, obras como Remando al viento, El portero o Ditirambo. El director de grandes como Charo López, Ana Belén o tantas y tantos otros. Fue un volteriano, hábil, intrépido y ágil periodista que firmaba crónicas y entrevistas con el seudónimo de Martín Girard. Ocho años duró esa vida. Estamos en la Barcelona de los sesenta. El apellido lo tomó de su mujer. Publicaba en La Vanguardia, en el semanario Dicen, en La Gaceta Ilustrada y, sobre todo, en El Noticiero Universal, mítico rotativo barcelonés. En 2012 recuperó ese seudónimo para publicar un breve periodo en El País crónicas deportivas. Sus trabajos eran, se ha dicho, precursores del nuevo periodismo, o sea, tenían al propio autor como protagonista de sus crónicas, narrando hechos reales (el material del que se hace el periodismo) pero empleando técnicas de ficción (el material de las novelas). Si eran entrevistas se mezclaba él mismo en el texto con su entrevistado, lo mecía, lo llevaba, contaba la propia intrahistoria del encuentro. No faltan las alusiones a su propia vida para hacer de ellas material periodístico: nos enteramos por ejemplo que su padrastro, la segunda pareja de su madre, era Helenio Herrera, nada menos. El legendario entrenador del Barcelona.

El volumen que nos ocupa, ‘La suela de mis zapatos’, incluye entrevistas con Dalí, Di Stéfano, Buñuel, Pelé, Kubala, Cela, Miguel Mihura, Buero Vallejo o Luis Suárez. También piezas sobre gentes como Fernando Fernán Gómez, Charles Aznavour, José Bergamín o Paco Rabal. Y un jugoso prólogo de Eduardo Mendoza, que no es un prólogo de compromiso, unas líneas de urgencia para el libro de un amigo. Es toda una introducción admirativa de lector rendido que tributa respeto a un autor. Para Mendoza, Girard es un cronista adelantado a su tiempo, «armado de una lucidez insobornable, un estilo inconfundible y una mirada inquieta». Dicho prólogo contiene una frase fascinante: «El periodismo es una tribu de un solo indio».

No es el único que ha alabado el trabajo periodístico de Girard. Decía Juan Cruz en una columna del pasado 6 de julio en El Día de Tenerife, diario de Prensa Ibérica, que los artículos de Martin Girard, sobre todo los publicados en el deportivo barcelonés Dicen «me subyugaban porque animaban el fútbol con una literatura insólita, inesperada, ganada seguramente a partir de lecturas o educación que no debía estar al alcance de cualquiera en la época. No había, además, lugares comunes en las entrevistas que hacía, conseguía que los futbolistas y los entrenadores abandonaran los tópicos y se centraran en replicar a sus preguntas».

Un atractivo de este volumen es que Gonzalo Suárez ha añadido, retocado, algunos textos para mejorarlos o actualizarlos o acotarlos. Lo añadido va en cursiva, no abusa de ello, pero así el lector tiene una mejor perspectiva.

Muy interesante resulta, por ejemplo, el texto dedicado a José Bergamín, ese escritor, maestro del aforismo, que tantos tumbos dió y que después de falangista, discrepante del franquismo, opositor, demócrata y díscolo por naturaleza (en los sesenta su periplo político no había hecho si no empezar), acabó viviendo en Euskadi apoyando a la izquierda abertzale dura y pro etarra de los ochenta, proclamando que la Transición y la democracia española eran una estafa. No es moco de pavo cómo conocemos un poco mejor a Buñuel, «que bebe en bota un secreto mejunje y despotrica del cine, de su sordera y del periodismo». O a Di Stefano, «desnudo tras un partido perdido, que gruñe y fuma un cigarrillo en los vestuarios».

En el libro, netamente periodístico, ya se ven trazas del novelista que sería posteriormente Suárez, con obras como ‘Operación doble dos’ o ‘La musa intrusa’. Eso sin olvidar ‘travesuras’ como ‘El caso de las cabezas cortadas’, novela corta escrita con solo veintipocos años a propósito de la que Pere Gimferrer dijo un tiempo después: «Muerto Luis Martín-Santos e inactivo Sánchez Ferlosio, si la joven narrativa española ha de darnos un maestro, quizá sea este Gonzalo Suárez».

El volumen nos ofrece también el retrato de una España, una Barcelona, en tiempos de apertura pero aún durísima y bronca. Una España en la que los futbolistas eran ídolos como ahora pero que se mostraban más accesibles, menos millonarios, más dados a la confesión inteligente, por mucho que también nos hablen a través de Girard de los coches o bares que prefieren. Es también este libro un regate al olvido, lugar en el que yacían ya algunos de los personajes retratados. Con lo mucho que tienen que decir.