Žižek: el cielo roto de nuestro tiempo

Slavoj Žižek, el filósofo esloveno conocido por su estilo provocador y su capacidad para entrelazar psicoanálisis lacaniano, marxismo y cultura pop, nos presenta en ‘El cielo en desorden’ (2022) una reflexión aguda sobre la crisis global contemporánea. En un mundo sacudido por pandemias, colapsos ecológicos, guerras y tensiones ideológicas, Žižek propone un análisis que combina urgencia política con una mirada filosófica radical. Esta obra no solo sintetiza sus temas recurrentes, ideología, capitalismo, subjetividad, sino que también los actualiza frente a los desafíos del siglo XXI.

El libro está compuesto por ensayos y reflexiones que, aunque diversos en temática, giran en torno a un eje central: el desorden como condición inherente al sistema global. A diferencia de obras más sistemáticas como ‘El sublime objeto de la ideología’, aquí Slavoj Žižek opta por un formato fragmentario, mezclando análisis teóricos con comentarios sobre películas, noticias y anécdotas personales. Su estilo, caracterizado por digresiones, chistes oscuros y referencias inesperadas, puede resultar caótico, pero refleja su tesis principal: el «cielo»(símbolo de orden y armonía) ya no existe; vivimos en un universo descentrado. Žižek aborda el Covid-19 no solo como crisis sanitaria, sino como evento que desnudó las contradicciones del capitalismo. Critica la ilusión de un «retorno a la normalidad», argumentando que la pandemia aceleró tendencias latentes: la privatización de la salud, la vigilancia digital y la desigualdad. Aquí retoma su idea de que «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo» (Living in the End Times), pero añade un matiz: el virus actuó como un «real lacaniano», un trauma que interrumpió la fantasía neoliberal de crecimiento infinito.

Frente al discurso dominante sobre el cambio climático, Žižek rechaza soluciones individualistas (como el consumo «verde» y denuncia la lógica sistémica que convierte la naturaleza en mercancía. Retomando a Karl Marx y a pensadores como Jason W. Moore, insiste en que la crisis ecológica es producto del capitalismo, no de la «humanidad» en abstracto. Propone una ecología política radical, aunque, como es habitual en él, evita recetas concretas, prefiriendo mantener la tensión dialéctica.

Desde Ucrania hasta el auge del autoritarismo, este filósofo esloveno analiza cómo el poder ya no se ejerce desde un centro hegemónico claro (como en la Guerra Fría), sino a través de redes de caos controlado. Critica tanto a la OTAN como a Vladimir Putin, pero también advierte sobre el peligro de un «falso pacifismo» que ignora las asimetrías de poder. Su posición aquí es polémica: aboga por una «izquierda que no tema usar la fuerza», aunque insiste en que debe ser una fuerza emancipatoria. Como en obras anteriores, Slavoj Žižek explora cómo el cine, la literatura y los memes revelan mecanismos ideológicos. Por ejemplo, analiza ‘No mires arriba’ (2021) como alegoría de la negación climática, o series como ‘The White Lotus’ para hablar de la hipocresía de la élite. Su enfoque sigue la máxima de que «la verdad se expresa mejor en la distorsión». El libro, editado por Anagrama, explora cómo esta crisis sanitaria se entrelaza con otras emergencias: el colapso ecológico, el auge de los autoritarismos y la creciente inestabilidad geopolítica. Lejos de tratarse de fenómenos aislados, Žižek demuestra cómo todas estas crisis comparten un mismo fundamento en la lógica perversa del sistema capitalista global. A través de su característico enfoque interdisciplinario, el filósofo esloveno examina cómo la ideología opera en este contexto de crisis permanente. El libro indaga en cómo esta crisis sanitaria se entrelaza con otras emergencias: el colapso ecológico, el auge de los autoritarismos y la creciente inestabilidad geopolítica.

Žižek es un autor polarizante, y ‘El cielo en desorden’ no escapa a ello. Algunos lectores encontrarán su estilo repetitivo o demasiado dependiente de lugares comunes (el uso excesivo de Hegel/Lacan, las mismas películas citadas en otros libros). Otros criticarán su ambigüedad política: ¿es un revolucionario o un provocador que coquetea con el centrismo? Además, su pesimismo, aunque matizado por destellos de esperanza utópica, puede resultar agotador. ‘El cielo en desorden’ no es una obra para quienes busquen respuestas claras, sino para quienes valoran la Filosofía como herramienta para cuestionar lo obvio. Žižek nos obliga a confrontar el desastre sin caer en el nihilismo ni en el optimismo ingenuo. Su mérito radica en mostrar que el desorden actual no es una anomalía, sino la consecuencia lógica de un sistema podrido y que, quizá, solo aceptando este caos podremos imaginar alternativas. Recomendado para fans de Žižek y lectores interesados en teoría crítica. Hay que tener en cuenta el gran trabajo de traducción de Damián Alou para ‘El cielo en desorden’, que logra lo imposible: domesticar el torrente ideativo de Žižek sin perder su fuerza subversiva. Alou, experto en filosofía contemporánea, maneja con destreza los saltos entre Hegel y Hollywood. Esta reseña condensa los temas clave, pero la riqueza (y frustración) de Slavoj Žižek está en los detalles.