Joan Didion y sus confesiones tras levantarse del diván

Si eres un escritor reconocido y apreciado, será mejor que, a la primera tos, quemes todo lo que hayas escrito que no quieras que sea publicado, porque si acaba cogiendo polvo en un cajón seguro que también termina en el escaparate de las librerías. Ese es el caso de Joan Didion (1934-2021) y las notas que tomaba tras sus sesiones con el psiquiatra Roger MacKinnon, aunque este diario íntimo esté formalmente dirigido a su esposo, el también escritor John Gregory Dunne. Lo que ahora ha llegado a nuestras librerías como ‘Apuntes para John’ (Random House, 2025) apareció tras su muerte en una caja cerca de su escritorio, lo que podría significar que la autora de ‘Según venga el juego’ quizá no pondría ahora ningún reparo a su publicación, dado que tuvo fácil la oportunidad de evitarlo y casi le faltó marcar la caja con una gran equis.

Lo que nos han puesto en las manos es un material muy íntimo, y según los editores fiel al contenido de los diarios, ya que apenas reconocen haber cambiado unas pocas erratas. Si no ha sido necesario censurar nada que pudiera ofender a nadie mencionado en estas páginas es porque todos están muertos. El libro empieza a finales de diciembre de 1999 y termina en enero de 2001. Y los protagonistas de estas confesiones personales son su marido y su hija, el mencionado John Gregory Dunne y Quintana Roo, ambos fallecidos hace ya mucho tiempo, como bien saben los muchos lectores que descubrieron a Didion gracias a los desgarradores y reveladores ‘El año del pensamiento mágico’ (2005) y ‘Noches azules’ (2011), libros en los que la escritora dio buena cuenta del proceso de muerte y duelo de sus seres más queridos. Y que ellos sean la materia con la que Didion construye su diario es lo que justifica su misma publicación: ‘Apuntes para John’ convierte en trilogía lo que antes fue una pareja de libros muy personales -quizá más un añadido, un bonus, porque igualar a esos dos libros habría requerido de un esfuerzo mayor del que recogen estas páginas-.

Estos diarios ahondan de forma muy particular en las relaciones madre e hija, además de lidiar con la ansiedad, esa vieja amiga de Didion. No faltan multitud de anécdotas familiares, algunas confesiones maritales, y muchísimos detalles descarnados sobre las adicciones de su hija y el convulso proceso de rehabilitación, como por ejemplo la falta de confianza en Alcohólicos Anónimos que reconoce Didion, y por donde pasó su hija Quintana sin mucho éxito -los padres también podrían habérselo planteado, dada su gran afición a la bebida-. Y todo aparece contado de forma meticulosa y brillante, pero como este material no estaba pensado en su origen para las rotativas o imprentas, hay que precisar que nadie debe esperar en ‘Apuntes para John’ la perfección en el acabado que solemos asociar a su autora -por supuesto, no escasean las frases brillantes, y las ideas siempre lucen bien articuladas, pero no todo aquí está a su nivel habitual-.

«Dije que a principios de los setenta había intentado en varias ocasiones escribir un libro con el título Cuentos de hadas, con el propósito de investigar una serie de mitos californianos aplicados a mi familia. En cada intento había sido incapaz de pasar de la página más o menos treinta. El problema, pensaba y todavía pienso, era que era incapaz de examinar a mi familia: podría haber escrito sin problema sobre California, pero el asunto era estudiar la intersección de la mitología de California con la de mi familia, y al final había sido incapaz de hacerlo». Esta es una de las confesiones más sorprendentes de Didion en ‘Apuntes para John’, y no porque aporte algún secreto familiar sórdido, de eso ya anda bien sobrado el libro, sino porque podemos comprobar que en el año 2000 parecía tener reparos sobre examinar a los suyos, aunque siempre hubiese estado tentada, algo que en cambio no tardaría en realizar sin tapujos poco después, quizá porque su pérdida iba a necesitar de explicaciones. Tal y como se indica en el prólogo hay una carta a una vieja amiga de California en el ordenador de Didion de marzo de 2001 en la cual describe los recientes « años difíciles»con Quintana. «Incluso yo he estado yendo a un psiquiatra -escribe-, lo cual ha sido una experiencia extraordinaria y me ha hecho mucho más abierta de lo que creo que he sido nunca», y quizá en esa carta esté la explicación de la escritora que fue Didion tras vivir estas sesiones y escribir este diario.

«Dije que no estaba segura de dónde lo habíamos dejado. El doctor MacKinnon dijo que por qué no comenzábamos en dónde estaba yo ahora. Dije que no estaba segura de dónde estaba ahora, la vida parecía bastante dispersa, no habíamos visto a Quintana, pero habíamos hablado con ella, en las ocasiones que habíamos hablado con ella parecía en general de buen humor, bastante optimista. Sin embargo, estoy preocupada, estoy esperando a que lleguen las malas noticias. Había pensado en lo que él me había dicho la semana anterior -que debía tener fe, que debía creer que todo se iba a arreglar-, pero me costaba hacerlo, y me preguntaba si de algún modo le estaba transmitiendo a ella mi anticiparme a lo peor, preocupándola hasta el punto de que se convirtiera en una profecía autocumplida». De este tenor son los comienzos de casi todas las entradas del diario, porque recordemos que son las notas posteriores a sus sesiones psiquiátricas, dirigidas a su marido.

Resulta obvio que adentrarse en ‘Apuntes para John’ supone un regalo para los seguidores más morbosos y curiosos de Joan Didion. También parece una buena oportunidad de hacer caja para sus herederos y la editorial, que llevan viviendo de reediciones desde 2011, por lo que este material inédito suma y ayuda a mantener viva la llama de la ‘didionmanía’ que llevamos viviendo desde hace más de una década. ¿Y para los demás qué puede significar este libro? Si me preguntan a mí, creo que nos sirve de testimonio de cómo los escritores necesitan escribir para explicarse a sí mismos, de la irrefrenable e imperiosa necesidad de dejar testimonio, y de cómo algunos no pueden escribir mal ni la lista de la compra.