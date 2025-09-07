Fernández Cubas: cuentos sobrenaturales

Hay un rasgo esencial en la carrera literaria de Cristina Fernández Cubas, un rasgo que le ha permitido convertirse en una de las mejores narradoras de relatos cortos de España, que no es otro que su valentía -tozuda y contumaz- en defender el cuento como género literario genuino y auténtico. Ella, por supuesto, ha contribuido a engrandecer esta legitimidad del cuento como género con su propio estatus literario, siguiendo la estela de otras grandes escritoras, como Alice Munro, que han elevado la magnitud del cuento a alturas majestuosas.

A esa altura está la nueva colección de cuentos que Cristina Fernández Cubas acaba de publicar bajo el sello de Tusquets y con el título recopilatorio ‘Lo que no se ve’, muy del gusto de la visión literaria de la autora tan amante de recordar en sus escritos que las cosas no son lo que parecen o lo que se ve.

Diez años sin ejercer su oficio

Llevaba Fernández Cubas diez años sin ejercer su oficio de gran cuentista nacional. Desde 2015 cuando publicó ‘La habitación de Nona’. En el ínterin esas deliciosas memorias narradas en ‘Cosas que ya no existen’. Ahora regresa al cuento, a su hábitat literario mas natural con ‘Lo que no se ve’ una colección de seis pequeñas obras maestras que resuelven cualquier duda sobre su capacidad para demostrar cómo en sus relatos las palabras cobran vida y significado y se convierten en cuentos perfectos y magnéticos.

Queda bien expresado en la cubierta del libro cuando señala que con un magistral uso de la psicología e introduciendo sutiles perturbaciones en la experiencia cotidiana, las historias de ‘Lo que no se ve’ rozan lo inexplicable, lo terrorífico incluso, pero también lo no dicho, lo que intuimos y no sabemos expresar, y lo que en definitiva nos cambia y no olvidamos ya nunca.

Así es pues con ese sello propio que hace inconfundible sus relatos, estos juegan con la intriga y la incertidumbre, que suelen plantear situaciones inquietantes y sobrecogedoras que buscan producir una sensación de perturbación, inquietud o extrañeza. Y todo ello partiendo siempre de escenarios de la vida cotidiana a los que ella sabe darle la vuelta de tuerca conveniente para hacernos descubrir el lado oscuro de situaciones que teniendo la apariencia de normalidad esconden o pueden esconder otras lecturas.

Universos originales

Aquí reside una de las grandes aportaciones de Fernández Cubas: la creación de uno de los universos más originales de la literatura española, donde ella combina a la perfección la vida cotidiana con hechos inexplicables para, en un cóctel sabiamente agitado, ofrecer visiones diferentes de sucesos ordinarios.

A Fernández Cubas le gusta plantear eso que no se ve, que en muchos casos no tiene una explicación, al menos tangible, abriendo la realidad a que unos hechos puedan tener una explicación u otra diferente. Es aquí donde el juego literario de la escritora catalana resulta más evidente, de manera que sea el lector el que siga trabajando las historias en su cabeza.

Sin duda, el cuento ‘Tu Joan, yo Bette’ es una de las piezas maestras de esta colección de cuentos. Joan y Bette, dos hermanas viejas que viven juntas. En su adolescencia y juventud fueron amigas inseparables, confidentes. A las dos les gustaba el cine. Una película las marcó para siempre. Dejaron de llamarse por sus nombres y adoptaron el de Joan y Bette. Fue un 4 de diciembre de 1963, el día del estreno de la película que acabaría transformando sus vidas.

Ambas se casaron, pero sus matrimonios fracasaron y ambas volvieron a la casa familiar y allí se instalaron las dos. Y volvieron a los tiempos en que jugaban a ser Joan Crawford y Batte Davis. Y se lo pasaron bien las dos solas en aquella casa. Volvieron a sentirse fascinadas por la película ‘¿Qué fue de Baby Jane?’, que marcó la gran rivalidad entre las dos actrices.

Rivalidad y celos

El juego fue dando paso a algo más. Ellas reinterpretarán cada escena, cada secuencia de la película, así hasta la escena final. Aquí no hay tanto de misterio pero sí una amplia exploración del tema de la rivalidad entre hermanas, los celos y el declive de la salud mental.

En ‘¿De qué se habla en las fiestas?’ utiliza la relación entre dos aparentes amigas colegialas para ilustrarnos sobre un falso ilusorio. El de aquellas personas que creen que no discriminan a los que son diferentes, pero en un momento dado la vida les coloca en su sitio. Envuelven el desprecio en otra cubierta que les hace creer que aceptan el trato igualitario, pero al final descubren que no son mejores que los otros.

‘Momonio’, si tiene todos esos elementos inexplicables y perturbadores propios de su narrativa, para contar como un grupo de cinco amigos universitarios que se creían dueños de una amistad indestructible vieron cómo sus vidas cambiaron para siempre cuando en una noche de diversión invocaro al Otro.

Hay un despliegue de ironía, de inversión de papeles y de contubernio con el destino en ‘La hermana china’. Violeta, la hermana china adoptada, era pura gracia, menuda, alegre, y a su lado la hija natural era corpulenta, grandota y hasta fea. Así empezó una historia de celos y despechos. El mundo de Violeta estaba lleno de augurios, presagios, talismanes. Hubo un momento, tras el viaje a Shangai de la china en que creyeron que no había diferencias ni celos entre ellas, pero fue un espejismo. Ella la diferente, era la reina.

Sin duda los cuentos de Cristina Fernández Cubas son sobrenaturales. No solo por lo que cuenta. Lo sobrenatural, lo asombroso, lo extraordinario está en cómo lo cuenta.