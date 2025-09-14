Julio César: la raíz del gran imperio

Cuando se evoca al gran Imperio Romano, hay un nombre que asalta a la mente casi de inmediato: Julio César, el político y astuto estratega militar que amplió los horizontes del dominio romano.

Precisamente por sus contribuciones al poderío e influencia de la República, es habitual que en el imaginario colectivo se considere por error que fue el primer emperador de Roma, un título que recibiría su hijo adoptivo Octavio -conocido más tarde como Augusto-, quien adoptó el apellido de «César».

Detalle del cómic. / L. O.

Una confusión histórica comprensible ya que este distintivo hereditario o «cognomen», como se conocía en la Antigua Roma, se convirtió en todo un símbolo para los emperadores romanos, que les identificaba como poseedores del poder.

Esta figura decisiva para la historia, la del dictador «perpetuo de Roma», es la que diseccionan con gran precisión y rigor los franceses Alfred Monstesquiou, periodista y director, y Névil, ilustrador, en una gran novela gráfica editada por Reservoir Dogs.

Un trabajo respetuoso con los hechos -aunque el autor reconoce algunas licencias por «razones dramáticas»- que ha requerido tres años de investigación en los que se consultó a un plantel de 32 historiadores procedentes de 16 países.

En sus páginas es el propio César el que cuenta su historia durante una noche previa a la traición que acabaría con su vida a los 55 años. Cuenta su nacimiento en el populoso barrio de la Subura, en el seno de una familia aristocrática pero sin ningún tipo de influencia, y cómo desde muy niño está convencido de la necesidad de dignificar su apellido para convertirlo en legado.

Los autores ilustran el largo camino que convierte al joven débil y enclenque que envidiaba a Alejandro Magno en el líder absoluto de Roma que no duda en desafiar al Senado y lanzarse con valentía a la batalla.

Dos páginas del cómic de la vida de Julio César. / L. O.

Se recogen momentos históricos clave como la guerra de las Galias -en la que los territorios galos acabaron sucumbiendo ante las legiones romanas- o la constitución del primer Triunvirato, la alianza política entre César, Craso y Pompeyo que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Civil de la República de Roma con final feliz para el protagonista tras su victoria en la batalla de Farsalia. Aparece también otro personaje crucial como es Cleopatra, con la que forja un vínculo no solo amoroso sino también político que uniría a Roma con el Antiguo Egipto.

La búsqueda del hombre tras el mito, es lo que Montesquiou ha tratado de reflejar en esta obra, eso sí, sin abandonar la gran carga histórica que conlleva reflejar la vida de Julio César, en sus palabras, «un ser de carne y hueso con una psicología fascinante».