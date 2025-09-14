John Boyne y la ciega ambición de un desalmado

John Boyne ya ha demostrado su talento narrativo para crear personajes que seducen y emocionan, algunos de ellos pese a su perversidad. Lo hizo con Bruno, el hijo de un militar nazi y Schmuel, atrapado en el campo de Auschwitz en ‘El niño con el pijama de rayas’. También con Cyril Avery, el joven homosexual atrapado en una Irlanda gobernada por la religión y los prejuicios en ‘Las furias invisibles del corazón’.

Boyne vuelve a diseñar un personaje genuino y ejemplar en su maldad en su último trabajo que acaba de publicar en español, ‘Una escalera hacia el cielo’. Un protagonista irresistible que no se detendrá ante nada en su aspiración de triunfar como gran escritor. Maurice Swift es guapo, encantador y tiene hambre de éxito. Lo único que le falta es talento, es incapaz de conjurar una sola idea original, pero no va a dejar que un detalle como ese se interponga en su camino. Es despiadado y no se detendrá ante nada en su búsqueda de la fama. Sabe, eso sí, que es irresistiblemente atractivo para hombres y mujeres, y no duda en utilizar esa ventaja para conseguir su objetivo.

Lo que sigue es una historia deliciosamente oscura de ambición, seducción y robo literario, en la que Maurice no duda en aprovecharse del talento de otros escritores, o de su propia mujer para alcanzar sus objetivos.

La historia está bellamente estructurada, con distintas secciones narradas desde la perspectiva de los diferentes personajes a los que Maurice va seduciendo y engañando en el ascenso por esa escalera a la fama literaria.

En su camino Maurice dejará el escenario sembrado de cadáveres reales o retóricos. Traicionará a un escritor famoso al que seduce y convierte en libro el terrible secreto que este guardaba cuando de joven denunció a las SS a una chica judía; provocó el accidente mortal de su mujer, una brillante escritora negra y embarazada, para robarle el manuscrito de la segunda novela de ella; finalmente, incluso dejó morir a su hijo adolescente y enfermo de asma, cuando este leyó accidentalmente la verdadera historia que su padre había escrito de su vida. Maurice le arrebató su inhalador y vio a su angustiado hijo morir de un ataque de asma.

Además de pintar un retrato realista de ese oportunista inquebrantable y dispuesto a todo, Boyne nos ofrece también una mirada crítica al mundo de los escritores y al de las editoriales y los lados mas oscuros de esos mundos, los criterios poco literarios con que se dan los premios o la complacencia de los escritores con esos métodos de elección puramente mercantiles.

La historia consta de tres partes, desde los inicios de Maurice como camarero, que tienen a este y a sus acciones sin escrúpulos como eje central. El relato lo seguirá a lo largo de su vida y de la conquista de su ambición. Veremos como no dejará que nada ni nadie se interponga en su camino hacia sus sueños, ni siquiera su incapacidad para pensar en historias que contar. La ambición es, literalmente, lo único que lo impulsa, y no le importa a cuántas personas utilice y arruine en su camino hacia el logro de sus metas, para asegurase un lugar entre los escritores de renombre. Su miedo a ser olvidado, a permanecer como una figura desconocida en la literatura, es la raíz de su motivación e impulsa todas sus acciones posteriores.

La última parte, donde Maurice se convierte en el narrador de su historia es probablemente la más esclarecedora de todas, donde Maurice se desnuda moralmente y nos descubre el alcance de sus acciones. Así, por ejemplo, la forma de concebir el plagio es increíble. Está convencido, o se ha auto convencido a sí mismo, de que la ética no le afecta, de que está por encima de todo simplemente por ser un escritor con grandes habilidades, cuya única desgracia es no poder generar ideas propias; de ahí que deba apropiarse de las de otros.

No hay moraleja, en esta historia de Boyne. Tampoco redención.

Con gran ingenio y grandes dosis de cínica y brillante ironía, John Boyne firma un relato con un personaje memorable en su cegadora ambición con el que despliega su talento narrativo.