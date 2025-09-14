Leonardo Padura y 'Morir en la arena': crónica del fracaso y hundimiento de un país

Nadaron y nadaron hasta morir en la arena; fueron de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Esta es la historia de aquella generación cubana que creyó en la revolución, que trabajó y se sacrificó con una promesa de un futuro mejor y que cincuenta años después, a las puertas de la jubilación, se encuentran empobrecidos decepcionados, sumidos en la ruina personal y social y, lo que es peor, conscientes de que han sacrificado el pasado para tener un futuro negro y miserable.

Esta es la historia de ‘Morir en la arena’ la grandiosa novela que acaba de publicar Leonardo Padura. Una novela valiente, escrita sin miedo y que sirve a Padura para reivindicarse como el gran escritor cubano al que los miedos y las medidas coercitivas de la falsa revolución no solo no pudieron acallar, sino que le auparon por méritos propios a ser un escritor de élite.

‘Morir en la arena’ es también la trágica historia de una familia marcada por el asesinato del padre a manos de uno de sus hijos. A través de la tragedia familiar y la social, Padura traza de manera magistral el derrumbe y la ruina de un país (Cuba) y de una familia de la que algunos, los más jóvenes, supieron escapar del horror.

La historia gira en torno a la familia de Rodolfo, un hombre pusilánime e inseguro, traumatizado por su paso por la guerra de Angola, que justo al jubilarse recibe la noticia de que su hermano Geni ‘Caballo loco’, el hombre que mató a su padre de siete martillazos, va a salir de la cárcel treinta y un años después aquejado de una enfermedad incurable. Tenía cáncer de próstata en fase terminal. Lo desahuciaron de la cárcel.

Rodolfo vive puerta con puerta con Nora; ambos se conocían desde los 16 años cuando estudiaban en el instituto de La Víbora y desde entonces se enamoró de ella. Pero Rodolfo se casó con Yolanda y Nora con el hermano de Rodolfo, el violento Geni, que poco después mató a su padre en una violenta discusión.

A Nora, aquella joven de brillante vitalidad, la vida y su tiempo la habían traicionado, golpeado, decepcionado. La vida había sido un combate desigual que en cada ocasión que ella se erguía, la golpeaba hasta lanzarla a la lona y cada vez le resultaba más difícil volverse a levantar. Con 21 años, en la universidad, recibió la brutal sacudida y entendió que en un país y una época como aquella era casi imposible la idea de construirse una vida según los deseos y aspiraciones de cada uno.

Geni ‘Caballo loco’ un hombre sin capacidad para sentir emoción. La vida se lo había quitado a golpes de adversidades. Creció bajo el signo de la violencia que le alimentaron la arrogancia y la agresividad. La clave de su comportamiento era su padre, Fermín, un demonio que engendró otro demonio. La violencia era su forma de relacionarse con el mundo, potenciad por el hecho de haber perdido el miedo a dolor, después de haberlo sentido antes tanta veces por las palizas de su padre. A los doce años, tras robar dos gallos a un vecino, recibió la primera y brutal paliza de su padre que le dejó malherido a correazos.

Las peleas brutales entre Geni y su padre, Fermín, eran habituales. Pero aquel 22 de marzo de 1992, tendría resultados diferentes. Ese día cumplió su vieja promesa varias veces reiteradas: un día iba matar al hijo de puta de su padre. Y el día había llegado. Comenzó la discusión y entonces apareció aquel martillo de herrero con el que el Geni propinó ocho martillazos a su padre en el cráneo, hasta matarlo.

Rodolfo siempre fue pusilánime y cobarde, inseguro y por ello super protegido. Se vio obligado a ir a la guerra de Angola donde casi enloquece y por ello fue devuelto a Cuba y confinado en un hospital psiquiátrico para ser curado de «el mal de la tristeza culposa». Luego, durante 35 años trabajó como contador en la Dirección Municipal de Comercio Interior

Antes, en 1986, su marcha a la guerra de Angola le produjo nada más llegar al país africano un estado de conmoción psicológico. En el transcurso de una operación contra una aldea angoleña, su compañero pisó una mina y murió poco después, el, sin saber cómo, disparó una ráfaga de metralleta y un grito de dolor se oyó en la aldea. Una mujer había muerto. Desde entonces cayó en un profundo estado de shok depresivo hasta que fue devuelto a Cuba. Tuvo una vida trucidada a machetazos.

Pero estaban sus hijas que no aceptaron el fracaso de vivir en un país en ruina. Aitana, la de Rodolfo y Violeta, la de Nora, habían sufrido en su niñez y adolescencia las consecuencia de pertenecer a unas familias de alcohólicos, maltratadores, depresivos y asesinos y a un país paralizado, en demolición, sin futuro para ellas. Violeta, la más joven no supo reaccionar ante la tragedia familiar y del país, pero fue su prima Aitana la que la levantó y le enseñó a no dejarse aplastar ni por la familia ni por el país. «Tu vida es tuya y no puedes dejar que otros la jodan, ni tus padres ni este país» le dijo. Con el tiempo ambas lograron sus propósitos de vivir la vida en otra parte. Aitana voló hasta Barcelona y Violeta a México y Barcelona y luego tras casarse, vivía feliz en EEUU.

Ahora, con el anuncio del regreso de Geni, Rodolfo y Nora se enfrentaban a la disyuntiva de si debían perdonarle, de ser compasivos. Se convencían de que el rencor y el odio envilecen al que lo siente. Perdonar sería un acto de redención, una liberación.

La novela alcanza aquí su culmen y queda resuelta de manera soberbia por Padura que logra con ello firmar un relato que estará entre los mejores de sus novelas.