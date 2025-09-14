El paisaje como objeto poético

Es una verdad contrastada que el paisaje determina el carácter de las gentes que lo habitan, que el entorno nos condiciona de manera que un hábitat seco genera gentes por lo general de ánimo áspero, un tanto ariscado, y que allí donde la luz del sol es menos presente los seres tienden a ser taciturnos, poco afables, propensos a la melancolía.

El paisaje, a veces, condiciona también la obra de los artistas. Escribir sobre lo que nos rodea, sobre nuestro entorno, acaso nos ayude a comprenderlo, pero también es una forma de interiorizarlo. A menudo el poeta acaba siendo el paisaje en el que vive.

Un poco de eso, tengo yo meditado, le ocurre al poeta Francisco Caro. Caro es natural de Piedrabuena (Ciudad Real), manchego «de convicción» que recientemente ha publicado en la colección ‘Adivinos’ de Mahalta Ediciones el libro ‘Fuentévar’, poemas que se basan en su condición de caminante, de «flâneur» del siglo XXI que ha cambiado la ciudad por el campo, por el monte, pero que mantiene la misma intención de deambular, observar la vida y absorber las impresiones que produce el entorno. Así, el poeta, el paseante, se transforma en un explorador de sus alrededores, los mira, los hace pasar por la emoción y luego los devuelve transformados, hechos ya parte de sí.

Francisco Caro asume como propios el aire, el campo, la luz, los topónimos y las impresiones que todo ello producen, y nos lo entrega en un magnífico libro de poemas con el que es imposible no conectar, no sentir que estás allí. De modo que la soledad del poeta (poeta humano, peripatético y contemplativo) que camina y descubre termina transformándose en un diálogo en el que el poeta explica, muestra, enseña, hace amar ese entorno donde se desarrolla la emoción, la belleza, la lírica.

Es Francisco Caro un poeta empeñado en la musicalidad, baste como ejemplo el poema ‘En el alto de las antenas’ (página 67), donde dice: «He subido con nadie (con mi yo, con mi tiempo/ a contemplar los llanos, su paz difuminada;/ lejanos, a poniente, desnudos ante el río,/ llamas grises los chopos en hilera». El endecasílabo que da final a la estrofa, con la elisión del verbo, contiene un latido que hace vivir la palabra, y con ella el llano, la paz, los chopos.

Francisco Caro es un poeta sin artificio, capaz de la sencillez pero no de la simpleza, brillante en la expresión y en el ritmo. La dedicatoria del volumen es «a la luz y al color de la vida, de mis campos, de mi gente». No necesita ir muy lejos para encontrar asuntos que llevar al poema. Es suficiente con mirar alrededor y adentro, en la memoria: «Un hombre escucha el viento,/ aprende de los campos,/ recorre la inquietud de los baldíos,/ conoce desde niño el dolor del arzollo,/ no ha olvidado/ fértiles brisas en el mar de olivos./ Las densas/ nubes que saltan/ Valmayor en libertad y cubren/ de sabias sombras el Espino/ quiere hablarle/ quieren/ preguntarle si/ sigue siendo memoria, si ama todavía,/ si es el mismo./ El hombre acude./ El hombre desconoce la amargura».