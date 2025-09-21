La dignidad de la mujer africana y emigrante en EEUU

Vuelve Chimamanda Ngozi Adichie. Diez años después de asombrar al mundo literario con su ‘Americanah’, una exuberante historia de amor de una joven nigeriana emigrada a Estados Unidos, la escritora, convertida ya en un gigante literario, firma ahora ‘Unos cuantos sueños’ una colosal historia sobre los deseos y ambiciones de cuatro mujeres; una vindicación del papel central de la mujer en el mundo, especialmente de la mujer negra y donde el amor es el estímulo que las mueve y la llave que permite su desarrollo vital.

Chimamanda Ngozi Adichie posee una prosa elegante y un lenguaje inteligente con el que aborda con profundidad los temas que hoy mas que nunca preocupan a las personas, igual vivan en Abuya, la capital de Nigeria o en el corazón de Nueva York: la familia, la educación de los hijos, el logro de la felicidad de los nuestros, el progreso de la mujer... Lo hace además con una mirada tan amplia como universal para abarcar todos los matices y pliegues de la naturaleza humana.

Así se despliega ‘Unos cuantos sueños’, los de las cuatro mujeres que están en el corazón de esta historia trenzada con emotividad y una fuerza conmovedora. Y si bien el relato trata de los deseos interrelacionados de estas cuatro mujeres, la popia Chimamanda Ngozi señala que, de una manera profundamente personal, trata en realidad de su madre. De la pérdida de su madre, que dejó en ella, junto al dolor , una rabia y una tristeza incesantes. Por eso en este libro están muy presentes las madres y las hijas, sus circunstancias entrelazadas.

‘Unos cuantos sueños’ presenta a cuatro mujeres diferentes: tres nigerianas bastante adineradas y una cuarta, originaria de Guinea, que trabaja para una de ellas. Cada una ha vivido o aún reside en Estados Unidos, y cada una llegó en circunstancias diferentes.

Los caminos de cada una se entrecruzan con facilidad y se interrelacionan, pero sus historias son en gran medida distintas. Confinadas por la pandemia de Covid, cada una reflexiona sobre las relaciones y las historias que las han formado y las han traído a su vida actual.

Chiamaka es el eje de la historia, la que tiene relación con las otras tres. Es la mejor amiga de Zikora, la prima de Omelogor y la que tiene contratada a Kadiatou.

Chiamaka, ‘Chia’ vive en EEUU. Es una escritora de viajes mimada y soñadora; ella quiere trascender, que en el futuro su nombre siga siendo importante; tiene miedo a envejecer, a no lograr el reconocimiento que cree merecer Su historia es la de los hombres que han pasado por su vida. Primero Darnell, un intelectual afroamericano de ideas izquierdistas pero que no fue capaz de darle el amor que necesita. Después Chuka , educado y respetuoso pero falto de pasión.

Llega la vez de Zikora, a laque también conoceremos por los hombres que pasaron por su vida. Zikora es una mujer ferozmente independiente, pero que anhela un hombre para sentirse completa. Desea ser madre y lo consigue gracias a su amante Kwame, que, preso del miedo, la abandona antes de parir. Soltera, abandonada y obligada a asumir el papel de madre soltera compadecida, se ve obligada a afrontar una vida que nunca quiso y, sobre todo a soportar a su madre, la única que, pese a sus desencuentros, está junto a ella en el momento de parir.

Kadiatou (Kadi), guineana. Trabaja para Chiamaka. Su vida sigue ligada a los hombres, y su supervivencia depende de sus relaciones laborales. Es durante esta fase que sufre una violación. La historia de Kadiatou es la que más drama y tensión esconde, por ser quizá, la más dependiente.

Por último Omelogor, fuerte como los hombres , pero que, como las otras, busca a ese varón deseado que le haga madre y tener un hijo. Es el personaje más completo, la que se siente más realizada, segura de sí misma, pero bajo esa seguridad en sí misma se esconde una lucha, al chocar frontalmente con los prejuicios racistas estadounidenses.

A lo largo del relato vital de cada una de estas mujeres, Chimamanda Adichie dirige su mirada implacable e incisiva sobre cada una de ellas. No quiere sino plasmar la realidad, cruda y difícil, de estas mujeres, desplazadas de su hábitat natural, tropezando una y otra vez en su búsqueda del hombre que le proporcione amor, sorteando los prejuicios de ser mujer y negra en una sociedad que se niega a reconocerlas como iguales. Sin duda una novela brillante y trascendente que aborda la búsqueda del amor para encontrar la felicidad y se pregunta si esto es posible en una sociedad poblada de intereses corrompidos y donde la mujer, a falta de igualdad, debe valerse de su dignidad para seguir en pie.