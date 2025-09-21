Cuando dejar a la familia es una liberación sin culpas

Andrea Bajani ha dejado a Italia conmocionada, sobre todo a esa Italia tradicional, de catolicismo de fachada. Lo ha hecho con su libro L’anniversario (El aniversario) un impactante misil dirigido a la línea de flotación de la familia que la deja tocada y hundida . Su impacto no solo tiene que ver con su mensaje, también con sus valores literarios que le han llevado a ganar el Premio Strega, el más prestigioso de las letras italianas y a vender mas de cien mil ejemplares en esa Italia donde la familia es una institución.

Ahora ‘El aniversario’ llega a España, que será otra prueba de fuego para saber si ese mensaje-bomba contra la familia tiene la misma resonancia que en Italia.

Andrea Bajani, autor de otros libros peculiares como ‘El libro de las casas’, un relato de las viviendas donde ha vivido el autor, nos anuncia desde las primeras líneas un acto claro y contundente, una accción de ruptura de un hijo, su despedida definitiva de una familia marcada por la violencia y la subyugación.

El impacto de ‘El aniversario’ reside en su valentía para romper tabúes, esencialmente ese que destroza la imagen de la familia tradicional . El relato airea en público esos trapos sucios que anidan en muchas familias, que desde fueran son aparentemente normales.

El aniversario del título se refiere a los diez años transcurridos desde que el narrador de esta historia decidiera abandonar a sus padres. Un abandono que, una década después, lo siente y lo vive sin remordimientos ni culpas, más como una liberación.

Durante veintiún años, cada dos semanas iba a casa de sus padres a comer durante unas horas. «Pero un día, hace diez años vi a mis padres por última vez. Desde entonces he cambiado de teléfono, de casa, de continente, he levantado un muro inexpugnable, he puesto un océano de por medio. Han sido los diez mejores años de mi vida», relata Andrea Bajani sin rastro de culpa o de arrepentimiento.

Las páginas siguientes constituyen un relato pormenorizado, sin alardes, de todas las cicatrices familiares que le han llevado a la ruptura, a alejarse definitivamente de un círculo dañino para él. En ‘El aniversario’, no hay nombres, solo personajes: el padre, la madre, una hermana igualmente distante y un lenguaje definitorio que es otro de los grandes logros de este relato. Bajani utiliza una prosa clara, elaborada y pulida, no admite florituras ni concesiones de ningún tipo; es una prosa exacta e impecable, deliberadamente pulcra, para no dejar espacio alguno a la emoción.

El padre es un hombre autoritario e irascible, controlador de todos los pasos de su mujer y de sus hijos para mantener a la familia bajo un control férreo. « Mi padre, de hecho, había basado su gestión del poder en la intimidación».

Las más delicadas paginas del relatos están dedicadas a la figura de la madre. La madre es una mujer que ha elegido vivir al margen, aniquilarse, condenándose a una existencia carente de deseo y emoción, una mujer que ha renunciado a sí misma, a su vida y a sus pasiones para vivir a la sombra de un marido despótico. Ella es una imagen opaca, irrelevante e invisible, solo una emanación de su marido que era el peso de la familia. Ella estaba sujeta al poder de su marido, aunque no le tenía miedo.

La historia está contada sin dramatismo, con un distanciamiento que sorprende. No hay violencia, ni golpes, ni malas palabras, ni discusiones airadas. Hay, eso sí el relato de un calvario cotidiano, de una agresión invisible que lleva hasta la explosión silenciosa, la partida final y definitiva.

En este viaje al abismo de una familia, las palabras de Andrea Bajani sondean la inmensidad del mal que puede anidar en los hogares de todos y cada uno y desmantelar la más sagrada e intocable de las instituciones : la familia.

Bajani explora la complejidad de los vínculos familiares a través de una narrativa en primera persona que parece autobiográfica, bajo esa resonancia autobiográfica crea un recurso narrativo que trasciende la autoficción , ofreciendo una profunda reflexión sobre la violencia doméstica y la posibilidad de liberación, justificando así la necesidad esa liberación que sólo es posible con la ruptura. De esa manera, abandonar a los padres, alejarse de un círculo dañino puede llegar a ser necesario, para no sucumbir, para sobrevivir.

La historia tiene un impacto brutal en el entorno de la cultura mediterránea: Italia, España, Grecia, donde la familia es sagrada; todo se puede romper menos lo que está unido por lazos de sangre. Por eso esta cruda historia de ruptura con lo consanguíneo tiene la potencia mortal de un terremoto.

Más que sus méritos narrativos y literarios, ‘El aniversario’ tiene el valor del mensaje que expone: la ruptura de los lazos de sangre. Un tabú que Bajani rompe sin culpa de por medio.