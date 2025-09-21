Holmes & Jardiel

Su maestro de ceremonias no fue Juan Ramón (Jiménez) sino Ramón (Gómez de la Serna). Eran amigos, compartían edad y puntos de vista parecidos, además de ansias de renovación, motivados por los cambios que veían y leían en Europa; por eso, terminaron trabajando en la revista ‘Buen Humor’ y más tarde en ‘Gutiérrez’, que se estrenó en los kioscos en un año tan crucial como 1927.

Poco después, cuatro de ellos hicieron las maletas y se fueron a probar suerte a Hollywoood, donde se hicieron íntimos de Charlie Chaplin.

Hablamos de ‘la otra Generación del 27’, la del humor, como la bautizó uno de ellos, José López Rubio, en su discurso de ingreso en la RAE en 1983. Además del mencionado López Rubio, la formaban Egdar Neville, Miguel Mihura, el dibujante Tono y Enrique Jardiel Poncela.

Este último no deja de regresar a las librerías gracias a su proteica producción de novelas, cuentos y comedias, una obra marcada por un humor omnipresente y descacharrante.

Estas son las características de ‘Los 38 asesinatos y medio del Castillo de Hull y otras novísimas aventuras de Sherlock Holmes’, que acaba de editar Reino de Cordelia. En realidad, se trata de dos textos; el primero de ellos por orden cronológico (‘Novísimas aventuras de Sherlock Holmes’), publicado originalmente a finales de los años 20 en la revista ‘Buen Humor’ y recopilado en 1930.

El regreso de la criatura de Conan Doyle, pasada por el tamiz surrealista de Jardiel, fue un éxito; por eso, en 1936, el autor madrileño volvió a la carga y lo que hizo fue convertir en novela corta una de las novísimas aventuras de Holmes, la que tiene lugar en un inquietante castillo en el que muere hasta el apuntador.

La edición de Reino de Cordelia incluye además los dibujos originales del primer Sherlock Holmes de Jardiel, obra del médico republicano Joaquín Sama. Como explica el editor en la introducción, en numerosas ocasiones, era el propio humorista madrileño quien adaptaba el texto al dibujo que Sama le presentaba, y no al revés.

El resultado final es una gozada. Casi un siglo después de su publicación las aventuras de Sherlock Holmes no han perdido frescura ni gracia. Además, cuenta con el atractivo punto de partida de que es el propio detective inglés quien le propone a Jardiel Poncela ser su ayudante, en sustitución del doctor Watson, al tiempo que le desmiente que perdiera la vida en la famosa aventura de las cataratas del Niágara.

En la prosa humorística de Jardiel no hay puntada sin hilo, por eso en cada frase puede llegar la sorpresa, incluso en las más inocentes: «Pasaron cinco minutos y dos aeroplanos», «era una casa de aspecto pobre, pero honrado», «la tarde caía sin hacerse daño».

Y luego está el universo del investigador distorsionado hasta el extremo, como lo demuestra el descacharrante final de ‘Los 30 asesinatos y medio del Castillo de Hull’ -que no desvelaremos- o esa víctima de un pérfido asesino que, al morir, suelta una aplastante obviedad: «¡Ya no soy un senador vitalicio!».

El del autor español es un humor blanco, en el que priman el ingenio y el intelecto; a años luz de foros cuarteleros como algunas redes sociales o el actual Congreso de los Diputados. En suma, un producto de calidad que se resiste a caducar y que reivindica el humor español de la Edad de Plata, la de la otra Generación del 27.