Isaac Rosa y el mal dormir

Dentro de los mentideros literarios, y, en especial, en los más viriles y a la par encopetados, lo de construir ficción con materiales extraídos de la realidad inmediata siempre ha tenido mala prensa. Al contrario de lo que distraídamente se podría creer, no hay nada peor para un novelista con aspiraciones que ponerse a escribir de lo que ocurre. La convención, que como toda convención suele tener más de reduccionismo talibán que de sentido común, admite de mal grado la pretensión de querer hacer literatura de alta gama amarrado al guardabarros del debate público, acusando al escritor en cuestión de oportunista, cuando no de falto de imaginación, que es el equivalente en la profesión a acusar a un piloto de carreras de viajar en burro. Con la excepción, un poco a regañadientes, de que el escritor proceda del periodismo, que es precisamente donde la cosa se complica. Para los que trabajan en prensa la actualidad resulta una tentación tan recurrente, que, salvo por razones discrecionalmente humanitarias - o políticas, que es como se llama ahora a bombazo limpio a las causas humanitarias- lo más sensato en la ficción consiste en rehuirla. Al menos que, como Isaac Rosa (Sevilla, 1974), se dote a la escritura de un caparazón extra que se revela a la postre el mismo que consigue que las tribulaciones del capitán Dreyfus sigan interesando al lector más de un siglo después. Con una receta que constituye una ética y una estética a menudo infalible: escribir a título personal, y sin más consideraciones, de lo que a uno le preocupa.

En su ya prolífica carrera literaria, Isaac Rosa ha ido publicando libros inspirados en asuntos que no distan en exceso de los que se ocupa en su labor de tribuno y articulista. Títulos que le han valido premios tan importantes como el Rómulo Gallegos o el Biblioteca Breve y que, lejos de limitarse a una recesión de argumentos o a un extenso artículo de opinión encajado en un decorado ficticio, se han ganado el salvoconducto de otros paladares a partir de sus maneras ambiciosas. En ocasiones, con píldoras excelentemente medidas y bien engrasadas de metaliteratura. El último en comparecer, ‘Las buenas noches’, que quizá sea el que mejor refleja esa mezcla entre inquietud íntima y social y presente y ficción que tan bien carbura en sus novelas. Sobre todo, por el tema que descerraja al libro: el insomnio. Un problema que tiene innúmeras lecturas -algunas de ellas a escala global y generacional- y que al mismo tiempo conecta con la más íntimo del ser humano: la descomposición de su cuerpo y de su conciencia.

El escritor Isaac Rosa / ELISENDA PONS

‘Las buenas noches’ es un libro que tiene muchos pases; el más evidente, la fuerza de su punto de partida: una pareja de insomnes que se conoce de madrugada en la cafetería de un hotel y que encuentra en la decisión de dormir juntos la única e inesperada manera de conciliar el sueño. Una historia que deriva en una suerte de relación adúltera que, en su bruma de duermevela, resulta de un extraño romanticismo, toda vez que renuncia a los nombres y al sexo y que precisamente por eso desconcierta más que la deslealtad amatoria al uso -en el amor, como en la vida, lo único que jamás se perdona es lo que no se alcanza a comprender-. Es ahí, en esas citas clandestinas para dormir, en esa complacencia heterodoxa, donde el desamparo animal encuentra refugio. Y más frente a ese otro gran ruido de fondo que es el insomnio, con tantas contaminaciones, con tantas aristas; muchas de ellas abordadas con conocimiento de causa por el autor, que entrevera la trama con una especie de diario sobre la angustia de no dormir del protagonista en el que llega incluso a emular los mecanismos obsesivos y desdibujados del pensamiento insomne: sus empecinamientos estériles, sus rencores borrosos, sus remedios falibles.

Con una prosa marca de la casa, ágil y con fuste, Isaac Rosa deja momentos en esta, su última novela, tan interesantes como divertidos, acolchando su discurso con una panoplia de recursos que, siguiendo los afluentes de la vigilia, incluyen desde retazos de terapias a parodias de la burocracia y espeluznantes cifras sobre la prevalencia de este apenumbrado gran mal. Todo ello, claro está, con la silueta de un trasfondo que, más allá de las circunstancias personales, nos incumbe a todos: el hecho de que dormir resulta todo un escándalo para este siglo acelerado; un tiempo estéril y sin justificación. Y, sin embargo, tan necesario como para marcar la última frontera respecto al precipicio y a la pérdida del juicio. Admítase el apócrifo de Allen Ginsberg: he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por el insomnio. Hasta el punto de que quizá podríamos corregir a Camus y sostener que la última gran encrucijada del hombre se asienta en dormir o no dormir. Mal asunto para el ramo que Isaac Rosa, en su afán por escrutar el fenómeno, haya escrito una novela para lectores más que despiertos. Sobre todo, si se atiende a su apuesta intelectual y a su acierto narrativo, que se descubre incluso en pasajes de gran belleza. Quién sabe si en poco tiempo además de no poder descansar tampoco podamos leer. Y tal vez por los mismos motivos. Es probable que el mal dormir sea, en este sentido, una consecuencia de un modelo de sociedad deshumanizado, urgido en la oficina y en la pequeña pantalla, pero también, ay, un síndrome que trasciende esta época. Acaso sea eso lo que hace de ‘Las buenas noches’ una novela de la actualidad y a la vez contemporánea de Montaigne. Duerman, duerman y lean; no se me líen.