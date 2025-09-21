Jack London: Los secretos de Oceanía

Sobre la cubierta de un viejo dragaminas con el nombre de una ninfa que Ulises conoció en La Odisea, asoma un comandante francés con un gorro de color rojo. Es Jacques Cousteau a bordo de su mítico Calypso, navegando por las aguas de la Polinesia en una de sus fascinantes exploraciones oceanográficas, recogidas en sus documentales de televisión para divulgar las maravillas del mundo submarino. Setenta años antes, Jack London (1876, San Francisco - 1916, Glen Ellen, California) había visitado también los archipiélagos orientales de Oceanía conocidos como la Polinesia, un triángulo descomunal sobre el Océano Pacífico, cuyos vértices son Hawái, Nueva Zelanda, y Rapa Nui, y con unas distancias colosales que superan los siete mil kilómetros, para hacernos una idea, unas distancias superiores a las del tren Transiberiano desde Moscú hasta el Lago Baikal, justo cuando ha de continuar hasta la lejana ciudad portuaria de Vladivostok, o bien cuando el viajero prosigue su trayecto ferroviario por el desvío del Transmongoliano rumbo a China.

Jack London reflejó su interés en Oceanía, no solo por sus archipiélagos de la Polinesia, sino también en los de la Melanesia, las islas geográficamente más occidentales, a través de su libro ‘Relatos de los mares del sur’ (Alianza Editorial), compuesto por ocho cuentos con los que el escritor norteamericano ilustra al lector de manera cruda sobre el encuentro entre la población nativa y los europeos, una crítica sin ambages sobre el colonialismo. Cuatro años después del viaje de London a los mares del sur, otro viajero mítico, Henry de Monfreid, lo haría al Mar Rojo, donde los pescadores de perlas buceaban a pulmón.

En el Valle de Kalalau de la isla Kauai, este territorio insular hawaiano de los Estados Unidos, Jack London nos muestra el contraste de una belleza edénica en los paisajes polinesios con la injusticia social sobre la población local a comienzos del siglo XX, cuando mediante la colonización pierden el control de sus islas y los enfermos de lepra se esconden en este valle para que no les deporten forzosamente a la isla de Molokai, un lazareto para leprosos. Ni’ihau, otra isla significativa en Hawái, fue donde se rodaron algunas escenas de la película ‘Parque Jurásico’. Un siglo más tarde del viaje de London, uno imagina los bungalows construidos sobre un mar de aguas turquesas, con palmeras que despuntan sobre selvas frondosas, y que se perciben grandes sombras bajo el agua, son las extraordinarias mantarrayas. Sin embargo, no es esa la visión que Jack London pretende transmitirnos en su libro desde Hawái a las Islas Salomón, con relatos tejidos con un consumado discurso narrativo, sino mostrarnos también el contraste con mansiones en Honolulu donde jardineros japoneses podan los hibiscos, esta flor evocadora de la Polinesia, además de sus playas coralíferas, una región del océano Pacífico que siempre fue un lugar de aventuras. Editions de Crémille - Genève publicó en 1969 para Amigos de la Historia ‘El drama de la Bounty’, más conocida en su versión cinematográfica de Marlon Brando por ‘Rebelión a bordo’, donde se recogen testimonios de la tripulación de un buque de la armada británica del siglo XVIII que se rebela contra su tiránico capitán en un viaje a Tahití, para trasladar un cargamento de esquejes del árbol del pan hasta Jamaica, y donde los amotinados acabarán ocultándose en la Isla Pitcairn, cuyos habitantes, se dice, son descendientes de la población autóctona y de la tripulación de la Bounty. Jack London recoge en sus relatos la práctica antropófaga en algunas culturas de las islas de Oceanía. Uno de los casos más llamativos sucedió medio siglo más tarde de su viaje, cuando el joven recién graduado en la Universidad de Harvard, Michael Rockefeller, desapareció en Nueva Guinea, desatándose distintas explicaciones sobre este suceso, entre ellas el canibalismo.

«El coral medra, la palma crece, pero el hombre muere», es un proverbio tahitiano que Jack London menciona en su cuento ‘El chinago’, donde denuncia la situación de los trabajadores inmigrantes en un contexto colonial, en ese paisaje edénico de islas como Fiji, donde a veces se produce el pandemónium de ciclones tropicales a los que no sobreviven todas las palmeras. Las páginas de London huelen a mar, el sol pica en la piel, impregnada de arena y sal, y la línea de ese efecto óptico que llaman horizonte se difumina entre el mar y el cielo, a miles de kilómetros del continente más próximo con el sonido ondisonante del océano sobre una playa con arena blanca.