'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, amenaza con llegar en diciembre

Pese a que ha habido algo de confusión, más que nada un baile de fechas entre Planeta y la autora, los ‘juancarlistas’ pueden respirar tranquilos porque ‘Reconciliación’, las memorias de Juan Carlos I, llegará a las librerías en la primera semana de diciembre, justo a tiempo para ser ese regalo navideño soñado por tantos -al menos, supongo que esa ilusión debe flotar en las oficinas de la editora catalana-.

'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I / L.O.

Laurence Debray es la autora de este libro, mujer que le ha dedicado más de dos años de su vida a este proyecto, residiendo con su familia en Abu Dhabi para trabajar codo con codo con el anterior Jefe del Estado; libro que ha nacido para ser un superventas y generar tanta polémica como sea posible, aunque intuyo que va a suponer una decepción para casi todos. Ya queda menos para poder alardear de no haber comprado el tocho de más de 500 páginas que quizá no aporte casi nada.

Mientras tanto, nuestra lista de ventas sigue encabezada por Arturo Pérez Reverte con su nuevo Alatriste, ahora de vacaciones en París; el regreso de la tumba de Dan Brown, que no estaba muerto que estaba de parranda, y que vuelve a utilizar a su popular Robert Langdon en ‘El último secreto’ (Planeta, 2025); y Leonardo Padura, quien se une a la fiesta llevando bajo el brazo el relato de cincuenta años de Cuba en ‘Morir en la arena’ (Tusquets, 2025). Que vendan todo lo que puedan, porque en diciembre la cosa se va a poner mucho más seria, y el libro para los que no compran libros parece estar decidido por quienes deciden casi todo lo que somos.