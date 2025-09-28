Julian Barnes y sus cambios de opinión

Julian Barnes ha demostrado como novelista y ensayista ser un excelente analista del comportamiento humano; también tener perspicacia para trasladar esos análisis a las páginas de sus relatos. Ha demostrado también ser un ensayista consumado ofreciendo en sus escritos agudos estudios sobre el comportamiento de sus compatriotas británicos. En esta ocasión Barnes ha querido reflexionar sobre los cambios de idea y de opinión que realizamos a lo largo de nuestra existencia y cómo afectan a nuestro comportamiento. Se trata de cinco breves ensayos donde Barnes derrocha ingenio y agudeza en el análisis de estos cambios.

A lo largo de nuestra vida cambiamos de opinión sobre infinidad de cosas, desde cuestiones poco importantes, como la ropa que vestimos o la música que nos gusta, hasta verdades más trascendentales como la persona que amamos, o el Dios al que veneramos. Bajo el título genérico de ‘Mis cambios de opinión’, Barnes divide su análisis de nuestros puntos de vista en cinco temas: ‘Los recuerdos’, ‘Las palabras’, ‘La política’, ‘Los libros’ y ‘La edad y el tiempo’. Cada ensayo parte de este tema y explora cómo nuestras mentes cambian con el paso de los años, con resultados fascinantes.

En ‘Los recuerdos’ Barnes pone el punto de visión en la memoria. La memoria es un factor clave en nuestros cambios de opinión: necesitamos olvidar lo que creíamos porque ahora creemos en algo distinto. Antes pensaba que los recuerdos se guardaban en una especie de consigna mental que abrimos cuando lo necesitamos. Con los años ha cambiado de opinión y piensa que los recuerdos son una guía endeble del pasado. Cree que recordar se acerca más a un acto de la imaginación que a la recuperación fiable de un suceso del pasado

Como escritor tiene una visión esencial de la palabra , pues con ella ha construido su visión del mundo. Así explica que hubo un tiempo juvenil que pensaba que las palabras significaban solamente aquello que denominaban. Con el tiempo perdió ese concepto tan limitado de las palabras y ahora cree que estas solo significan lo que convenimos que signifique y eso le da a la lengua un estado de movimiento continuo que le favorece. Piensa que los expertos que intentan imponer una gramática a un lenguaje que se mueve, devolverlo al redil de la falsa pureza, están abocados al fracaso. Pone el ejemplo de la Academia francesa que, al igual que la española, lleva siglos determinando lo que es o no es una autentica palabra francesa. Se regocija sabiendo que, supuesto, también hace mucho que sus deliberaciones no influyen en absoluto en la manera en que los franceses hablan y escriben.

Esto no quita para que combata el mal uso del lenguaje y que mientras defienda la maleabilidad del lenguaje, se enfade por los cambios y usos incorrectos. Por ejemplo, detesta la entrada en el lenguaje deportivo de términos como asistencia o agarrar el bate, cuando ya existen otros más certeros como pase o dar la cara. Los cambio en el lenguaje y las palabras son necesarios, pero van dictados por la sociedad que los usa.

Sobre los cambios de opinión en política explica que siempre ha ejercido su derecho al voto y lo ha hecho prácticamente por todos los partidos en liza: laboristas, conservadores, liberales, los verdes e incluso por el Partido por la Igualdad de la Mujer. Pero a pesar de que ha votado a seis partidos distintos, considera que no ha cambiado de opinión respecto a sus ideas. Son los partidos los que han cambiado.

«Decepcionarnos es una de las funciones de los políticos». De manera que Barnes traza su propio ideario político a lo largo de las décadas y presenta la propuesta de su supuesta «República Benévola de Barnes», enumerando a continuación los aspectos que considera esenciales para el funcionamiento del país, como convertir en exclusivamente público el transporte colectivo o los servicios de gas, electricidad y energía; un referéndum sobre el futuro de la monarquía (que espera que ganen los monárquicos); solicitar el reingreso inmediato en la Unión Europea o decretar el desmantelamiento de la industria nuclear.

En cuanto a los libros, Barnes relata su experiencia con E. M. Forster, al que inicialmente despreció para luego, con el tiempo y su lectura, llegar a apreciarlo; de ahí que exprese su firme creencia en que los libros y los autores merecen su momento para ser leído.

En el último ensayo, ‘La edad y el tiempo’, Barnes analiza nuestra percepción del tiempo y cómo esta cambia con la edad. De niños, el tiempo parece transcurrir lentamente; sin embargo, a medida que envejecemos, parece que nos queda menos tiempo. Al abordar el envejecimiento, el duelo y lo que inevitablemente nos espera, es un final aleccionador

Barnes tiene siempre una mirada particularmente interesante y personal sobre los temas que analiza y una inteligencia brillante para exponerlos de manera que resulten atractivos de leer y sobre todo provechosos.