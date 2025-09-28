¿Miguel de Cervantes igual que Sherezade en Argel?

En las postrimerías del verano España celebra a San Miguel. Y los españoles suelen acordarse de su otro santo de las letras favorito. Al que pocos han leído pero del que muchos han construido un personaje, alejado del hombre y muy cercano al mito. El universal autor de Don Quijote de la Mancha debe estar disfrutando de lo lindo viendo cómo se suceden las más inveteradas -también alguna rigurosa- teorías sobre su biografía, tan dado como era a la fabulación. Un espacio donde cabe todo y van tomando cuerpo a base de indicios, diminutas pistas, indirectas sugerencias toda clase de elucubraciones, en un juego paradójicamente quijotiano de mezclar realidad y ficción. En el que parece que todo vale y que muchos arriman el ascua a su sardina.

Poca gente de a pie en España habrá leído al completo una de las partes del Quijote, algo menos lo habrá hecho de dos novelas ejemplares, casi nadie su dramaturgia, menos su poesía pero su biografía de soldado-poeta tan bien construida por libros de texto escolares, noticias peregrinas y algún documental han servido para que todo hijo de vecino vea en él a un dios que no fue reconocido en vida por su pueblo y murió crucificado por su zafio público, como casi lo ejemplificó Miguel de Unamuno.

En resumen, no hay intelectual que se precie que no haya dado su versión biográfica del autor madrileño o haya aportado su particular visión sobre tal o cual aspecto del Quijote. Hay tantos cervantistas de barra de bar como seleccionadores de fútbol. Y es que así es nuestro país donde se publica mucho pero se lee poco, en una tendencia muy barroca de estar triunfando de nuevo las apariencias. Otra cosa, como por suerte es el caso, es que sea el rigor el que hable, como en muchos casos ocurre con el libro que aquí nos trae.

Así las cosas, ‘Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro’ de José Manuel Lucía Megías es un apreciado volumen de referencias poco conocidas del autor, más bien de su lado no mitificado, y un listado, a modo de ajuste de cuentas, de tantas y tantas teorías de más o menos reputados cervantistas que trataron de trazar el camino vital de un hombre atado indisolublemente a su tiempo. Zarandeado por él.

Así aunque este libro, con su bello Cervantes de la portada, con el torso bien lucido al aire nos muestre a un escritor ‘desnudo’ tampoco quiere olvidarse de su autodescripción, de aquello del «algo cargado de espaldas» y le hace valedor de una mochila del que tiene gran ‘culpa’ él mismo, pues según la tesis de Lucía se encargó de jugar al escondite en sus personajes de novela y asomar a veces y esconderse otras para generar un héroe propio de aquellas cruzadas de las que vino victorioso pero lisiado, y con mochila.

Así el libro ya carga con una bandera LGTBI+ desde que en el prólogo aparece un escueto Alejandro Amenábar en casi simultaneidad con el estreno de su última película, ‘El cautivo’ dedicada precisamente al episodio de su secuestro por piratas en Argel. Tiempo en el que el Manco de Lepanto se ve convertido en Sherezade por arte de encantamiento y de supervivencia, algo bastante imaginable si se piensa, lo de abonarse a la sodomía, para salvar el pellejo después de fugarse tres veces, se entiende. Y que a la vez no podrá confirmarse rotundamente nunca, quizás.

Lo que sí aporta José Manuel Lucía, además de toda clase de detalles de su cautiverio, es un inmenso conocimiento de cada una de las aristas de una personalidad líquida, de un superviviente nato y buen observador de lo que se cocía a su alrededor, y podría decirse de él en el futuro. De esta forma conocemos más sobre sus enemigos más íntimos, sobre ese impostado apellido nobiliario de Saavedra, que pudiera significar en árabe «el del brazo estropeado», sobre su más que buena relación con Hazán Bajá, sobre si fue un espía o no, sobre su no tan claro divorcio, su intención desatada por hacer las américas, sobre las Cervantas y su mal cacareado prostíbulo, sobre su lado mujeriego, de que no fue tan fracasado escritor, ni tan obstinado en este oficio, hasta de si provenía de judeoconversos.

Todo esto cabe en un libro donde el modo de irse asomando a su poliédrica existencia se produce desde un lenguaje sencillo, a la llana, con bastantes alusiones a la vida mediática y sociopolítica actual, con un tono apelativo predominante, muy oportuno, muy fresco, y hasta descubriendo también zonas biográficas del propio investigador ibicenco de estas trescientas sustanciosas páginas. Todo desde una distancia propia de alguien que sabe muy bien que Cervantes lo soporta todo pero que no todo debe ser validado.

Se preocupa también en contar con pelos y señales cómo se creo el mito de Cervantes desde la política del pasado, de cómo han cambiado a lo largo de los tiempos las formas de investigación hacia el personaje, de la manera en que la aparición de algunos documentos esclarecedores fueron silenciados para no desmontar el mito, de las elucubraciones fantasiosas y fantásticas de artistas como Fernando Arrabal, el primero en elevarlo en mito queer, o de cómo ahora lo peyorativamente llamado woke pueda estar empujando a un revisionismo de este asunto sin tener más cera que la que arde.

En definitiva, un ensayo de ensayos que hace un repaso somero por los aspectos menos conocidos de un autor en su intimidad, que se antoja infinito en la medida en que existe poca constancia de su realidad y se puede estirar hasta el más allá, comenzando por su imagen nunca pintada en vida y siguiendo por todos esos grises pasajes que lo relacionan con problemas con la ley, relaciones con «vicios» y una infructuosa relación con la política a la que nunca terminó de engatusar.

Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro José Manueñ y Lucía Megía

Editorial : Plaza y Janés

: Plaza y Janés Precio : 20,81 €

: 20,81 € 304pp.

Cervantes cautivo

A partir del guion de la película de Alejandro Amenábar, la escritora Emma Lira escribe la novela ‘Cautivo’, que publica Espasa. Lira ha conseguido, con la adaptación literaria de la película, reconstruir uno de los periodos más desconocidos en la vida del autor nacido en Alcalá de Henares.

Lira crea un relato riguroso, basado en un amplio abanico de documentación disponible, pero su mirada no se complace en la erudición académica, sino que cautiva al lector ofreciendo una absorbente novela de aventuras que es también un emotivo relato de auto descubrimiento.

Descubrimos aquí a un Cervantes aún vulnerable, pero sin duda arrojado y valiente que, en busca de experiencias vitales, trata de comprenderse a sí mismo. La autora consigue hacer brillar al hombre agazapado tras el mito con un relato que teje interesantes conexiones con nuestro presente, siendo a la vez fiel al pasado, y abordando temas como la libertad, la forja de la identidad personal o el arte como forma de redención ante las adversidades.

Con una estructura ágil, organizada en breves capítulos, la novela alterna múltiples puntos de vista que enriquecen el relato sin diluir su intensidad, de manera que esta estructura episódica refuerza la dimensión dramática del texto. Cada capítulo avanza como una representación teatral.

Emma Lira recrea el Argel del siglo XVI con gran sensibilidad. Desde la opresiva atmósfera de los baños del bajá hasta el exotismo sensual de los hammams, la novela consigue transportar al lector a un tiempo de frontera entre el islam y la cristiandad, entre la sumisión y el coraje. Cada escena, cada diálogo, cada gesto está trazado con una gran precisión que permite sentir el calor del desierto, el crujido de las cadenas o la música del laúd. Los baños del bajá es uno de los escenarios claves en la novela; un recinto inmundo agrietado por el hacinamiento y la miseria, donde son encerrados los cristianos cautivos. Aquí transcurre gran parte de la novela. Para Miguel de Cervantes este espacio es al mismo tiempo prisión y escuela: aquí se forja como narrador, como líder entre sus compañeros y como hombre enfrentado al poder.