La mujer, punta de lanza del Marruecos moderno

«Mi casa se estaba quemando y sólo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir pero el fuego vive en mí».

Este verso del poeta Jean Cocteau sirve de inspiración a Leila Slimani para dar título y sentido a su último trabajo ‘Me llevaré el fuego’, con el que cierra la trilogía ‘El país de los otros’, tres novelas que retratan el devenir de su país natal, Marruecos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, su lucha por la independencia, por identificarse con la modernidad occidental, pero aferrándose a sus tradiciones, su necesidad de avanzar en los derechos sociales que impiden los sectores mas corruptos del régimen.

La trilogía retrata la frustrante historia del Marruecos de los años setenta, aquel que tras lograr la independencia en 1956 soñaba -soñaban sus habitantes- con ser el país mas moderno del norte de África, al estilo de la Francia que les había colonizado durante años. Pero sus dirigentes, comenzando por el Rey, boicotearon ese sueño. Solo ellos, la élite, tendría una buena vida. Es la familia Belhach, que llega a Marruecos en 1944, la que sirve de testigo a esa evolución historica del país.

En el primer volumen , ‘Guerra, guerra, guerra’, Slimani narra los años previos a la independencia con el despertar nacionalista marroquí y las luchas tras bambalinas contra el poder colonial francés.

En el segundo ‘Miradnos bailar’, a las puertas de Mayo del 68, tras más de diez años de independencia Slimani nos descubre un país que aún lucha por encontrar su propio camino, un Marruecos atrapado entre su deseo de emancipación, la rigidez y represión del poder real y un mundo en plena revolución social.

Llegamos al presente con ‘Me llevaré el fuego’. Son la tercera generación de los Belhach, las nietas Mia e Inès las encargadas de continuar ese proceso -social y familiar- de emancipación y ruptura con el pasado; de llevarse el fuego y dejar atrás el resto.

‘Yo llevaré el fuego’ trata sobre esta última generación, que también es la de la autora. Sigue la historia de Mia e Inès, hijas de Aïcha y Mehdi, desde la década de 1980 hasta más allá del 2000, desde su infancia y adolescencia protegida en la clase media alta marroquí hasta su partida a París como estudiantes para cumplir sus ardientes deseos de libertad y emancipación . La turbulencia actual de Marruecos y Francia sirve de telón de fondo.

Las dos chicas atraviesan la turbulenta adolescencia. En el instituto, Mia experimenta con el porro y el alcohol, y descubre que es homosexual y finalmente se escapa a París. Su padre, aunque sufre por esta partida, la insta a cortar de raíz: «Vete y no vuelvas (...) esas historias de raíces no son mas que una forma de clavarte en el suelo, así que poco importa el pasado, el hogar, los objetos, los recuerdos. Provoca un gran incendio y llévate el fuego».

Leila Slimani / L.O.

El padre, Mehdi, se ha convertido en banquero, comprometido con la justicia y el bienestar de sus empleados; la madre, Aïcha, es ginecóloga y defiende el derecho de las mujeres marroquíes a controlar su propio cuerpo. Ambos chocan contra ese otro Marruecos donde el islamismo impone el corsé de la intolerancia a los avances sociales.

Cada personaje tiene su momento, su propio capítulo. Cada uno está unido a los demás y solo al mismo tiempo, solitario y aislado. Primero está la soledad de no poder decir la verdad, el aislamiento impuesto por la injusticia y la manipulación, la separación y, finalmente, la soledad del exilio en Francia. Aquí, de nuevo, Slimani captura con precisión nítida estos momentos de inquietud ante una nueva exigencia, esta vez insidiosa, impuesta a las dos jóvenes: la de integrarse, de convertirse en «francesas», recordándoles constantemente sus amigos que siguen siendo «otras», eternas extranjeras.

En esta tercera entrega de la cautivadora saga, Leila Slimani ofrece un relato conmovedor de las relaciones y los dramas íntimos que unen a las últimas generaciones de la familia Belhach-Daoud, una familia colorida, llena de vida y pasiones, que evoluciona en el contexto de un Marruecos dividido desde la década de 1980 hasta la de 2010. La pluma de Leila Slimani pinta un retrato de estos personajes ficticios, con características, tormentos, pensamientos y alegrías tan creíbles que gradualmente toman forma en el lienzo hilado de las páginas de este gran fresco histórico y generacional.

Con esta trilogía Slimani rinde tributo al país que la vio nacer y también a ese otro que ella ha adoptado como suyo. Ofrece a través de la ficción un profundo conocimiento de ese Marruecos nacionalista y turbio, apegado a sus creencias inmovilistas y también de ese otro que mira con anhelo a Europa, que quiere y defiende una moderna transformación de sus estructuras sociales, políticas y culturales, algo que los poderosos del régimen, los que hacen de la corrupción su modo de vida, impiden con férrea mano de acero.

Slimani hace un magnifico ejercicio literario para describir el renacimiento de una nación desde los restos de la colonización, con sus disonancias, sus tensiones y sus esperanzas y lo hace con enorme brillantez, con una visión social y literaria sólo posible gracias a su talento narrativo, todo con un lenguaje preciosista y bello, preciso y sensual, que a veces -cuando toca-es cruel, y otras veces sensible, pero que siempre resulta admirable.