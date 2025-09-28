Stanley Kubrick, una biografía a fondo

En 1968, una revista norteamericana entrevistó a Stanley Kubrick durante ocho horas, con la condición de que el director se reservaría el derecho de autorizar el texto. Al final, el autor de ‘2001: una odisea del espacio’ solo dio permiso para utilizar cuatro frases. Por este motivo, la revista reaccionó publicando, en las páginas reservadas para la amplia entrevista, esta frase repetida: «Entrevistamos a Stanley Kubrick durante ocho horas y sólo nos ha permitido usar estas cuatro frases».

Con personaje tan hermético y celoso de su intimidad, el periodista y crítico de cine australiano John Baxter tuvo el mérito de publicar, a finales de los 90, ‘Stanley Kubrick’, una completísima biografía en la que Baxter habló hasta con el apuntador.

Publicada ahora por la editorial especializada en cine ‘Cult Books’, se puede disfrutar de la ardua labor de investigación del periodista australiano, en un libro cuajado de anécdotas, historias y cientos de puntos de vista sobre el poliédrico y genial director.

Estructurado en 17 capítulos, la mayoría de ellos centrados en todo lo que rodeó la producción de sus películas, no se olvida de su crucial infancia y adolescencia y, en ocasiones, lo tumba en el diván para analizar a ese muchacho del Bronx, descendiente de judíos de Centroeuropa, que siempre se sintió atraído por sus raíces ancladas en el extinto imperio austrohúngaro; algo que terminaría propiciando un alejamiento gradual de su país natal y el asentamiento definitivo en Europa, en tierras inglesas.

Stanley Kubrick. / L.O.

Sin duda, su vida comenzó a cambiar cuando su padre, Jack Kubrick, le regaló una cámara de fotos y le enseño a jugar al ajedrez, dos de sus mayores influencias, junto con el cine, al que tan aficionado era ya de adolescente.

Joven introvertido aunque seguro de sí mismo, con sus impactantes fotografías dio el salto a la prestigiosa revista ‘Look’ sin haber cumplido todavía 17 años.

Baxter maneja con inteligencia sus fuentes y arma un enorme puzzle en el que el lector es testigo de la evolución intelectual y formativa de Stanley Kubrick, que comenzará a despuntar con cortos documentales hasta dar el paso a largometrajes.

Quizás, lo más notable del trabajo del periodista australiano, junto con la profusión de fuentes -algo que no desmadra el texto sino que lo enriquece- sea el difícil equilibrio entre mostrar cómo van creciendo sus películas; pero sin obviar su forma de trabajar, la célebre fama de Kubrick como director maniático y exasperante, por agotar a su equipo con tomas sin fin. A este respecto, recoge la ocasión en la que preguntaron a Ryan O’ Neal, el protagonista de ‘Barry Lyndon’, si era cierto que Kubrick hacía 25 tomas de ‘algunas’ escenas. El actor respondió: «De todas».

Baxter no caricaturiza al director de películas como ‘Espartaco’, ‘Lolita’, ‘¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú’ o ‘La naranja mecánica’, sino que se limita a exponer su faceta de gran controlador, celoso de su obra de principio a fin; hasta el punto de enviar emisarios a cines de muchas partes del globo para ver en qué condiciones se exhibían sus películas.

Ese control y organización ‘ajedrecística’ de su creación reflejan también a un director rabiosamente independiente que fue capaz de imponerse a los grandes estudios, lo que le permitió crear grandes obras maestras y personales en los géneros más diversos, desde la épica de moda en los años 50 hasta el cine bélico, la ciencia ficción o el terror. El libro finaliza con su repentina muerte en 1999, a las puertas del estreno de ‘Eyes Wide Shut’, su última película.