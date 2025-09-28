De viaje con Luis Ruiz Padrón y ‘El lenguaje de los edificios’, un plan para otoño

Te sientas a una mesa con amigos, y para cuando te levantas sales con deberes. Pero con deberes agradables. ¿El más importante? Esperar hasta que el próximo 16 de octubre se ponga a la venta ‘El lenguaje de los edificios’ (Anaya, 2025), del arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón, que era uno de los amigos sentados alrededor de la mesa. Nos contó que estaba muy contento con los textos de ese libro: confesó que ha dado rienda suelta al lado más ácido de su humor en sus páginas. Eso hay que comprobarlo, porque si los arquitectos resultan peligrosos con un lápiz en la mano, lo son aún más cuando deciden hablar sin tapujos. Esto es lo que su editorial cuenta del nuevo trabajo de Luis Ruiz Padrón: «Una ruta dibujada por el patrimonio arquitectónico español: ‘El lenguaje de los edificios’ presenta edificios emblemáticos de España a través de la mirada de un experto, como si ‘entráramos en ellos por primera vez’, y otros edificios menos conocidos de los que no sabíamos nada pero que no hay que perderse: Casa de los Cristales, Mercado de Santa Caterina, Musac, Jameos del Agua, Casa Judía, Sociedad General de Autores, Casa de los Dragones, Palacio de Hornillos, Universidad Laboral de Gijón, Pabellón Puente de la Expo 2008…». Entre autor y editorial, a mí me han convencido. Otra novedad más que sumar a la oleada otoñal que cada año amenaza con aplastarnos y arruinarnos. ¿Quizá la mejor época del año para la lectura? Como alérgico primaveral que soy, mi respuesta a mi propia pregunta es un rotundo sí.