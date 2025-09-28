Yasmina Khadra: El coraje frente a la adversidad

Cuando uno piensa en una zapatería en París, recuerda la del señor Tabard en la película ‘Besos robados’, de François Truffaut, un zapatero antipático casado con Fabienne, una mujer elegante de la que se enamora un joven con un rumbo incierto, que trabaja en una agencia de detectives infiltrado en esta zapatería para una misión un poco esperpéntica. Yasmina Khadra (Kenadsa, 1955), el seudónimo de Mohammed Moulessehoul, el célebre escritor argelino en lengua francesa, comienza su última novela ‘Corazón de almendra’, publicada en España por Alianza Editorial, en una zapatería también en París, solo que la zapatería donde Néstor, el propio protagonista comienza a contarnos su historia siendo él mismo el narrador, no es tan romántica, sino el escenario de la escena de una vida difícil, donde el jefe le comunica que le despide porque las cosas no van bien en el negocio. Khadra comienza la novela con una escena cargada de diálogo para perfilar mejor a los personajes, pero a su vez con cierto lenguaje poético en algunos momentos, por ejemplo, cuando el protagonista dice «a partir de ahora, mis días solo serán la prolongación de mis noches sin atractivos». Khadra despliega el conflicto narrativo desde la primera escena, un joven que se queda sin trabajo sin renunciar a su orgullo.

En 2023 se concedió en Francia el Premio Goncourt al escritor francés Jean-Baptiste Andrea por la novela ‘Cuidar de ella’, donde el protagonista padece enanismo, una peculiaridad que caracteriza también al protagonista de esta última novela de Yasmina Khadra, que es rechazado por su madre, Brigitte. Néstor encarna al antihéroe, un buscavidas en el barrio de Barbès, en París. El autor nos presenta en esta última obra una novela de carácter psicológico que se distingue de su novela ‘Los virtuosos’, enmarcada entre la Primera Guerra Mundial y la independencia de Argelia, una odisea por el país norteafricano, al igual que en su anterior novela ‘La sal de todos los olvidos’. El protagonista en ‘Corazón de almendra’ nos muestra su sentido de la amistad con otros personajes como un eje de la humanidad, donde la adversidad pule al protagonista con una vida difícil. Néstor vive con su abuela, que había sido profesora de lengua. Sin embargo, el protagonista tendrá que enfrentar un episodio duro en la vida de muchas personas, tener que internar a su abuela en una residencia por su deterioro.

Yasmina Khadra recibió a principios de este año en nuestro país el Premio Pepe Carvalho 2025 en el festival de novela negra de Barcelona. Durante la entrega del premio manifestó su pensamiento crítico con la situación que está viviendo Palestina, un nuevo orden mundial donde como se puede ver recientemente se discute más qué palabra debe escribir una matanza de civiles en lugar de tomar conciencia. Yasmina Khadra que utilizó el nombre de su mujer para eludir la censura en su país, y utilizó, además, la palabra Khadra, que en lengua árabe significa verde y que es un color culturalmente significativo en los países árabes, ha mantenido este seudónimo incluso después de revelar su verdadera identidad como escritor.

La técnica de este autor, con su estilo directo, le caracteriza como un consumado dialoguista en sus textos, es decir, si bien hay escritores que se ubican más en las descripciones o en la introspección de sus personajes, Yasmina Khadra utiliza los diálogos con una gran agilidad para desenvolver la trama y caracterizar a sus personajes, una técnica que hace más viva a la narrativa, donde la acción, ya sea a través del diálogo, es un elemento central. El talento y la técnica son los dos elementos inexcusables que sustentan a un gran escritor, lo primero es innato, no se puede aprender, mientras que lo segundo se puede desarrollar, y Khadra es un ejemplo de talento y de su desarrollo como escritor, su técnica, a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria literaria.

La adversidad es un elemento característico en Yasmina Khadra para desarrollar el conflicto literario en sus novelas, sin el cual, obviamente, no habría novela. En ‘Corazón de almendra’ confluyen una conjunción de elementos, desde el rechazo maternal al protagonista por su condición física, el deterioro de su abuela, el complejo barrio de París donde reside, y la adversidad laboral con la que comienza la obra. Khadra no se anda con ambages, la narrativa presenta un conflicto que transforma al protagonista y él lo presenta desde las primeras páginas. Su propuesta literaria está clara para el lector, que además, sabe cómo hacerlo, digamos que la experiencia es un grado, y no solo en lo militar, carrera que el propio Khadra vivió en su país, en Argelia, sino sobre todo en la literatura, donde el escritor consumado alcanza la cima después de miles de páginas y decenas de novelas reconocidas por sus lectores.