Henry Kamen desmonta el mito de las dos Españas

Henry Kamen, el gran hispanista británico, reputado como uno de los mejores analistas y conocedores de la historia de los españoles, autor de una treintena de libros sobre España en los últimos siglos, acaba de publicar nuevo libro, ‘Las dos Españas. Conflictos y solidaridades’ donde desmonta la idea de las dos Españas, que no es más que «un mito moderno» surgido a mediados del siglo XX de la cabeza de escritores como Ortega o Machado, que desencantados por los fracasos políticos y militares imaginaron una nación escindida en dos; se trata por tanto de una concepción cultural e ideológica para justificar esos fracasos pero no para comprender la realidad; no es por ello un hecho histórico verificable, sino un mito cultural construido para explica frustraciones políticas o justificar posiciones ideológicas. Este mito de las dos Españas ha sido útil como recurso narrativo y literario, pero ineficaz para explicar los análisis históricos.

De entrada rechaza el sambenito de las dos Españas: «España no ha estado dividida en dos. Ha estado dividida en muchas. Y siempre». Parte de que España, como nación política nació en torno a 1808, el mismo periodo en que empezaron a existir otras naciones, como Francia y Alemania. Antes lo que existía era un mito. Fue la rebelión contra la Francia revolucionaria que había ocupado el país la que permitió lograr la unidad y la lucha por uno objetivo común. Pero en la práctica no había una sola España, eran varias Españas es un país complejo con identidades y división.

Por el contrario, Kamen argumenta que España ha sido desde sus orígenes un espacio históricamente fragmentado, diverso y en constante tensión interna. Esta fragmentación –que se da en lo territorial, social, lo religioso y lo ideológico- es constitutiva de la historia de España desde la Edad Media hasta hoy. Esta pluralidad siempre ha sido percibida como un problema por los que han ostentado el poder a lo largo del tiempo. Su ceguera nunca les ha permitido ver que esta pluralidad «es la verdadera condición histórica del país», la base y el origen de la gran riqueza social de y cultural de España.

Kamen desmonta así la idea de que la división española es un fenómeno reciente, producto del siglo XX o de la Guerra Civil. Por el contrario, demuestra que las tensiones ideológicas, sociales, religiosas y territoriales han estado siempre presentes desde los orígenes del Estado. Frente al mito de la «España eterna, unida y esencialmente católica», Kamen nos ofrece la reconstrucción de una realidad histórica plural, conflictiva y diversa, muy alejada del relato oficial.

Kamen exhibe todo un arsenal histórico de situaciones para hacer ver que aquel invento de las dos Españas de Ortega y Gasset no solo es erróneo sino arcaico. Un sigo antes, en 1800, los escritores ya habían aireado el concepto de una lucha española entre el éxito y el fracaso, cuando el país estaba tratando de liberarse de la ocupación militar francesa. El historiador corrige aún más este devenir y señala que las divisiones ya se presentaron mucho antes. Frente a la idea de España como gran imperio, Kamen afirma que «no había una sola España» y que mucho antes de 1800 ya existía una profunda división de opiniones entre los españoles, incluso en la gloriosa época del Siglo de Oro, donde la división era palpable sobre aspectos fundamentales como el destino como nación o el poder imperial.

La consecución de una identidad única es, en el caso de las naciones, un proceso largo y complejo que se construye sobre el esfuerzo de ir superando las propias divisiones. Las naciones nacen de la experiencia de un pueblo que comparte una cultura, un parentesco, unas creencias y unas aspiraciones, señala Kamen. Se trata de un proceso prolongado y empieza a ser una realidad cuando sus ciudadanos más notables dan valor a los rasgos que definen su idiosincrasia y su cultura.

Los caminos para conseguir una identidad nacional española fueron difíciles y lentos. Fue un proceso largo. En 1700, en vísperas de las reformas políticas de Felipe V, aunque los españoles tenían muchas cosas en común, no compartían la misma forma de vida, las mismas aspiraciones, la misma lengua ni siquiera un Gobierno común. Tendrían que pasar muchas generaciones para que se pudieran superar las barreras que impedían esa identidad común. España era más una posibilidad que un hecho, no se negaba su existencia pero se dudaba, los intelectuales, de que estuviera en el camino de conseguir esa identidad. Esto produjo diferentes perspectivas y así resultó más fácil inventar el concepto de las dos Españas.

Un problema grave para construir una imagen de España con identidad unitaria fue el escaso conocimiento de los españoles por su pasado. El interés por la historia española no comenzó hasta después de la invasión francesa cuando empezaron a aparecer estudios importantes sobre el país. Pero fueron los extranjeros los primeros en interesarse por la cultura hispánica. El pionero fue el estadounidense Washington Irving. Después vinieron los importantísimos trabajos de W. H. Prescott, con su historia del reinado de los Reyes Católicos y William Coxe y su historia sobre los borbones. La primera historia nativa sobre España la firmó Modesto Lafuente que hizo una aportación fundamental a la historiografía española con su Historia de España. Pero la investigación de la historia política no era suficiente para intentar definir el modelo identitario. Por debajo estaban todos esos acontecimientos cotidianos, todo un mundo de realidades culturales, sociales que hacia inevitable la aparición de la diversidad en España. Estas experiencias y particularidades locales y regionales siempre han tenido más fuerza que el concepto de España y suponen la verdadera esencia de la vida social, política o religiosa.

Identidad propia

Mucho antes de que España empezara a surgir como una realidad política, las comunidades locales ya tenían una identidad propia, lazos indudables. Estas eran las lealtades por las que luchaban, «jamás hubo una sola España y ni siquiera dos» porque había múltiples aspiraciones; «había muchas Españas».

A modo de anécdota el historiador cuenta que hace un tiempo, cuando dio una conferencia a una élite de Madrid sobre el tema de la identidad de España en la época de Felipe II, siguiendo el esquema presentado en este libro, un alto funcionario le advirtió «que no volviera a hablar nunca más en esos términos» porque no se aplicaban a España, que jamás había experimentado la diversidad y que siempre había sido una.