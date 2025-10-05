Jane Austen, una visión íntima y personal de una escritora universal

Jane. Una biografía literaria de Jane Austen Autoras: Cristina Oñoro / Ana Jarén Editorial: Lumen Páginas: 169 Precio: 21,75 €

A finales de este año, el 16 de diciembre, se cumplen 250 años del nacimiento de la escritora británica Jane Austen y su figura, pese al paso del tiempo, se hace cada vez más grande y eterna. Sus obras son ya parte de la literatura universal más respetada y nuevas generaciones de lectoras y lectores se suman a su mundo de ficción, convertido casi en un género literario por sí mismo y que ha servido en los dos últimos siglos de inspiración para nuevas obras, también en el cine y la televisión.

¿Pero cómo era Jane Austen en su vida más personal? ¿Cómo vivió y se relacionó con su familia y el mundo que la rodeaba? A estas y otras preguntas trata de contestar ‘Jane. Una biografía literaria de Jane Austen’, que llega de la mano de la autora Cristina Oñoro y la ilustradora Ana Jarén, en un atractivo y cuidado volumen de la editorial Lumen.

La autora de esta obra crea un retrato más íntimo de Austen y lo hace también desde su punto de vista más personal, pues en esta biografía entrelaza sus propias viviencias para explicar al lector cómo las novelas de la escritora llegaron a su vida y cómo la han acompañado desde que era una joven veinteañera que estrenaba piso y sueños en el centro de Madrid. Dice Oñoro que algunas historias deberían contarse al revés en el inicio de las páginas de este libro y por ello el lector la acompaña a vivir los últimos meses de vida de Jane Austen. La insigne escritora murió demasiado joven, sin haber cumplido los 42 años, pero habiendo dejado un legado literario inigualable. No fue hasta después de su muerte que su figura se hizo universal, pero en sus últimos años conoció un considerable éxito de las obras que ya había publicado, que le dieron cierto desahogo económico.

Los últimos tiempos de Austen fueron en una casa en Chawton, proporcionada por su hermano Edward y que compartía con su madre, su amiga Martha Lloyd y su hermana Cassandra, su cómplice, la que nunca la abandonó, la que le daba ánimos y sentido a todo. Cassandra, soltera tras la muerte de su prometido, fue quien la acompañó en sus últimas horas y su albacea. Su relación, como la de las hermanas Elinor y Marianne en 'Sentido y Sensibilidad', era fuerte, única, inquebrantable. Pero Jane, la «tía Jane» como dice Oñoro, tuvo la suerte de pertenecer a una familia muy unida, sus padres tuvieron siete hijos, siendo Austen la penúltima de ellos y todos llegaron a la edad adulta, y la escritora también tuvo una relación estrecha con sus sobrinas. Su padre era un reverendo anglicano, encargado de la rectoría de Steventon, donde la autora se crió y vivió sus años más felices. Y de su progenitor, amante de los libros, heredó la joven Jane la pasión por la literatura, porque en su casa, a diferencia de otras de la época, no se distinguió entre hijos e hijas y se les animó a leer, a saber del mundo a través de las páginas de los centenares de libros que su padre acumulaba en su hogar. Cuenta Oñoro que para la escritora tener que abandonar esa rectoría y aquella biblioteca fue uno de sus grandes dramas. Sus padres decidieron abandonar el hogar y comenzaron un periplo de ocho años, en los que la pluma literaria de Jane cayó en el silencio. Para entonces ya había dado forma a novelas como 'Sentido y Sensibilidad' y 'Orgullo y Prejuicio' y cuando se estableció en Chawton, tras la muerte de su padre, dio forma a otras novelas, aunque algunas como 'Persuasión' fueron publicadas postumamente.

En esta biografía, en la que Oñoro también incorpora capítulos para hablarnos de las mujeres Quijote, de las hermanas en la literatura o la escritura de cartas, el lector podrá además adentrarse en las circunstancias de las grandes obras de Austen, en la época en que se enmarcaron, tiempos convulsos para Inglaterra, con los ecos de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la locura del rey Jorge III, que llevó a la regencia de su hijo y el papel de la mujer, prácticamente relegado al hogar y el anonimato. Por ello uno de los grandes méritos de Austen fue crear a personajes femeninos que a su manera desafiaban a lo establecido. Quizá como hizo la propia autora, que no se casó, que se dedicó con ahínco a escribir y a intentar publicar sus obras, aunque ese camino al principio fuese casi imposible, encontrando el rechazo de los editores de la época, poco dados a darle méritos a la literatura femenina. Al contrario que su familia, que siempre la animó a seguir intentándolo y seguir escribiendo y que disfrutaba con la lectura de las aventuras de personajes que en pleno siglo XXI son parte del imaginario literario universal. Elizabeth Bennet, el señor Darcy, Anne Elliot, las hermanas Dashwood...

Con una prosa ágil y cercana Oñoro va recorriendo la vida de una escritora que se adelantó a su tiempo y nos ofrece la oportunidad de recordar a sus protagonistas y lo hace creando a su vez un universo propio del que es difícil escapar. Una solo quiere seguir leyendo y disfrutando de las ilustraciones de Ana Jarén, unas magníficas imágenes que saben captar a la perfección el aire de la época con una visión moderna que no desentona.

Es este un paseo biográfico y literario por la vida de Jane Austen muy recomendable para cualquier fan de la escritora, en el que además podemos descubrir qué pensaban de ella otros grandes de la literatura como Kipling, creador del término Janeites, Virginia Woolf o Harold Bloom.