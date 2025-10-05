Novela
Jane Austen, una visión íntima y personal de una escritora universal
La editorial Lumen publica ‘Jane. Una biografía literaria de Jane Austen’, de Cristina Oñoro con ilustraciones de Ana Jarén. Un magnífico volumen para conocer cómo fue la vida de la autora británica y la época que le tocó vivir
Jane. Una biografía literaria de Jane Austen
Autoras: Cristina Oñoro / Ana Jarén
Editorial: Lumen
Páginas: 169
Precio: 21,75 €
A finales de este año, el 16 de diciembre, se cumplen 250 años del nacimiento de la escritora británica Jane Austen y su figura, pese al paso del tiempo, se hace cada vez más grande y eterna. Sus obras son ya parte de la literatura universal más respetada y nuevas generaciones de lectoras y lectores se suman a su mundo de ficción, convertido casi en un género literario por sí mismo y que ha servido en los dos últimos siglos de inspiración para nuevas obras, también en el cine y la televisión.
¿Pero cómo era Jane Austen en su vida más personal? ¿Cómo vivió y se relacionó con su familia y el mundo que la rodeaba? A estas y otras preguntas trata de contestar ‘Jane. Una biografía literaria de Jane Austen’, que llega de la mano de la autora Cristina Oñoro y la ilustradora Ana Jarén, en un atractivo y cuidado volumen de la editorial Lumen.
La autora de esta obra crea un retrato más íntimo de Austen y lo hace también desde su punto de vista más personal, pues en esta biografía entrelaza sus propias viviencias para explicar al lector cómo las novelas de la escritora llegaron a su vida y cómo la han acompañado desde que era una joven veinteañera que estrenaba piso y sueños en el centro de Madrid. Dice Oñoro que algunas historias deberían contarse al revés en el inicio de las páginas de este libro y por ello el lector la acompaña a vivir los últimos meses de vida de Jane Austen. La insigne escritora murió demasiado joven, sin haber cumplido los 42 años, pero habiendo dejado un legado literario inigualable. No fue hasta después de su muerte que su figura se hizo universal, pero en sus últimos años conoció un considerable éxito de las obras que ya había publicado, que le dieron cierto desahogo económico.
Los últimos tiempos de Austen fueron en una casa en Chawton, proporcionada por su hermano Edward y que compartía con su madre, su amiga Martha Lloyd y su hermana Cassandra, su cómplice, la que nunca la abandonó, la que le daba ánimos y sentido a todo. Cassandra, soltera tras la muerte de su prometido, fue quien la acompañó en sus últimas horas y su albacea. Su relación, como la de las hermanas Elinor y Marianne en 'Sentido y Sensibilidad', era fuerte, única, inquebrantable. Pero Jane, la «tía Jane» como dice Oñoro, tuvo la suerte de pertenecer a una familia muy unida, sus padres tuvieron siete hijos, siendo Austen la penúltima de ellos y todos llegaron a la edad adulta, y la escritora también tuvo una relación estrecha con sus sobrinas. Su padre era un reverendo anglicano, encargado de la rectoría de Steventon, donde la autora se crió y vivió sus años más felices. Y de su progenitor, amante de los libros, heredó la joven Jane la pasión por la literatura, porque en su casa, a diferencia de otras de la época, no se distinguió entre hijos e hijas y se les animó a leer, a saber del mundo a través de las páginas de los centenares de libros que su padre acumulaba en su hogar. Cuenta Oñoro que para la escritora tener que abandonar esa rectoría y aquella biblioteca fue uno de sus grandes dramas. Sus padres decidieron abandonar el hogar y comenzaron un periplo de ocho años, en los que la pluma literaria de Jane cayó en el silencio. Para entonces ya había dado forma a novelas como 'Sentido y Sensibilidad' y 'Orgullo y Prejuicio' y cuando se estableció en Chawton, tras la muerte de su padre, dio forma a otras novelas, aunque algunas como 'Persuasión' fueron publicadas postumamente.
En esta biografía, en la que Oñoro también incorpora capítulos para hablarnos de las mujeres Quijote, de las hermanas en la literatura o la escritura de cartas, el lector podrá además adentrarse en las circunstancias de las grandes obras de Austen, en la época en que se enmarcaron, tiempos convulsos para Inglaterra, con los ecos de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la locura del rey Jorge III, que llevó a la regencia de su hijo y el papel de la mujer, prácticamente relegado al hogar y el anonimato. Por ello uno de los grandes méritos de Austen fue crear a personajes femeninos que a su manera desafiaban a lo establecido. Quizá como hizo la propia autora, que no se casó, que se dedicó con ahínco a escribir y a intentar publicar sus obras, aunque ese camino al principio fuese casi imposible, encontrando el rechazo de los editores de la época, poco dados a darle méritos a la literatura femenina. Al contrario que su familia, que siempre la animó a seguir intentándolo y seguir escribiendo y que disfrutaba con la lectura de las aventuras de personajes que en pleno siglo XXI son parte del imaginario literario universal. Elizabeth Bennet, el señor Darcy, Anne Elliot, las hermanas Dashwood...
Con una prosa ágil y cercana Oñoro va recorriendo la vida de una escritora que se adelantó a su tiempo y nos ofrece la oportunidad de recordar a sus protagonistas y lo hace creando a su vez un universo propio del que es difícil escapar. Una solo quiere seguir leyendo y disfrutando de las ilustraciones de Ana Jarén, unas magníficas imágenes que saben captar a la perfección el aire de la época con una visión moderna que no desentona.
Es este un paseo biográfico y literario por la vida de Jane Austen muy recomendable para cualquier fan de la escritora, en el que además podemos descubrir qué pensaban de ella otros grandes de la literatura como Kipling, creador del término Janeites, Virginia Woolf o Harold Bloom.
Emma
Autora: Jane Austen
Editorial: Alba
Traducción: Sergio Pitol
Páginas: 560
Precio: 32 €
Aunque quizá sea ‘Orgullo y Prejuicio’ la obra de Jane Austen más universal, todo su legado literario está a la altura de una escritora que se hizo eterna con sus letras. La que hoy nos ocupa es ‘Emma’, que felizmente publica Alba Editorial en una maravillosa edición dentro de su colección Alba Clásica Maior. Es un volumen acompañado de unas cuidadas ilustraciones de Hugh Thomson, que lo convierten en un libro de coleccionista que hará las delicias de quienes disfrutan de las historias de la escritora británica.
‘Emma’ es una novela con un tono más casi de comedia, marcada por los enredos, por lo que se dice y sobre todo por lo que no dicen sus personajes. Una obra coral en la que la protagonista da nombre al libro y busca la felicidad de todos aquellos que la rodean hasta que se da cuenta de que su felicidad estaba tan cerca que era incapaz de verla. Emma es una joven de buena posición, no tiene problemas económicos y goza de cierta libertad, lo que hace que vea su mundo desde una visión muy particular e incluso de niña mimada. Convencida de sus capacidades de casamentera, convierte a su joven amiga Harriet en su nuevo objetivo y se dispone a buscarle un matrimonio ventajoso, aunque para ello tenga que acabar con el enamoramiento de la joven, un pretendiente que Emma no considera suficiente. El desarrollo de la historia, con el señor Knightley, el mejor amigo de la protagonista, como único crítico de las acciones de la joven, deja al lector ver cómo los prejuicios y una mirada demasiado cerrada a lo que la rodea hacen que Emma erre en sus planteamientos más de la cuenta. Y a la vez tener una visión de la época en la que se desarrolla, principios del siglo XIX, en la que el escalafón social y el patrimonio económico eran claves para los matrimonios, mucho más que el amor. Pero será el amor precisamente el que redima a la joven Emma y la haga ver que a ella le esperaba muy cerca de casa, aunque tengan que ser sus locos enredos los que la hagan sufrir hasta reconocerlo.
