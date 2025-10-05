Kestrel: crimen y misterio en los días de Pearl Harbour

Con aires de novela negra clásica de crimen y espionaje y una trama endiablada que nos lleva a Hawái, Japón o Hong Kong en los años de la Segunda Guerra Mundial, llega a los lectores españoles ‘Cinco meses de invierno’, una obra con la que el escritor estadounidense James Kestrel ha logrado el elogio de autores como Stephen King, Denis Lehane o Lee Child. Y es que la historia, de inicio, responde a los cánones más reconocibles del género policiaco aunque a lo largo de sus páginas va transmutando en un relato de miras más amplias, incluso existenciales, con sugerentes recursos que le otorgan una personalidad propia. Uno de ellos es su larga extensión en el tiempo, ya que el desenlace del libro sucede cinco años después del arranque la historia (el título original de la novela, ‘Five Decembers’, es más ilustrativo a este respecto), un lapso de tiempo en el que el protagonista, el concienzudo inspector de la policía de Hawái Joe McGrady, ve cambiar su existencia por completo.

Por situarnos, ‘Cinco meses de invierno’ arranca en diciembre de 1941, en la Honolulú de los días previos al devastador ataque japonés a Pearl Harbour. La hasta ese momento tranquila vida de McGrady implosiona con la aparición del cadáver de un joven en el cobertizo de una granja y el de una chica japonesa, ambos salvajemente torturados. El varón asesinado resulta ser el sobrino del almirante Husband E. Kimmel, responsable de la flota de la marina estadounidense en la zona (una de las figura históricas que aparece en el libro), lo que otorga al caso una nueva e importante dimensión. Las pesquisas para determinar al responsable de los crímenes apuntan pronto hacia un enigmático personaje, John Smith (el típico nombre genérico utilizado en falso), que ya ha dejado algún que otro crimen tras su huida de Hawái. McGrady es enviado a seguir la huellas de Smtih a través del Pacífico pero es en ese momento cuando se produce el ataque japonés a Pearl Harbour y por supuesto todo, incluida la investigación del caso, salta por los aires.

Ambientación

De ‘Cinco meses de invierno’ hay que decir, en primer lugar, que está soberbiamente bien escrito, y en segundo término, que Kestrel se ha esmerado especialmente en documentarse para recrear el mundo del Pacífico y, especialmente, la vida en el Honolulú de aquellos años con un sinfín de detalles acerca de aspectos tan diversos como los comercios, la comida, el uso de los telegramas, el mundo de la prostitución o las características del transporte por avión y por barco. El Hong-Kong y el Tokio de los años de guerra, vistos desde la perspectiva de los prisioneros del banco aliado, también reluce en esa impecable reconstrucción.

En todo caso, la fuerza del libro reside sin duda en la admirable paradoja de su planteamiento: McGrady no ceja de perseguir durante la Guerra (aunque sea en su pensamiento, pues es encarcelado y pasa un par de años escondido) a un único criminal en un mundo que asiste a la muerte de millones de muertos, y con el trágico epílogo de la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki.

Acabada la guerra, el inspector, que carga también en su mochila con sus propias culpas dentro de la barbarie del conflicto, vuelve a casa, y aunque su vida y su ser han cambiado radicalmente (incluido su interés romántico, que ahora ha pasado a estar centrado en una japonesa), la caza del escurridizo John Smith continúa en un relato cuyo desenlace Krestel mantiene con pulso y tensión hasta el final donde, por otro lado, se abre cierta puerta a la esperanza. Con ecos que van desde los clásicos Chandler, Hammet y Greene al contemporáneo Ellroy, ‘Cinco meses de invierno’ es también una reflexión sobre las cicatrices de todo tipo que deja la guerra, el choque entre las diferentes culturas y, en definitiva, sobre la supervivencia de la persona dentro del torbellino de la Historia.

La obra, galardonada en su día con los premios Edgar y Barry a la mejor novela negra, ha supuesto un nuevo impulso a la carrera del Kestrel (pseudónimo de Jonathan Moore), que ha sido propietario de bar, investigador criminalista y profesor de inglés, y en la actualidad ejerce como abogado en toda la zona del Pacífico.