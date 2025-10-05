‘Museo negro’, breve y gozoso monumento a la curiosidad

En el castillo gótico que ha construido María Negroni (Rosario, Argentina, 1951) en ‘Museo negro’ (WunderKammer, 2025) se debe entrar con los ojos bien abiertos y una libreta con muchas hojas en blanco para poder tomar nota de todo lo que espera dentro de este libro inclasificable, que se mueve sigiloso y ágil entre lo ensayístico y lo poético, en el que lo mismo nos ilustra con detalle sobre las obsesiones arquitectónicas de Horace Walpole que nos embarca en la Nostromo para acompañar en su pesadilla galáctica a una brava Ripley. La pasión de Negroni por lo gótico es intensa y libre, erudita y jovial, atrayente e inquietante, y sobre todo es contagiosa y seductora.

Negroni levanta ‘Museo negro’ sobre veinticuatro capítulos breves pero densos que ordena en seis bloques: La escena del crimen, Moradas negras, Huérfanos, vampiros, coleccionistas, Cajitas musicales, Opus nigrum y El monstruo femenino. Más allá de respetar su propia estructura, Negroni viaja en cada capítulo con una libertad formidable: lo mismo vuela tan alto como Ícaro para observar con distancia que se adentra valiente en las profundidades más oscuras. Para estas incursiones, la escritora argentina siempre va bien protegida por un estilo y una erudición personalísimos. Y más importante aún, los lectores no nos perdemos en esta densidad semántica gracias a que ella sí parece disponer de un buen mapa y una brújula que no falla, como la buena guía que es, por lo que aunque sus pasos nos puedan resultar sorprendentes, lo cierto es que al terminar cada capítulo se vuelve a estar dispuesto a subir a esa atracción de feria que se acaba de abandonar -una montaña rusa gótica, sin duda-.

«Quiero poner en contra mía a toda la raza humana. Haré que mi cólera respire por libros que provoquen horror’. Esta saña, acuñada por Baudelaire en carta a su madre del 23 de diciembre de 1865, trasunta una pasión frontal. ¿Qué dolor se esconde abajo de esa ira? Puedo imaginar a Baudelaire en un pasaje de París con su levita negra y su mirada saturniana, imbuida de revuelta, de cierto desprecio plebeyo por la chusma. Hundido en la contemplación escandalosa de lo ruin y en la contaduría fascinada de las luces donde brilla la inalcanzable mercancía, la edad de la noche. A una ciudad parecida llegaba por entonces Drácula. Allí lo esperaba la predecible astucia de Van Helsing y un puñado de ineptos o amantes fracasados, sin más trofeo que el sometimiento de Mina y Lucy», así comienza el capítulo ‘Drácula y las flores del mal’, buen ejemplo de la aventuras que propone ‘Museo negro’.

Por este libro desfilan tantas historias, personajes y autores, que resulta obligado leer con un lápiz en la mano, ya sea para subrayar o para anotar todo lo que se va a querer investigar tras su lectura. No solo nos pone Negroni frente a aliens, fantasmas, vampiros, golems, frankensteins y niños crueles, también nos adentra en las ensoñaciones de William Beckford, Horace Walpole, Henry James, Valentine Penrose, Ann Radcliff, Mary Wollstonecraft, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Novalis y Charles Simic, por mencionar solo a algunos. El conocimiento enciclopédico de este libro breve y pequeño no nos aplasta, porque algo más recorre estas páginas: una liviandad profunda, un sentido del humor sin chistes que nos arranca sonrisas y alegra el camino.

Que un libro como ‘Museo negro’ haya acabado en el catálogo de WunderKammer no sucede por casualidad: Negroni ya tiene en Cathiers de la editorial catalana el no menos recomendable ‘Pequeño mundo ilustrado’. «Nuestra colección de minerales maravillosos: ensayos breves contemporáneos, en formato mini, escritos por los autores más brillantes de la actualidad. El universo de intereses Wunderkammer trasladado al siglo XXI», dicen ellos mismos sobre Cathiers. Debe destacarse el que un proyecto editorial que busca reunir «rarezas literarias en el mejor sentido, piezas únicas, textos singulares, obras desconocidas de grandes autores y obras grandiosas de autores desconocidos» y reivindica «el libro como objeto de culto y la lectura como forma de fascinación», tenga su hueco en nuestras librerías, lo que dice mucho de ellos y quizá más de sus lectores.

‘Museo negro’ nos dirige al kilómetro cero de muchas futuras lecturas, y solo por eso ya merece la pena leerlo. María Negroni comparte aquí sus sólidas divagaciones sobre las muchas formas y rincones de lo gótico, dándonos una obra gozosa, un pequeño monumento a la aventura de leer y un recordatorio de que la curiosidad es quizá el mejor motor de la felicidad humana, aunque a veces te lleve a visitar con alegría castillos derruidos o a perderte por jardines sombríos habitados por fantasmas, recuerdos y obsesiones.