Thomas Pynchon: regresa el genio invisible

Thomas Pynchon, un escritor de culto, uno de los mayores ingenios de la literatura norteamericana, el genio capaz de codearse con iguales como William Faulkner, Joyce o Prouts gracias a su sublime trayectoria literaria trazada con rigor intelectual y con olímpico desprecio a modas novelísticas o estrategias editoriales, que le han situado en lo más alto del escenario literario americano, el hombre que deja transcurrir años y años entre cada una de sus portentosas creaciones literarias, anuncia nueva novela, ‘Shadow Ticket’, ambientada en los años de la Gran Depresión, que saldrá este otoño en EE.UU. y un año mas tarde en España, quizás su última novela si nos atenemos a sus 88 años y los enormes espacios muertos temporales que ha venido dejando entre cada uno de sus trabajos. Así por ejemplo tras publicar ‘El arco iris de gravedad’, su novela más redonda, en 1973, dejó transcurrir diecisiete años hasta la aparición de ‘Vineland’, en 1990.

Ahora, para no cargar de impaciencia el tiempo hasta la llegada a España de su nuevo libro, dos acontecimientos devuelven a la actualidad a Thomas Pynchon. Ambos tienen que ver con su novela ‘Vineland’. Así de un lado se ha a estrenado la película ‘Una batalla tras otra’, una versión actualizada la historia que Pynchon desarrolla en ‘Vineland’, su particular visión del fracaso de los movimientos hippy y contraculturales de los años 60 en Estados Unidos.

El segundo es precisamente la reedición de ‘Vineland’ que editorial Tusquets recupera para los lectores españoles y es el objeto principal de esta reseña.

‘Vineland’es la gran novela de Pynchon sobre los movimientos radicales fracasados de los años 60. Vineland es una supuesta región de California donde sobrevive como puede un grupo de personas que protagonizaron los movimientos antisistema en la década de los sesenta, que lideraron el espíritu libre y rebelde de esa década. Ahora, en los ochenta, en el apogeo del ascenso derechista de Ronald Reagan y sus políticas reaccionarias, tratan de sobrevivir a las funestas consecuencias de aquellos años.

Pynchon sitúa en 1984 el arranque de este relato, con Zoyd Wheeler, el antiguo hippy que vive de la ayuda estatal aparentando discapacidad mental y su hija, la joven Prairie que trabaja de camarera . La madre, Frenesí, ya no está. Ella fue una de las más beligerantes líderes del movimiento radical juvenil, pero que se pasó al lado oscuro tras ser seducida por un fiscal federal notoriamente malévolo llamado Brock Vond.

Ahora, veinte años después, el perverso Brock Vond reaparece en Vineland en busca de Frenesí para acabar con ella. Ello despierta el interés de su hija Prairie que a partir de entonces se empeña en una búsqueda obligada para conocer quién fue su madre, qué le llevó a convertirse en una figura legendaria del movimiento radical juvenil y qué razones ocultas le hicieron pasarse al enemigo.

Uno de los grandes méritos de Vineland, es la capacidad que tenía Pynchon para mostrar de manera equilibrada la cara y la cruz de lo que expone: un optimismo desafiante sobre el auge de aquellos movimientos radicales a finales de los años sesenta, junto con un profundo pesimismo sobre el comportamiento del Estado. A estas alturas está claro que Pynchon se divierte escribiendo y en ponerle aparentes contradicciones al lector.

En esta novela, Pynchon se presenta como un narrador total. Es como un Joyce que rompe moldes, como un Julio Verne contando un viaje fantástico, un Cervantes que recupera la tradición de las aventuras insólitas, un Proust que recrea un tiempo ya ido, un Kafka soñando un mundo y su reflejo, un Kipling, con sus historias para niños

Por eso, mientras que en estos casi 60 años decenas de historias han aparecido y se han desvanecido víctimas del mal de la futilidad, con Pynchon comprobamos la capacidad de persistencia en el tiempo de la gran literatura, que es la que no tiene ni se somete a tiempos.

Desde su escondite en algún lugar del Upper West Side de Manhattan, rebasados los 88 años, en una ciudad de ocho millones de habitantes en la que todo el mundo quiere encontrárselo, él ha conseguido hacerse invisible durante más de cincuenta años.

Pero, por fortuna, en solo una invisibilidad física pues cada cierto tiempo nos manda señales de su lucidez mental, de su visión genuina y particular de la desazón que le produce la locura de sus contemporáneos, empeñados, a su juicio, en destruirse antes de que el mundo acabe con ellos.

Pynchon parece concebir el mundo como un caos de miles de piezas, un desorden que le hace feliz, un gran puzle que él juega a montar con una concepción picassiana del mismo, donde desaparece la perspectiva tradicional y aparece la visión múltiple. En este escenario, su visión del mundo no tiene compromiso alguno con lo aparente, los prismas son diferentes.

Un gran prodigio de la imaginación libre y del arte de narrar. Tener una imaginación libre para narrar, es decir, construir desde la nada, crear desde el vacío, solo está al alcance de pocos escritores. La originalidad, la libertad creativa de Pynchon nace de su estatus de creador. Otros, con grandeza literaria por supuesto, recrean, retratan la naturaleza, la sociedad o la vida misma que fluye. Las historias de Pynchon se inician en lo neonato hasta hacerlas crecer a su capricho y su voluntad de genio.

Estamos ante una obra que, dijimos al principio, es lo más cercano a una obra maestra y lo mismo que un buen aficionado al fútbol no debe renunciar a tener el vídeo con el triunfo de España en el mundial de Sudáfrica, lo mismo que un amante de la pintura no renunciaría a tener un Picasso en su casa, si pudiera, usted, amigo lector y de la literatura no puede renunciar a tener y leer al menos una obra de Pynchon. Es de cajón.