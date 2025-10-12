Un Naguib Mahfuz inédito en España para gozar de un Nobel

Naguib Mahfuz supo dibujar durante más de cuarenta años la vida cotidiana de sus vecinos de El Cairo, la ciudad donde nació y murió, y desde ese pequeño mundo de los barrios cairotas supo reflejar lo más universal de los sufrimientos y las emociones que alimentan la vida de los humanos. Era el dibujo de un genio. Para muchos nos los desveló la academia sueca cuando, como Aladino, frotó la lámpara del Nobel en 1988 y nos descubrió la genialidad universal de Naguib Mahfuz. Ahora es un escritor universal. Su obra aspira a seguir encandilando a muchas generaciones de curiosos.

Aunque Mahfuz saludó con optimismo la llegada de Nasser a la presidencia del país, pronto se desencantó y fue muy critico con sus políticas nacionalistas. A ese periodo de mediados de los sesenta corresponden varias novelas que reflejan y abordan la decadencia de la sociedad egipcia durante la era de Nasser. Una de ellas, una auténtica joya salida de sus manos, es ‘A la deriva en el Nilo’ que de forma sorprendente estaba inédita en España. Ahora la editorial Gallo Nero ha venido a reparar ese olvido publicando esta novela fechada en 1966. La novela pinta, a través de un grupo de clase media que representa lo último que queda de una burguesía vieja y moribunda, un retrato francamente deprimente de la situación de oscuridad de esta clase media bajo el represivo régimen nasserista, en el que las esperanzas de auténticas reformas políticas y sociales se habían visto frustradas. Para entonces, Mahfuz había alcanzado tal reconocimiento nacional e internacional que era en gran medida inmune a los ataques de las autoridades políticas.

La novela, que cobró tanta popularidad en el mundo árabe que fue llevada al cine años después, desarrolla la mayor parte de su acción en una de las barcazas que en aquellos años atracaban en el Nilo como casa flotante. Allí donde el protagonista, el apático funcionario Anís Zaki, y un grupo de hombres y mujeres de mediana edad se reúnen regularmente por la noche , fuman hachís, beben alcohol y discuten diversos temas en su intento de situarse en un mundo en rápida evolución, conversaciones que reflejan el torbellino de frustración y pasividad que les atormenta.

Pero no son tipos abstractos pues sus personajes complejos van más allá de la función testimonial en la que parecen actuar. Anís Zaki, quien ha perdido a su esposa e hijas, es el centro la historia; funcionario del Ministerio de Sanidad, guardián de la casa flotante, ‘ministro’ en la preparación de la pipa de kif para los amigos.

Allí estaba Layla Zaydán, solterona que ha superado la treintena de años, pionera de la libertad tras renegar de un ambiente conservador, traductora en el Ministerio de Asuntos Exteriores; Ahmad Nasr, director de asuntos financieros, el único empleado serio y eficaz; Mustafá Rashid, jurista y abogado brillante, casado pero que sigue buscando su ideal femenino; Ali al-Sayyid, crítico de arte que sueña con un El Cairo ideal; Jalid Azuz, escritor, autor de cuentos. Un artista que practica el libertinaje; Rayad al-Qad, el dios del sexo, el proveedor de mujeres para los hombres de la casa flotante; y otras tres mujeres: Sana al-Rashidi, una joven estudiante de la Facultad de Letras; Saniyya Kamil, que acostumbra a dejar al marido cada vez que este se arrima a otra y la joven y aguda periodista Samara Bhayat, que servirá de testigo de la deriva del resto del grupo sobre las aguas del Nilo.

Gracias al efecto de la pipa de kif que constantemente circula entre los presentes, sus discusiones se narran bajo un estado de delirio que les permite abordar de manera mas desinhibida las numerosas cuestiones éticas y morales; también por supuesto, la atracción sexual y las relaciones amorosas se plantean en este círculo con el mismo tono de cierto libertinaje c pragmático que caracteriza esas discusiones.

Es precisamente cuando comienzan a discutir sobre temas como el amor, la moral y el propósito que la aparente tranquilidad y apatía del grupo se derrumba. Finalmente el grupo acaba en caída libre cuando una noche deciden salir en excursión en coche y acaban atropellando a un pobre campesino y dándose todos ellos a la fuga. Todos ellos se enfrentan entonces a su incompetencia y falta de moral y acaban mal.

La publicación por primera vez en España de ‘A la deriva en el Nilo’, permite ampliar el conocimiento de la obra narrativa de Mahfuz al tratarse de un relato de gran trascendencia que nos muestra el mensaje del escritor en un momento determinado de la historia de su país cuando los sueños por alcanzar auténticas reformas políticas y sociales se vieron frustrados y vencidos.

Antes de ello Mahfuz había publicado en la década de los cincuenta su obra más carismática. Fue la Trilogía de El Cairo, una obra monumental de 1500 páginas, que el autor completó antes de la llegada de Nasser. Las novelas llevan los títulos de ‘Palacio del deseo’; ‘Entre dos palacios’ y ‘La azucarera’. Mahfuz ambienta la historia en las zonas de El Cairo donde creció. La historia describe la vida del patriarca al-Sayyid Ahmad Abd al-Yawad y su familia a lo largo de tres generaciones, desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de 1950, cuando el rey Faruk I fue derrocado.