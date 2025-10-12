El viaje en el tiempo de Ken Follett

El pronóstico anunciaba lluvia y lluvia tuvimos, algo que empañó notablemente no solo las fotos, sino también la puesta en escena de la presentación del libro, prevista a las seis de la mañana en Stonehenge, Inglaterra. Pero para Ken Follett esto tampoco fue un problema. Ataviado con su característica gabardina Burberry y a bordo de un Rolls-Royce negro y blanco, Follett y Barbara (su mujer, que fue ministra de Cultura, Turismo e Industrias Creativas de 2008 a 2009) aparecieron en escena dispuestos a conseguir lo que llevaban meses organizando. Y así fue, porque un poco pasadas las siete vimos amanecer con un cielo completamente encapotado dentro del mismísimo círculo de Stonehenge, escenario de su nueva novela, ‘El círculo de los días’.

Tal vez la maraña de paraguas arruinaron las fotos, pero en ningún caso la actitud del galés: «Bienvenidos al maravilloso tiempo británico», dijo Follett, experto en narrar momentos históricos de grandes logros humanos, de muestra en cada novela su atracción por las historias de gente común que logra cosas aparentemente imposibles. Aunque que no lloviera en Stonehenge ese día no es una de ellas.

Poco, muy poco, se sabe de uno de los mayores enigmas de la actualidad, cómo y por qué se construyó Stonehenge, a donde el maestro de la narración nos acerca en su última novela. El círculo de los días está repleto de detalles fascinantes sobre cómo era la vida hace 2.500 años, incluyendo cómo se extraía el sílex, proceso que aprendió visitando Grime’s Graves, en Norfolk, donde se encuentra una mina de sílex prehistórica. Pero volviendo a Stonehenge, no existe en Inglaterra un monumento que haya visto pasar generaciones de culturas sucesivas sin revelar su uso, su origen ni su modo de construcción. Todos estos enigmas han espoleado toda clase de conjeturas a lo largo de los siglos, e inspirado al propio Follett en este último libro.

El escritor, a quien le llegó la fama en 1978 con su thriller sobre la Segunda Guerra Mundial ‘La isla de las tormentas’, nos sumergió una década más tarde en la Edad Media con su archiconocida novela ‘Los pilares de la Tierra’, que basó en la catedral de Salisbury, donde al día siguiente del diluvio de Stonehenge me reúno con él. Desayuna café, aunque «depende», cuenta, «a veces también tomo té». Estamos uno frente al otro en un despacho junto a la majestuosa catedral de Salisbury, que se erige orgullosa rodeada por el recinto catedralicio más grande del país y coronada por la aguja más alta de Gran Bretaña. Con estas credenciales no resulta extraño que el autor se quede absorto mirando hacia arriba. Follett, ateo confeso pero con una estricta educación protestante, siente fascinación por estos monumentos religiosos y más específicamente por este, que inspiró su novela más vendida, Los pilares de la Tierra. Considerada hoy un tesoro nacional británico, hasta fue convertida en serie de televisión por obra, y mucha gracia, de Ridley Scott.