Musk: el niño friki se volvió oligarca

Elon Musk ha protagonizado -y a buen seguro protagonizará- algunas de las situaciones más disparatadas de la esfera política, empresarial e innovadora de la historia contemporánea. Es el hombre que lanzó su propio coche al espacio donde, por cierto, sigue orbitando; el que compró el famoso pajarito azul de Twitter para acabar desplumándolo o el protagonista del saludo aparentemente nazi con el que cerró un agitado discurso tras la segunda victoria presidencial de Donald Trump.

Sobre cómo llegó el apellido Musk a conformar uno de los pilares de la nueva oligarquía «tech», donde comparte trono con otros magnates como Bezos, Thiel, Zuckerberg o Gates, profundiza el periodista gráfico Darryl Cunningham en su trabajo más reciente ‘Elon Musk. Retrato de un oligarca’, de Planeta Cómic.

Como ya hiciera con Putin en ‘La Rusia de Putin. El ascenso de un dictador’ o con las grandes fortunas estadounidenses en ‘Multimillonarios: Las vidas de los ricos y poderosos’, el escritor británico analiza la trayectoria vital y profesional del dueño de Tesla y Space X, desde su nacimiento en la capital administrativa de Sudáfrica, Pretoria, en pleno Apartheid, en una pionera biografía en novela gráfica, característica por un dibujo tan desgarbado en la técnica como preciso en la crítica, así como por las grandes dosis de actualidad sobre las que explica el ascenso de Musk, sus idas y venidas, sus obsesiones e incluso la toxicidad de sus relaciones sentimentales.

El autor establece un paralelismo entre su abuelo, Joshua Norman Haldeman, anticomunista defensor de los valores tecnocráticos que emergieron tras la Gran Depresión de Estados Unidos y que anhelaban un estado gobernado por científicos y tecnólogos, una visión que enlaza con el «tecnoautoritarismo» en el que desemboca el giro político de Elon Musk, que pasó de apoyar las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton a convertirse en miembro destacado del gabinete de Donald Trump, aunque no por mucho tiempo. Para el escritor, este viraje responde a sus propios «intereses empresariales», derivando en una peligrosísima inclinación por las teorías de la extrema derecha, como fue su apoyo al movimiento MAGA -Make America Great Again-, sobre el que Donald Trump cimentó el programa electoral que le ha valido dos victorias presidenciales y le ha servido de acicate para promover graves disturbios en el país, como fue el vergonzoso ataque al Capitolio.

La novela retrata la evolución de un niño friki y con altas capacidades con una infancia privilegiada al mismo tiempo que marcada por el acoso escolar y la tortuosa relación con su padre. Pese a su pasión por los videojuegos, supo detectar que el futuro estaba en internet y «Musk quiso subirse al carro desde el principio», sostiene Cunningham, que a lo largo de su trabajo insiste en la importancia que tuvieron las inyecciones de capital privado en sus incursiones empresariales, así como la pericia del magnate para hacerse con importantes subvenciones públicas que hoy por hoy siguen sosteniendo sus dos buques insignia, la empresa de coches eléctricos, Tesla, y la del desarrollo de tecnología espacial, Space X.