Fernán Caballero, la primera gran folclorista española

Su conservadurismo y rechazo del progreso, su talante antiliberal, la defensa de unos valores arcaicos que subyace en todas sus novelas y escritos hicieron que pese a su gran talento literario, su obra narrativa fuese perdiendo el favor del público y poco a poco su nombre y su obra quedasen relegada. Es Cecilia Böhl de Faber, que para dar mayor acogida y difusión a sus escritos en ese tiempo difícil -cuando no lo fue- para la mujer de medidos del siglo XIX, escogió el nombre de Fernán Caballero. Con el adquirió fama y popularidad en su tiempo. Hoy en cambio, por mor de esos ideales reaccionarios que plasmó, es una escritora casi desconocida, pese a su gran talento literario.

Para ayudar a recuperar esta voz imprescindible de la literatura del XIX, Biblioteca Castro acaba de publicar un volumen que recoge sus más importantes novelas y una recopilación de sus cuentos populares, todo ello bajo la supervisión del catedrático Enrique Rubio, uno de lo mejores conocedores de la literatura del XIX y de la narrativa romántica.

Junto a sus novelas más valiosas: ‘La gaviota’, ‘La familia Alvareda’ y ‘Clemencia’, se recoge sus relatos y cuentos populares. Es preciso detenerse aquí pues Fernán Caballero fue la primera gran folclorista española. Fue la primera que recogió en España los cuentos populares, aquellos que se transmitían por tradición oral en toda Europa. Ella recogió el acervo cultural de estos cuentos orales escuchados a campesinos y en escenarios rurales. Ella, junto a la narración original, aderezaba estos cuentos a su gusto sirviéndose de la sátira política o de lecciones morales. Es elogiosa por tanto la labor de Fernán Caballero que ha permitido conservar y extender estas leyendas y cuentos populares. Este volumen recuerda algunos de ellos como La suegra del diablo, Doña Fortuna y don Dinero, La oreja de Lucifer y otros

Fernán Caballero se educó en un ambiente literario privilegiado. Nacida en Morges (Suiza) hija de un hispanista alemán y de una madre de Cádiz, muy erudita, que le procuraron una educación superior. Con veinte años llega a España, en 1816 y al poco se casa con un militar de Ibiza que le ocasionó muchos sufrimientos que acabaron pronto pues el marido murió al año del casorio. Su segundo matrimonio, más llevadero, fue con el marqués de Arco-Hermoso. Tras morir este volvió a casarse con Antonio Arrom, dieciocho años menor que ella. Con este matrimonio llegaron sus graves problemas económicos lo que le empujó a publicar sus primeras obras. De esos años son sus mejores obras: ‘La gaviota’, ‘La familia de Alvareda’ y ‘Clemencia’.

‘La gaviota’, escrita inicialmente en francés y traducida después al español, supone el inicio de la novela realista en España. La novela utiliza una serie de recursos, innovadores entonces, como son las continuas digresiones, los relatos intercalados, y las reflexiones morales, que dan a la narración un carácter didáctico y moralizador. Es también constante la presencia de elementos costumbristas. En esa línea costumbrista, la novela sirve también para criticar con dureza a los españoles snob y a los extranjeros que denigran o ridiculizan los valores patrios, mientras que ensalza las tradiciones y costumbres españolas. Para ello sus personajes son más bien tipos o modelos de una categoría social.

Señala Enrique Rubio que ‘La gaviota’ es una novela poliédrica, cuya lectura puede remitirnos a múltiples aspectos. Fernán Caballero considera el positivismo de signo liberal el gran enemigo a combatir, al ser un peligro que acecha con borrar las más bellas tradiciones españolas y el espíritu cristiano. La defensa del tradicionalismo y de los valores cristianos será una constante en la obra de la escritora. Ella rechaza abiertamente el progreso de la civilización y observa con dolor como la influencia extranjera va minando las tradiciones españolas. De ahí también su defensa del espiritualismo como símbolo clásico de la religión católica. Este es su ideal, el que subyace en todas sus novelas, y cualquier solución distinta a estas premisas conduce al fracaso y a la ruina moral de los hombres.

Su segunda gran novela es ‘La familia Alvareda’, un drama rural en toda regla donde dos amigos acaban mortalmente enfrentados por el amor de una mujer, todo ello en el heroico escenario de la guerra contra los franceses. Hay un excelente retrato tanto de personajes como de los escenarios que describe con gran minuciosidad, con un perfecto engarce de los personajes con el drama que se retrata, todo ello en un marco geográfico andaluz (Dos Hermanas) que da pie a ese realismo tan propio de la autora.

Su tercera obra más preciada es ‘Clemencia’, la primera que no se publica por entrega sino como libro único por expreso deseo de ella. Es también el texto más apropiado para el conocimiento de la vida de Fernán Caballero, sobre todo de sus años de juventud. Clemencia es el alter ego de la escritora en sus años de juventud. Describe episodios referidos a su efímero primer matrimonio o su relación amorosa con un noble inglés al que pese a ello rechaza por su ideario católico para aceptar la mano de un primo al que ve como paladín de la moral y la virtud religiosa. En ‘Clemencia’ estamos ante una sociedad patriarcal centrada en don Martín, adornado con todos los atributos tradicionales de la aristocracia andaluza. Respetado por todos por su patriotismo y honor. Su criterio impera en todos los órdenes de la vida, especialmente respeto a su familia y sus tierras.

Merece la pena redescubrir la obra literaria de Fernán Caballero y comprobar como detrás de ese talante desfasado por retrógrado y carca, hay talento, inspiración y excelentes recursos narrativos.