‘Petróleo,’ el libro que le costó la vida a Pasolini

Hoy 2 de noviembre se cumplen cincuenta años del brutal asesinato de Pier Paolo Pasolini en un descampado de Ostia, cerca de Roma. Se culpó a un chapero de 17 años, pero el crimen sigue siendo un enigma. Su muerte sigue constituyendo hoy uno de los grandes misterios italianos y contribuye a alargar más si cabe la fascinación por este personaje que tan incómodo resultaba para muchos en su tiempo. El culpable o los culpables quedaron en la sombra, una sombra que proyectaba peligrosamente la gran novela que entonces escribía Pasolini, ‘Petróleo’. En ella retrataba el funcionamiento del fascismo en la Italia de posguerra, las conexiones económicas entre este, la mafia, el poderoso partido comunista italiano e incluso la CIA; la degradación y corrupción político del poder, en suma.

En un sociedad italiana que hizo desaparecer por la fuerza a todos aquellos que intentaron limpiarla (el último el juez Giovani Falcone), la desaparición de Pasolini era obligada para evitar que su libro ‘Petroleo’ viera la luz.

Pero diecisiete años después de su muerte, por decisión de su sobrina, el libro, aunque inconcluso, se publicó, causando un gran escándalo y demostrando la gran capacidad que siempre tuvo Pasolini como autor para provocar, asombrar e inspirar asombro.

Aunque el libro abunda en ese otro mundo de delirios sexuales que Pasolini plasmó en películas como Saló o Los 120 días de Sodoma, la novela describe, en fragmentos de historias y relatos alegóricos , a través de una narración fragmentaria, la doble personalidad del protagonista del relato, un hombre llamado Carlo, ingeniero en una poderosa empresa petrolera, su ascenso al poder y su eventual complicidad con los fascistas y la mafia que le llevan a ser cómplice de una muerte.

Ahora, coincidiendo con ese aniversario del asesinato de Pasolini, la editorial Nórdica ha vuelto a poner en circulación ‘Petróleo’. Se trata de una nueva edición publicada en Italia en 2022. Durante varios años un equipo de estudiosos trabajó para publicar esta nueva edición que ahora llega a España, contando con una muy trabajada traducción de Miguel Ángel Cuevas. Son más de 700 páginas con los textos y apuntes con los que Pasolini quería construir una obra central del siglo XX, una enorme crítica del poder y de la corrupción que le costaría la vida.

La historia gira en torno a Carlo, un ingeniero turinés que trabaja en ENI, la gran empresa petrolera italiana. Aunque se trata de una novela, ‘Petroleo’ se sumerge en el complejo mundo de los intereses cruzados de la política, el poder y el dinero tratando de arrojar algo de luz sobre la muerte de Enrico Mattei, fundador de la petrolera ENI, fallecido en 1962 en un sospechoso accidente aéreo que años después la justicia confirmó que se trató de un atentado, pero como en otros asesinatos, nunca pudo saberse quiénes fueron los culpables.

Pasolini presenta a Carlo con una doble personalidad. Hay un Carlo Primero honesto y bueno, y un Carlo Segundo, malvado y sensual. Este personaje cambiará aún más a lo largo de la novela, hasta que se da cuenta de que se ha convertido en mujer. Hay un Carlo que es Carlo de Polis, angelical y sociable, el hombre de negocios, el amo, y sin embargo no es libre, y un Carlo de Tetis, diabólico y sensual, el sirviente, el hombre libre que pone en el centro el placer de los sentidos.

Carlo Primero es un católico de ideas liberales y de izquierdas, proveniente de una familia de clase media-alta acomodada; su desdoblamiento es Carlo Segundo, también ingeniero y católico que poco a poco se ve imbuido de las ideas comunistas y la sociología americana, explora y actúa según sus impulsos sexuales, dominando (violando a su madre) y siendo dominado (pagando a 20 jóvenes para que abusaran sexualmente de él).

Pero lo que Pasolini realmente quiere mostrar, siguiendo la trayectoria de Carlo en ENI, es la sociedad italiana contemporánea, ahora vista como corrupta y degradada y al servicio de la nueva ideología del consumismo. Es un retrato valiente y radical de una sociedad destruida por sus poderes fácticos, la mayoría en las sombras, pero con poderosas y mortales influencias en todos los sectores de esa sociedad complaciente.

‘Petróleo’ es en el terreno de la narración intelectual, una extraordinaria muestra de la capacidad lingüística e inventiva de Pasolini. La narración, objetiva y fría, sin el más mínimo atisbo de sentimentalismo, es similar a la mirada que proyectaba cuando dirigía sus películas. La novela tiene una estructura compleja al utilizar una gran variedad de registros estilísticos y lingüísticos que van de la poesía al ensayo, pasando por el relato o la alegoría, siempre visionaria en este último caso. La trama se fragmenta continuamente y se dispersa en visiones, sueños, viajes alegóricos, teorías sobre una película o un cuadros y, por supuesto, sus originales reflexiones sobre el mundo.

El encanto y el misterio de esta obra permanecen inalterados y pese a haber quedado inconclusa, está rodeada de un aura de secretos e incógnitas que continúa alimentando su gran mito.