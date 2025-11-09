Ali Smith nos trae con ‘Gliff’ al caballo de Troya

Ali Smith es una escritora diferente en su excepcionalidad. Una sorprendente rara avis en el panorama literario británico que con una notable mirada poliédrica del mundo que le rodea viene ofreciendo en sus novelas -y advirtiendo también- una visión sobre un futuro cercano de creciente autoritarismo y control hacia el que se encamina Europa. En una revisión actualizada del universo orwelliano, Ali Smith nos advierte que vamos hacia mundo cada vez más reconocible, con cambios inquietantes, con situaciones cada vez más sombrías, un mundo en el que el criterio de los que ejercen el control expulsará a los considerados indeseables, a los que no se atengan a sus normas.

La voz de Ali Smith es una de las más distintivas del siglo XXI. Sus escritos no son ajenos a la situación políticas y social que conforman el mundo contemporáneo, lo son de forma comprometida y cuidadosa, de tal manera que en cualquier página es probable encontrar esa responsabilidad moral para hablar con claridad del peligro de ese mundo intolerante.

Ella no es una visionaria, es una escritora que percibe que se nos avecina un mundo en llamas; que está dotada para ejercer un poder seductor con las palabras, que éstas son todo un potencial para abrir en lugar de limitar, para redefinir un mundo donde cuente la presencia de todos.

En su nueva novela ‘Gliff’, que acaba de llegar a las librerías está todo eso, la visión sombría y siniestra de un futuro controlado por el autoritarismo y también la lucha esperanzada, algo utópica, de los que aspiran a un mundo libre. Una historia que los hombres repiten a fuer de estúpidos.

Ali Smith / L.O.

Ambientada en un futuro cercano, que parece estar en algún lugar de Inglaterra, donde los habitantes viven en un estado policial y bajo vigilancia constante, la historia sigue a dos hermanas, Briar y Rose. Su madre ha sido separada por disidente. Ellas son clasificadas como no verificables y corren el riesgo de que les derriben su casa y ser enviadas a un centro de rehabilitación social. . Al volver a casa, encuentran una línea roja pintada alrededor de ella, lo que significa que están señalados y es el amante de su madre el que los lleva a un lugar que parece seguro pero donde son abandonados a su suerte. Las hermanas se mueven en un mundo donde su hogar está marcado para la demolición, y deben valerse por sí mismas, aprendiendo las duras realidades de una sociedad que las considera marginales. Junto a la casa donde se refugian hay una granja con caballos. Bri y Rose encuentran un caballo, que compran al hijo del granjero. Rose le da al caballo el nombre de Gliff, de ahí el título de la novela, aunque a lo largo de varias páginas descubrimos que la palabra «gliff» tiene muchos y variados significados: (destellos, breve instante o un susto). Ya con Gliff como preciado acompañante, las hermanas se refugian en una escuela abandonada con un grupo variopinto de rebeldes disidentes que, de alguna manera, han evadido la captura, y viven tratando de evadir las omnipresentes cámaras mientras buscan a su madre desaparecida. Entre ellas se encuentra Oona, una anciana sabia que se convierte en su mentora. Las hermanas aprenden sobre el poder de las historias y la importancia de la comunidad, mientras conocen la peligrosidad de pertenecer a ese grupo disidente. De hecho, la red del Estado pronto los localiza y Bri y Rose deben huir, con el caballo, por supuesto, para intentar evitar ser capturadas y castigadas por las autoridades.

La narrativa avanza luego hasta la edad adulta de Bri para relatarnos que finalmente la atraparon y la sometieron a un proceso traumático de «reacomodación» y «reeducación». Ahora, una pieza clave del aparato estatal, ha ascendido de rango hasta trabajar como gerente en una cinta de embalaje abierta las 24 horas, supervisando a operarios mal pagados y a menudo lesionados que, con gran esfuerzo, desmontan y empaquetan para la entrega, desmontan y empaquetan para la entrega, sin parar. Hasta que, claro, una nueva recluta, que también ha pasado por una reeducación brutal, le recuerda a Bri a su hermana y reaviva una llama de resistencia que llevaba mucho tiempo latente.

Aquí es donde resurge la expectativa, la voz de la esperanza, la lucha esperanzada, algo utópica, de los que aspiran a un mundo libre. Ahí lo dejamos. Pero Ali Smith no deja cabos sueltos.

Además el libro, como todos los anteriores que llevan la firma de Smith, también gira en torno al lenguaje. Es tan divertida en esto como siempre, con la narración salpicada de juegos de palabras y aprovechando los homónimos. Ella sabe que las palabras son la materia prima de las grandes obras; que una sola palabra puede albergar multitud de definiciones y connotaciones inextricables; que cada palabra es poderosa e ilimitada, libre de significar muchas cosas y nada a la vez. En esta especie de diversión linguística, de jugar con las palabras y sus significados, Ali Smith es una maestra única.