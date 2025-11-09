Luis Mateo Díez, el placer de la digresión

Para gozo y disfrute de sus muchos incondicionales vuelve Luis Mateo Díez a la novela con ‘El vigía de las esquinas’, recién editada por Galaxia Gutenberg. Y, de nuevo, nos encontramos con la voz inconfundible de Luis Mateo Díez, con su, en apariencia, caótico narrar atravesado de humor y surrealismo.

Es en esas digresiones donde la literatura de Luis Mateo Díez se expande, se enriquece y toma vuelo. Incluso el relato se transforma en otro, en la historia del entorno, de «la vida mientras qué», de las cosas que suceden alrededor. Maestro en el recurso de lo que algunos autores llaman «intercalación episódica», es una constante estilística en este autor incluir notas digresivas, pero elevadas a una categoría superior, convertidas en realidad en una especie de relatos secundarios que, si bien tienen claras implicaciones con la narración principal, podrían funcionar como piezas independientes. Sin embargo, su inclusión en el fluir de la narración la enriquecen de tal manera que, en realidad, son la parte más sustanciosa y felizmente literaria de la obra.

El descubrimiento de este modelo nos lleva a comprender el placer de narrar que caracteriza a este autor, que traslada a sus personajes, y que revela hasta qué punto ese placer de narrar (ligado con frecuencia a la locura, la desgracia, la impostura y la mitomanía) termina constituyendo también el carácter de los personajes, extraños personajes que aparecen y desaparecen de la escena después de unas cuantas cosas absurdas, surrealistas: «No era el féretro del intendente Lorela. Ni siquiera pertenecía al velatorio aledaño, un cambio tan absurdo como inexplicable que a buen seguro tendría mucho que ver con la baja calidad de lo servicios del Tanatorio del Tránsito, muy venido a menos y predestinado a cerrar tras el conato de huelga de brazos caídos de su ya escasa plantilla y la desaparición del gerente con los números de la contabilidad en rojo, y el apaño improvisado con una viuda que en el mismo día en que enterró al marido mantuvo relaciones particulares en el propio despacho de la gerencia, mientras abonaba la factura con una fuerte rebaja a cuenta de esa relación y la huida consecutiva como pareja de hecho, ya esquilmada la contabilidad del tanatorio y con tres cadáveres sin recibir sepultura, abandonados al albur o dejados de la mano de Dios».

Uno de los humanistas españoles más insignes del siglo XVI, Alonso López Pinciano, ya defendía que «la fábula ha de ser una y varia» (aunque, en realidad, el concepto ya había sido determinado por Aristóteles), cuestión que retoma (quizás con mayor acierto que otros) Cervantes en el Quijote. Sea como fuere, la técnica consiste en ceder la voz a los personajes, dándoles una casi absoluta libertad para expresas preferencias, sucedidos, intenciones, deseos, necesidades, disquisiciones en suma, sin comprometer por ello el transcurso de la historia principal. Esas digresiones, esas «intercalaciones episódicas», enriquecen el relato de tal manera que, en ocasiones, son más jugosos, divertidos, interesantes y literarios que el propio «eje central» del relato.

Este modelo narrativo que emplea con profusión Luis Mateo Díez supone una festiva recuperación de la narratividad, un regreso a los (casi) orígenes de la literatura, pues añade un componente de oralidad que lo acerca a la raíz (recreando el rito oral del filandón leonés, tan querido para este autor) pero insertándolo en un género tan canónico como es la novela, lo que supone que el autor se sitúe en una interesante frontera que tiene a un lado el homenaje y al otro la subversión de la tradición literaria.

La libertad creadora que Luis Mateo Díez exhibe en esta novela, incluyendo constantemente historias secundarias que van desde las realistas a las fantásticas, pasando por las folclóricas, las surrealistas, las sexuales… da a la obra una «explosión de invenciones», en palabras de Ángeles Encinar, que le otorga riqueza excepcional.

Pero ‘El vigía de las esquinas’ es, con todo, mucho más que eso. La historia central presenta una visión crítica (y humorística) de una ciudad en decadencia (una «Ciudad Sombra» que es una clara metáfora del mundo), y que utiliza para criticar los comportamientos políticos y morales actuales, la falta de entendimiento en la sociedad. A través de un gacetillero, Ciro Caviedo, que observa todo desde las esquinas, la novela es una fábula sobre la convivencia, la vejez y la imaginación que se enfrenta a la actualidad: «El desgobierno, la huida de la autoridad competente y un vacío del que se aprovechan otras fuerzas subterráneas que afloran para hacer de las suyas. Sectas, milenarismos, congregaciones, contubernios, un club para cualquier encomienda solapada. Hordas internacionalistas o parroquiales, el materialismo agrario, la profanación de los intereses públicos, la caterva catecumenal y al fondo, donde ya todo está corrompido, sin vida civil ni religiosa, el eje del mal propiamente dicho…» (página 240). Una obra divertida, pletórica de literatura.