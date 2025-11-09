Mo Yan: Amor entre algodones

El escritor chino Mo Yan, Premio Nobel en 2012, gusta en sus novelas y escritos adentrarse en la corriente neohistoricista de la ficción. Esta corriente literaria se desarrolló en China durante las décadas de 1980 y 1990, como reacción a las macronarrativas oficiales e idealizadas de la Revolución Cultural. El objetivo era considerar la ficción y la historia como temas relacionados, siendo Mo Yan su gran creador al fusionar ambos temas y gestar un género caracterizado por el realismo subjetivo.

De esa potente actividad narrativa surgieron novelas como ‘La vida y la muerte me están desgastando’, ‘Grandes pechos, amplias caderas’, o ‘Cambios’. También ‘La flor de algodón blanco’, que ahora nos ocupa, inédita hasta ahora en España y que acaba de publicar la editorial Kailas, que se ha venido ocupando de editar en español la obra de este premio Nobel.

Con esa escritura suya tan cautivadora, poseída de cierto poder mágico, Mo Yan relata en ‘La flor de algodón blanco’ el drama social de los protagonistas de un amor prohibido, un amor pasional que llevan hasta el final a sabiendas de su fin trágico. Como en tantos otros relatos suyos, Mo Yan se adentra en sus elementos autobiográficos para abrir después la historia a un universo donde todas las pasiones y tragedias son posibles y más aún en la China de Mao.

En el otoño de 1973, con 18 años Mo Yan entró a trabajar en la planta procesadora de algodón de Gaomi. Lo hizo gracias a su tío que era el contable de la planta, aunque también debió contar con la aceptación del jefe del partido local que aprobó su entrada a cambio de que la novia de su hijo también fuera contratada. Él se encargaba de la báscula donde debía pesar la cosecha de cada agricultor. Allí conoció a su mujer Du Qinlan, con la que tuvo una hija.

La protagonista de ‘La flor de algodón blanco’ es Fang Biyu, una de las jóvenes encargadas de rociar los campos de algodón con un pesticida líquido para matar los bichos. Era ella una chica de gran belleza, ojos grandes y boca pequeña. Era huérfana de madre y poseía una gran fuerza interior y una personalidad poco convencional. Su padre la había adiestrado en las artes marciales. Los chicos la deseaban a par que temían sus patadas y golpes. Mientras a las otras chicas les gustaba tener pechos pequeños, los de ella estaban más desarrollados. Nos cuenta Mo Yan que los pechos de esas muchachas eran como los montes de las tierras alta, pero los de la joven Fang Biyu eran como los de la cordillera del Himalaya. Ella era la gran atracción de todos los jóvenes de la plantación que se distraían al contemplarla pues ella solo llevaba una camisola ancha de color rosa y un par de pantalones finos y como su atuendo estaba siempre mojado se le pegaba a la piel y parecía que iba prácticamente desnuda.

Fang Biyu era la novia de Guo Zhongliang, un tipo con una cicatriz que le atravesaba un ojo, y el hijo del secretario de la sección local del partido. Por eso ella entró a trabajar en la planta procesadora de algodón. Sin embargo, mientras trabaja en la fábrica de algodón, ella se enamoró del joven Li Zhigao. Nos lo cuenta Ma Cheggon, un compañero de aldea que había acompañado a Fang Biyu; él había albergado durante mucho tiempo un amor secreto por ella, pero le retraía el que ella fuera unos años mayor y, sobre todo, que estuviese comprometida con el temible Guo Zhongliang. Todo eso y su timidez le impedían revelar sus sentimientos, hasta que descubrió que ella también los compartía.

Es entonces cuando comienza el romance secreto y prohibido entre Fang Biyu y Li Zhigao. Durante la cosecha de algodón, los terrenos de la fábrica se llenan de fardos de algodón, convirtiéndose en el escenario perfecto para los amoríos secretos nocturnos de Fang y Li. Entre las flores blancas del algodón, un romance puro y romántico, con intensas pasiones, se desarrolla en silencio, incluso mientras el peligro acecha en las sombras.

No se trata solo de la historia de unos amores prohibidos; el tiempo, el escenario también contribuyen a dar grandiosidad a la transgresión. Y es que estamos en tiempos de agitación política y social; en plena Revolución Cultural, donde la desobediencia se castigaba con la muerte, pero aún así la pareja de enamorados sin temor a las fuerzas externas, lucha por su amor. Construyeron en secreto su nido de amor noche tras noche entre los montones de algodón, incluso a costa de la ruina y la desgracia. Pero la tragedia llega cuando los jóvenes son descubiertos y es el novio engañado y despechado el que dirige la violencia contra ellos.

Como bien señala en su presentación la propia editorial «la zona rural donde se ha instalado la pequeña planta transformadora de algodón se convierte en un microcosmos donde toda la China de la época está representada, y la joven protagonista, Fang Biyu, en el símbolo de la mujer china. El algodón como alegoría de la feminidad obedece también al ciclo de la menstruación (un ciclo lunar) que caracteriza a la mujer, ya que la protección sanitaria utilizada por las mujeres chinas durante sus periodos estaba hecha de ese material».

La historia de ‘La flor de algodón blanco’ tiene un enfoque inicial autobiográfico. El propio autor lo señala en el prólogo al contar como en agosto de 1973, gracias a un tío suyo que ya trabajaba allí, accedió a trabajar en la planta procesadora de algodón de Gaomi. A partir de ahí la fértil imaginación de Mo Yan traza esta historia de amores prohibidos y de violencia donde la figura de la mujer adquiere una fuerza genuina que se rebela contra las imposiciones sociales del maoismo y de los ritos rurales.